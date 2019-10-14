 Военнослужащие США прибыли в Литву в рамках операции НАТО | Новости из Германии о Европе | DW | 14.10.2019

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Европа

Военнослужащие США прибыли в Литву в рамках операции НАТО

Силы США находятся в Литве в рамках операции Atlantic Resolve. Они расположатся на базе в Пабраде. Батальоны НАТО на ротационной основе в Польше и странах Балтии служат усилению восточного фланга альянса.

Солдаты США в Литве

Солдаты США в Литве

Первые из около 500 военнослужащих США прибыли в Литву в рамках операции НАТО Atlantic Resolve ("Атлантическая решимость"). Остальная часть контингента, а также вооружение, включая танки Abrams и боевые машины пехоты M2 Bradley, прибудут в предстоящие недели, сообщает литовское министерство обороны в Вильнюсе в понедельник, 14 октября. Они будут располагаться на военной базе в Пабраде до весны 2020 года.

Контекст

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Появление сил США является "результатом наших усилий и инвестиций", заявил глава Минобороны Раймундас Кароблис. Он особо выделил значимость военнослужащих Соединенных Штатов в качестве "сдерживающего фактора". Заявленная цель операции Atlantic Resolve - обеспечить мир и стабильность в балтийских государствах, озабоченных вопросом своей безопасности после начала конфликта на востоке Украины.

Для усиления своего восточного фланга Североатлантический альянс ранее разместил в Польше и странах Балтии четыре батальона на ротационной основе. Международным союзническим батальоном НАТО в Литве командует Германия.

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