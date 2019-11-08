Водородный грузовик Nikola: стартап хочет повторить успех компании Tesla

Тревор Милтон хочет стать вторым Илоном Маском. Тот выпускает легковые электромобили, а новый любимец американской биржи обещает перевести грузовые машины на электроэнергию из H2.
Электрическая и экологическая революция в мировом автопроме ускоряется, причем технологические и финансовые импульсы она продолжает получать из США. Илон Маск всколыхнул отрасль легковыми электромобилями Tesla, теперь его успех намерен повторить не менее амбициозный 38-летний Тревор Милтон, на этот раз при переводе на электрическую тягу грузового автотранспорта. Свой стартап он демонстративно назвал Nikola - не по фамилии, а по имени культового изобретателя в области электротехники Николы Теслы.
Аккумуляторные батареи для грузовиков слишком тяжелые
Как и калифорнийский автостроитель Tesla, компания Nikola из города Феникс в штате Аризона намерена одновременно с выпуском автомобилей развивать и собственную сеть заправочных станций. Но именно заправочных, а не зарядных, поскольку ее электрические грузовики будут получать электроэнергию не только и даже не столько из аккумуляторных батарей, сколько из топливных элементов - электрохимических устройств, работающих на водороде (H2). Иными словами, это будут водородные грузовики.
Ставка на водород объясняется, прежде всего, тем, что многие эксперты убеждены: мощным грузовым автомобилям потребовалась бы настолько большая и, главное, тяжелая батарея, что это неминуемо существенно снизило бы их грузоподъемность и тем самым рентабельность. К тому же для заправки водородом требуется в разы меньше времени, чем для подзарядки электромобиля, да и дальность пробега при использовании H2 заметно выше.
Роднит компании Tesla и Nikola и тот ажиотаж, который они вызывают на американской бирже технологических компаний Nasdaq. Но если корпорация Илона Маска давно уже является любимцем инвесторов, то детище Тревора Милтона - новичок на фондовом рынке, она решила выйти на биржу с целью получить свежий капитал лишь в начале июня, что было весьма смелым решением в условиях глобальной рецессии и пандемии коронавируса.
Биржевая капитализация Nikola и Tesla: конкуренты блекнут
Однако основателю Nikola, как и главе Tesla, самоуверенности не занимать. Он рискнул - и выиграл, собрав 700 миллионов долларов на развитие бизнеса. Курс акций молодой компании тут же удвоился, в результате биржевая капитализация Nikola Motor составила порядка 20 миллиардов долларов. После чего Тревор Милтон объявил в Twitter, что его фирма стоит теперь больше корпораций Ford или Fiat Chrysler и даже "наступает на пятки General Motors".
Заоблачные котировки акций - еще одно сходство с корпорацией Tesla, биржевая капитализация которой в январе 2020 года впервые пробила отметку в 100 миллиардов долларов, а весной превысила 145 миллиардов долларов. После этого производитель электромобилей стал стоить больше, чем три немецких автостроителя Volkswagen, Daimler и BMW, вместе взятые. А сейчас стоимость Tesla превысила 180 миллиардов долларов, так что она, обогнав Toyota, стала самой дорогой автомобильной компанией на планете.
Но вот в чем Nikola кардинально отличается от Tesla: созданный шесть лет назад производитель водородных грузовиков пока серийно ничего не производит и ни прибыли, ни даже выручки не имеет. Поэтому выход на биржу был осуществлен путем слияния с уже котирующейся на Nasdaq компанией. Такая довольно редкая схема позволила обойти многие обычные процедуры проверки и презентации в преддверии листинга.
Хайп вокруг акций Nikola напоминает "пузырь доткомов"
До сих пор компания Nikola выпустила лишь несколько прототипов водородных грузовиков, которые тестируются теперь на дорогах США, и в прошлом году начала строить в аризонском Кулидже, примерно в 80 километрах от Феникса, автозавод мощностью 50 000 грузовиков в год, который должен начать производство в 2023 году. При этом компания Тревора Милтона, правда, уже имеет, согласно ее собственным данным, портфель заказов на 14 000 грузовиков, что должно обеспечить ей до 2028 года выручку в 10 миллиардов долларов. Один из будущих клиентов - пивной гигант Anheuser Busch, намеренный приобрести сразу 800 водородных грузовиков.
Так что нынешний хайп вокруг акций компании Nikola, происходящий на фоне взлета ценных бумаг Tesla, явно носит спекулятивный характер и во многом напоминает "биржевой пузырь доткомов", возникший в конце прошлого века из-за эйфории вокруг интернет-компаний. Многие из них тогда не оправдали надежд, разорились, пропали. Тем не менее: триумфальное шествие большинства сегодняшних лидеров глобальной интернет-индустрии, озолотивших своих акционеров, началось именно тогда.
И вот теперь, как видим, безудержную эйфорию на бирже Nasdaq вызывают акции производителей автомобилей с альтернативными двигателями без выбросов парниковых газов в атмосферу. Причем весьма симптоматично, что Nikola приводит в восторг спекулянтов и инвесторов именно тем, что собирается переводить на водород не легковые, а грузовые машины.
Американские венчурные инвесторы поверили в водород
Похоже, в Америке, как и в Германии, возобладало мнение, что у H2-технологий в сфере грузовых автоперевозок намного больше перспектив, тогда как азиатские автостроители продолжают верить, что будущее есть и у легковых водородных автомобилей: в Японии расширяют выпуск седана Toyota Mirai, в Южной Корее - внедорожника Hyundai Nexo.
В любом случае феноменальный взлет акций стартапа Nikola говорит о том, что нарастающий в Азии и в Европе водородный бум начинает охватывать и США, где венчурные фонды и инвесторы, специализирующиеся на высокорискованных вложениях в инновационные технологии, убедительно продемонстрировали сейчас готовность вкладывать значительные средства в развитие H2-технологий. И эта готовность теперь вряд ли исчезнет, даже если конкретный амбициозный предприниматель надорвется.
Ведь направление движения останется. Причем при внедрении водорода на автомобильном транспорте американские и немецкие фирмы смогут неплохо дополнять друг друга. И дело тут не только в том, что Nikola будет использовать топливные элементы, в разработке которых участвовала фирма Bosch.
Шанс для немецкой техники для производства"зеленого водорода"
Правительство Германии приняло в июне "Национальную водородную стратегию", одна из важнейших целей которой - поддержать развитие и последующий экспорт немецких технологий по производству "зеленого водорода" методом электролиза. Такое оборудование вполне может пригодиться тем 700 водородным заправкам, которые Тревор Милтон собирается в ближайшие восемь лет построить в США и Канаде.
В том числе и для того, чтобы обслуживать там работающие на H2 пикапы. Прототип такого легкого грузовика Nikola уже представила. 29 июня компания собирается начать принимать на него заказы.
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