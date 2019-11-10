Военное командование Боливии объявило о проведении спецоперации

Военное командование Боливии, где около трех недель не утихают антиправительственные протесты, отдало приказ армии провести "воздушную и наземную" операции против "действующих вне закона вооруженных групп". Об этом говорится в воскресенье, 10 ноября, в заявлении пресс-службы военно-воздушных сил страны в Twitter.

Как отмечается в документе, операция направлена "на нейтрализацию" этих группировок. Она будет осуществляться "в соответствии с конституционным мандатом и действующим законодательством", утверждается в документе.

При этом в пресс-службе не уточнили, о каких именно группировках идет речь, а также не назвали районы, где планируется применение силы.

На этом фоне демонстранты блокировали несколько улиц на подъездах к резиденции правительства в Ла-Пасе.

Новое голосование

Ранее президент страны Эво Моралес под давлением митингующих согласился на новые выборы, чтобы "боливийский народ смог выбрать новое правительство демократическим путем".

Первый тур должен состояться после того, как будут созданы условия, гарантирующие справедливое голосование, в свою очередь, отметили в Организации американских государств (ОАГ).

Выборы в Боливии

Протесты в Боливии начались после того, как верховный избирательный суд Боливии (играет в стране роль избирательной комиссии. - Ред.) 24 октября объявил, что действующий президент Эво Моралес победил на выборах главы государства уже в первом туре.

Сами выборы состоялись 20 октября. Предварительные результаты, обнародованные тем же вечером, указывали на возможность второго тура. Однако 21 октября, после обработки 95 процентов протоколов, избирательная комиссия сообщила, что действующий президент Эво Моралес получает 46,87 процента голосов, а его соперник Карлос Меса, занимавший пост главы государства с октября 2003 по июнь 2005 года, - 36,73 процента.

Меса заявил о "мошенничестве" и подчеркнул, что не намерен признавать результаты голосования. По его словам, Моралес, побеждавший в 2005, 2009 и 2014 годах, с помощью избирательной комиссии хочет воспрепятствовать проведению второго тура.

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