 Военные власти Судана не выдадут суду в Гааге экс-президента аль-Башира | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 12.04.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Мир

Военные власти Судана не выдадут суду в Гааге экс-президента аль-Башира

Представитель новых властей пообещал судить отстраненного от власти президента в Судане. Военные намерены править в течение двухлетнего переходного периода.

Министр обороны и глава военных властей Судана Авад бен Ауф

Министр обороны и глава военных властей Судана Авад бен Ауф

Военные, пришедшие к власти в Судане в результате путча, не намерены выдавать отстраненного президента Омара аль-Башира Международному уголовному суду (МУС) в Гааге. "Мы не экстрадируем граждан Судана", - заявил в пятницу, 12 апреля, глава политического комитета военного совета страны генерал Омар Зейн аль-Абидин. По его словам, аль-Башир предстанет перед судом в Судане.

Контекст

"Частная военная компания Вагнера" в России вне закона. О ней не говорят на госканалах. Но ее бойцы гибли на Донбассе и в Сирии, а теперь они, вероятно, работают в Африке. DW собрала все свидетельства об этой ЧВК. (01.08.2018)

В результате акции протеста погиб санитар. С начала протестов в декабре 2018 года в Судане погибли как минимум 32 активиста. (07.04.2019)

Президент Судана Омар аль-Башир обвиняется в геноциде против представителей трех этнических меньшинств в провинции Дарфур. Международный уголовный суд в Гааге выписал ордер на его арест. (12.07.2010)

Кроме того, аль-Абидин заявил, что военные не намерены удерживать власть в стране. По его словам, армия "поддерживает требования людей", она решила действовать в ответ на массовые протесты и будет заботиться о поддержании безопасности и стабильности в стране.

Военные объявили 11 апреля о захвате власти в Судане. Они ввели режим чрезвычайного положения в стране на три месяца. Главой новой администрации стал министр обороны Судана Авад бен Ауф. Военные будут управлять страной в течение переходного периода, который продлится два года, заявил он в четверг.

Свергнутый президент Судана 75-летний Омар аль-Башир находится под домашним арестом. Массовые протесты против него начались в декабре прошлого года. Изначально активисты выступали против резкого повышения цен на хлеб, но вскоре гнев демонстрантов оказался направлен против авторитарно правящего страной президента. Омар аль-Башир пришел к власти в 1989 году после путча.

Международный уголовный суд (МУС) в Гааге объявил его в розыск по подозрению в совершении военных преступлений и организации геноцида в суданской провинции Дарфур. По данным Организации Объединенных Наций, с начала конфликта в Дарфуре в 2003 году погибли 300 тысяч человек.

____________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

  • Фотография Питера Хьюго с выставки в Вольфсбурге

    Какой видит Африку фотограф Питер Хьюго

    Автопортрет художника с сыном

    Питер Хьюго любит фотографировать аутсайдеров: бродяг, попрошаек, наркоманов. Собственно и себя, белокожего африканца, он считает аутсайдером. На этой фотографии - он сам вместе со своим сыном. Эту и другие работы Питера Хьюго можно увидеть в Вольфсбурге, где проходит выставка художника. Одна из тем экспозиции - критический взгляд на воспитание детей в стране, где долго царил режим апартеида.

  • Фотография Питера Хьюго с выставки в Вольфсбурге

    Какой видит Африку фотограф Питер Хьюго

    Без клише

    Туман, дерево, спящий под ним человек… Эта фотография сделана в парке Green Point Common в Кейптауне, который другие фотографы часто изображают как солнечное, оживленное место. А работа Питера Хьюго передает одиночество и бесприютность. Дерево символизирует ЮАР, которая, несмотря на экономический рост, еще не преодолела все проблемы и несет на плечах тяжелый груз истории.

  • Фотография Питера Хьюго с выставки в Вольфсбурге

    Какой видит Африку фотограф Питер Хьюго

    Что нас объединяет

    Что такое семья? Какие хрупкие взаимоотношения объединяют людей в обществе? Что их разделяет? Ответы на эти вопросы пытается найти Питер Хьюго в своей серии фотографий под названием "Kin", что означает "родство", "родня", "клан".

  • Фотография Питера Хьюго с выставки в Вольфсбурге

    Какой видит Африку фотограф Питер Хьюго

    Дома в Соуэто

    Этот натюрморт из серии фотографий "Kin" был снят в Соуэто, окраине Йоханнесбурга, где проживает чернокожее население. Пепельница, пачка сигарет, банкнота и несколько монет, два пульта дистанционного управления для телевизора на потертой салфетке. Эта грустная, почти жалостливая картина передает чувство одиночества и безысходности.

