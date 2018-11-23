 Военное положение в Украине: как оно вводится и что включает | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 26.11.2018

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Украина

Военное положение в Украине: как оно вводится и что включает

Верховная рада обсуждает введение военного положения в Украине. Если его примут, в стране будут запрещены массовые акции. Что еще ожидает украинцев в условиях этого правового режима - у DW.

Заседание СНБО Украины, 26 ноября 2018 года

Заседание СНБО Украины, 26 ноября 2018 года

В понедельник, 26 ноября, Верховная рада Украины будет обсуждать вопрос объявления в стране военного положения. Решение о введении такого правового режима в ночь на 26 ноября после инцидента в Керченском проливе принял Совет национальной безопасности и обороны (СНБО). О том, какова процедура вступления в силу военного положения в Украине и что включает соответствующий правовой режим - DW.

Что такое "военное положение" в Украине

Военное положение - это особый правовой режим, который вводится или на территории всей Украины, или в отдельных ее регионах. Поводом для введения военного положения является вооруженная агрессия или угроза нападения, опасность для государственной независимости Украины и ее территориальной целостности. Правовой основой для введения военного положения является конституция и закон "О правовом режиме военного положения".

Корабли ВМС России и Украины

Поводом для решения СНБО стало задержание трех кораблей ВМС Украины российскими моряками

Особенность этого правового режима заключается в том, что органы государственной власти, военное командование, военные администрации и органы местного самоуправления получают полномочия, которые необходимы для предотвращения угрозы, которая имеет место, для отпора вооруженной агрессии и обеспечения национальной безопасности. Кроме того, указанные органы получают полномочия по ограничению конституционных прав и свобод человека, прав и законных интересов юридических лиц с указанием срока действия этих ограничений.

Как вводится военное положение в Украине 

Непосредственной формальной основой для введения военного положения является соответствующий указ президента Украины, который должна утвердить Верховная рада. Предложения о введении военного положения на рассмотрение президенту Украины подает Совет национальной безопасности и обороны (СНБО). Непосредственно правом на установление ограничений после введения военного положения наделено военное командование совместно с органами исполнительной власти и местного самоуправления.

Что должно быть в указе президента Украины

В указе президента о введении военного положения обязательно должна быть обоснована необходимость такого правого режима, а также границы территории, на которую он распространяется, время ввода и срок, в течение которого он будет действовать. Также в указе должны быть определены задачи военного командования, военных администраций, органов государственной власти и местного самоуправления о введении и осуществлении мер правового режима военного положения.

Петр Порошенко

Петр Порошенко

Важной частью указа является исчерпывающий перечень конституционных прав и свобод человека, которые временно ограничиваются в связи с введением военного положения, а также временные ограничения прав и законных интересов юридических лиц.

Запреты в условиях военного положения

В условиях военного положения нельзя изменять конституцию Украины. Также запрещается проведение выборов президента, парламента и органов местного самоуправления. При данном правовом режиме также не проводятся всеукраинские и местные референдумы. Кроме того, запрещается проведение забастовок, массовых собраний и акций.

Какими могут быть ограничения при военном положении

В условиях военного положения могут вводиться особые режимы работы крупных предприятий, а также усиливаться их охрана. На трудоспособных лиц могут наложить трудовую повинность для выполнения работ, имеющих оборонный характер.

Может вводиться комендантский час - то есть устанавливаться запрет на пребывание на улицах в определенное время. У людей могут принудительно отчуждать имущество, находящееся в частной собственности. А имущество госпредприятий может использоваться для нужд государства. Может быть установлен особый режим въезда и выезда, ограничиваться свобода передвижения людей, а также движение транспортных средств.

Контекст

Постановление о военном положении будет вынесено на голосование Верховной рады. Оно не предусматривает мобилизации, однако надо "быть наготове", предупредил президент Украины. (26.11.2018)

Глава МИД Германии Хайко Мас выразил обеспокоенность ситуацией в Керченском проливе. Он призвал Россию обеспечить беспрепятственный проход судов в Азовское море. (26.11.2018)

В результате захвата российским спецназом украинских катеров в Керченском проливе ранены шестеро украинских военнослужащих, сообщила пресс-служба ВМС Украины. (25.11.2018)

У людей могут проверять документы, а также проводить досмотр вещей, транспортных средств, багажа и грузов, а также жилья. Для физических и юридических лиц могут устанавливаться военно-квартирная повинность с целью размещения военнослужащих. Законом также предусмотрено, что в случае необходимости может вводиться нормированное обеспечение населения основными продовольственными и непродовольственными товарами.

Если будет происходить принудительное изъятие имущества, то после отмены военного положения владельцам это имущество или возвращается, или возмещается его стоимость.

Прекращение и отмена военного положения

Действие военного положения прекращается с окончанием срока, на который оно было введено. Этот правовой режим можно отменить и до истечения срока, если будут устранены угрозы, из-за которых военное положение было введено. Об отмене военного положения президент должен издать соответствующий указ.

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