Военврач: вторжение Турции в Сирию привело к гуманитарной катастрофе

Турецкая военная операция против сил самообороны сирийских курдов (YPG) стала для Анкары большим успехом. В Турции причиной вторжения называют борьбу с терроризмом, однако в НАТО считают, что действия Анкары лишь помогли усилить позиции террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) и создали условия для бегства ее боевиков.

17 октября Турция и США договорились о пятидневном прекращении наступления турецких войск. А 22 октября в Сочи президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его российский коллега Владимир Путин согласовали продление режима прекращения огня на севере Сирии еще на более чем на шесть суток - чтобы военнизированные формирования курдов смогли уйти на 30 км вглубь территории страны.

О том, что в данный момент происходит в регионе, DW рассказал очевидец событий - немецкий врач Михаэль Вильк (Michael Wilk), который с 2015 года многократно посещал Сирию для оказания помощи пострадавшим в результате конфликта.

DW: Вы оказывали помощь раненым в госпитале в населенном пункте Телль-Тамере. Он расположен всего в нескольких километрах к югу от так называемой зоны безопасности, установленной Турцией по согласованию с США. Вы находились там во время 150-часового перемирия. Что там происходило?

Михаэль Вильк: Там, где мы были, перемирия де-факто не было. Наш госпиталь сначала находился в двадцати, а в конце - в менее десяти километрах от линии фронта, которая сдвигалась в нашу сторону. Турецкие войска и подконтрольные им отряды сирийской оппозиции пытались расширить зону своего влияния.

Михаэль Вильк в сирийском госпитале

Телль-Тамер имеет для них большое стратегическое значение. В данный момент город, по всей вероятности, все еще находится под контролем курдских отрядов самообороны или переброшенных туда подразделений сирийской армии. Но перемирия там не было. К нам все время поступали тяжелораненые, умирающие и погибшие: среди них были как бойцы отрядов самообороны, так и мирные жители.

- 29 октября базирующаяся в Лондоне организация - Сирийский наблюдательный совет по правам человека (SOHR) - сообщила о боях между сирийскими правительственными войсками и воюющими на стороне Турции повстанцами - в том числе и в Телль-Тамере.

- Бои начались еще тогда, когда мы там находились. В регион начали прибывать сирийские правительственные войска - в рамках договоренности между Турцией и Россией, заключенной без учета мнения местного населения. Сообщения о столкновении турецких сил с войсками Башара Асада соответствуют действительности.

- У наблюдателей может сложиться впечатление, что на стороне Турции в Сирии в основном воюют не регулярные войска, а подконтрольные им сирийские повстанцы. На ваш взгляд, это так?

- В последние годы я часто оказывал неотложную медицинскую помощь в регионе и думаю, что понимаю, что там происходит. На стороне Турции в основном воюют подконтрольные Анкаре джихадисты: турки вербуют их в провинции Идлиб. При поддержке Турции они до сих пор защищают этот регион от сирийских правительственных войск. Так, в Идлибе были завербованы люди, взявшие на себя командование подразделениями для проведения нынешней операции.

Последствия авиаудара в городе Африн, март 2018 года

Когда я говорю о джихадистах, то имею в виду боевиков из бывшего "Фронта ан-Нусра", тесно связанных с "Аль-Каидой". Но среди них есть и бывшие боевики "Исламского государства" (ИГ): их можно довольно легко опознать по фотографиям. Это люди, которые воевали на стороне ИГ в других местах, а затем перебрались в безопасный для них Идлиб - напрямую либо через территорию Турции. Теперь они принимают участие в турецком вторжении в курдские районы Сирии, сражаясь на стороне Анкары.

- Полтора года назад вы стали свидетелем вторжения турецких войск в город Африн. Есть ли у вас ощущение дежавю?

- Тогда турецкая сторона бомбила Африн, в то время как отряды протурецких исламистов его штурмовали. Отряды самообороны и мирные жители спешно покидали город. Я находился в соседнем районе Шеба и видел людей, которые там ютились. В данный момент известно, что Турция фактически аннексировала этот район: там работают турецкие почтовые отделения, турецкая полиция и турецкие школы, в которых дети учатся по турецким учебникам.

На этом фоне можно легко представить, что именно при наихудшем раскладе произойдет в регионе, который сейчас пытается завоевать Турция с подконтрольными ей отрядами: это территория между городами Телль-Абьяд и Рас-аль-Айн шириной примерно в 120 км, которая простирается вглубь страны еще примерно на 30-35 км.

В результате турецкого вторжения отсюда бежали от 200 до 300 тысяч беженцев. И это при том, что данный регион ранее считался относительно спокойным. В год после разгрома ИГ многие его жители были готовы восстанавливать эту часть страны.

Теперь же люди бежали в соседние районы, где они живут в крайней тесноте. Школы переполнены: 70 000 детей даже не имеют возможности их посещать. Людям не хватает продовольствия, а в некоторых местах - даже питьевой воды. Курдский Красный Полумесяц сообщает, что беженцам становится все сложнее получить доступ к медицинской помощи. Вторжение Турции вызвало целую лавину гуманитарных катастроф.

- 30 октября в Женеве прошло первое заседание сирийского конституционного комитета, который должен разработать проект новой конституции страны. Турция сделала все для того, чтобы в его составе не было курдов. Что о работе комитета думают жители северной части Сирии?

- Люди, с которыми я разговаривал, не возлагают на эти переговоры особых надежд. Тот факт, что в комитете не представлен регион, в котором курды пытаются ужиться с ассирийцами, арамейцами и арабами и совместно управлять этой территорией, для большинства местных жителей - просто абсурд. Поэтому они следят за происходящим в Женеве с настороженностью.

Между тем они пытаются сохранить органы местного самоуправления. Это, однако, сложная задача. Теперь этот регион снова контролируют войска Башара Асада, которых сюда позвали в трудный момент. Режим Асада не пользуется популярностью у большинства курдов, ведь многие из них от него пострадали. Курдская автономия, вероятно, станет для сирийских властей бельмом на глазу. И как только провинция Идлиб перестанет быть для Асада проблемой, он, скорее всего, вернет эту зону под централизованный контроль Дамаска.

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