  • Фотография Питера Хьюго с выставки в Вольфсбурге

    Какой видит Африку фотограф Питер Хьюго

    Гиены и люди

    Это фотография из серии "Гиена и другие люди". Чтобы заснять ее, Питер Хьюго путешествовал по Нигерии с бродячими укротителями гиен, которые зарабатывают себе на жизнь, развлекая людей своими номерами. Фотографии документируют парадоксальное смешение городских пейзажей и дикой природы, а также доминирование человека над укрощенными животными.

  • Фотография Питера Хьюго с выставки в Вольфсбурге

    Какой видит Африку фотограф Питер Хьюго

    На такси с обезьяной

    Во время путешествия по Нигерии Питер Хьюго побывал и в Кано, на севере страны. Там он стал свидетелем забавной сцены, когда вся группа укротителей гиен вместе с гиенами, питонами и обезьянами уместилась в одном такси.

  • Фотография Питера Хьюго с выставки в Вольфсбурге

    Какой видит Африку фотограф Питер Хьюго

    Следы колониализма

    Ботсвана была британской колонией, а в 1966 году стала независимой страной. Ее правовая система до сих пор сохранила британские традиции и символы. Поэтому судьи носят парики и мантии, как во времена колониализма. На этой фотографии из серии "Судьи Ботсваны" изображен судья Моатлходи Марумо.

  • Фотография Питера Хьюго с выставки в Вольфсбурге

    Какой видит Африку фотограф Питер Хьюго

    Киноиндустрия в Нигерии

    Киноиндустрия Нигерии является третьей по величине в мире после США и Индии. Какие темы освещают местные продюсеры? Какой изображает эту страну ее поп-культура? Эти вопросы послужили отправной точкой для серии "Nollywood", представляющей портреты нигерийских актеров.

  • Фотография Питера Хьюго с выставки в Вольфсбурге

    Какой видит Африку фотограф Питер Хьюго

    В фокусе - индивидуальность

    Для этой серии Питер Хьюго фотографировал своих друзей. Он отредактировал фотографии так, что особенно отчетливо проявился эффект, который производит содержащийся в коже пигмент меланина. В результате стали видны, например, подкожные сосуды или поражения кожи. Различия между темной и светлой кожей ушли на второй план, отчего еще более ярко проявилась индивидуальность портретируемых людей.

  • Фотография Питера Хьюго с выставки в Вольфсбурге

    Какой видит Африку фотограф Питер Хьюго

    После геноцида

    В 1994 году завершился режим апартеида в ЮАР. Но это был и год геноцида в Руанде. Как относятся к истории страны ее дети, родившиеся уже после этих страшных событий? Этим вопросом Питер Хьюго задается в серии портретов, которая так и называется: "1994".

  • Фотография Питера Хьюго с выставки в Вольфсбурге

    Какой видит Африку фотограф Питер Хьюго

    Взгляд на другой континент

    Серию "Flat Noodle Soup Talk" Питер Хьюго отснял в Пекине. И на сей раз его интересовали противоречия между разными поколениями: с одной стороны старшим поколением, хорошо помнящим времена культурной революции, а с другой - молодежью, выросшей в контролируемом государством обществе потребления. Выставка фотографий Питера Хьюго в Вольфсбурге продлится до 23.07.2017.

    Автор: Нина Вуттке, Ольга Солонарь


Смотреть видео 02:15

Протесты в Алжире: Новая "арабская весна"?

Контекст

Какой видит Африку фотограф Питер Хьюго

Фотограф из ЮАР Питер Хьюго портретирует людей различных социальных слоев. Его портреты чрезвычайно правдивы, хотя в некоторых из них и есть элемент гротеска. (28.02.2017)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Протесты в Алжире: Новая "арабская весна"?  

ООН: 20 миллионам человек грозит голодная смерть  

Нелегалы из Африки: работа за гроши, жизнь в трущобах, тайные бордели - "Европа в фокусе"  

Также по теме

Sudan Omar al-Bashir

Власть в Судане перешла к военным 11.04.2019

Президент Судана 75-летний Омар аль-Башир находится под стражей, заявил министр обороны. Военные берут на себя управление государством на два года переходного периода.

Sudan Anti-Regierungsproteste in Khartum

В Судане тысячи демонстрантов требуют отставки президента 07.04.2019

В результате акции протеста погиб санитар. С начала протестов в декабре 2018 года в Судане погибли как минимум 32 активиста.

Реклама

Самые читаемые

Пойдет ли в Европу газ из Туркмении и Узбекистана  

Порошенко у Меркель: Берлин не за Зеленского?  

Письмо к Лукашенко: философ заявил об угрозе аннексии со стороны России  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно