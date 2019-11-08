Водородный грузовик Nikola: стартап хочет повторить успех компании Tesla

Электрическая и экологическая революция в мировом автопроме ускоряется, причем технологические и финансовые импульсы она продолжает получать из США. Илон Маск всколыхнул отрасль легковыми электромобилями Tesla, теперь его успех намерен повторить не менее амбициозный 38-летний Тревор Милтон, на этот раз при переводе на электрическую тягу грузового автотранспорта. Свой стартап он демонстративно назвал Nikola - не по фамилии, а по имени культового изобретателя в области электротехники Николы Теслы.

Аккумуляторные батареи для грузовиков слишком тяжелые

Как и калифорнийский автостроитель Tesla, компания Nikola из города Феникс в штате Аризона намерена одновременно с выпуском автомобилей развивать и собственную сеть заправочных станций. Но именно заправочных, а не зарядных, поскольку ее электрические грузовики будут получать электроэнергию не только и даже не столько из аккумуляторных батарей, сколько из топливных элементов - электрохимических устройств, работающих на водороде (H2). Иными словами, это будут водородные грузовики.

Ставка на водород объясняется, прежде всего, тем, что многие эксперты убеждены: мощным грузовым автомобилям потребовалась бы настолько большая и, главное, тяжелая батарея, что это неминуемо существенно снизило бы их грузоподъемность и тем самым рентабельность. К тому же для заправки водородом требуется в разы меньше времени, чем для подзарядки электромобиля, да и дальность пробега при использовании H2 заметно выше.

Роднит компании Tesla и Nikola и тот ажиотаж, который они вызывают на американской бирже технологических компаний Nasdaq. Но если корпорация Илона Маска давно уже является любимцем инвесторов, то детище Тревора Милтона - новичок на фондовом рынке, она решила выйти на биржу с целью получить свежий капитал лишь в начале июня, что было весьма смелым решением в условиях глобальной рецессии и пандемии коронавируса.

Биржевая капитализация Nikola и Tesla: конкуренты блекнут

Однако основателю Nikola, как и главе Tesla, самоуверенности не занимать. Он рискнул - и выиграл, собрав 700 миллионов долларов на развитие бизнеса. Курс акций молодой компании тут же удвоился, в результате биржевая капитализация Nikola Motor составила порядка 20 миллиардов долларов. После чего Тревор Милтон объявил в Twitter, что его фирма стоит теперь больше корпораций Ford или Fiat Chrysler и даже "наступает на пятки General Motors".

В 2017 году компания Tesla представила прототип электрического грузовика Semi

Заоблачные котировки акций - еще одно сходство с корпорацией Tesla, биржевая капитализация которой в январе 2020 года впервые пробила отметку в 100 миллиардов долларов, а весной превысила 145 миллиардов долларов. После этого производитель электромобилей стал стоить больше, чем три немецких автостроителя Volkswagen, Daimler и BMW, вместе взятые. А сейчас стоимость Tesla превысила 180 миллиардов долларов, так что она, обогнав Toyota, стала самой дорогой автомобильной компанией на планете.

Но вот в чем Nikola кардинально отличается от Tesla: созданный шесть лет назад производитель водородных грузовиков пока серийно ничего не производит и ни прибыли, ни даже выручки не имеет. Поэтому выход на биржу был осуществлен путем слияния с уже котирующейся на Nasdaq компанией. Такая довольно редкая схема позволила обойти многие обычные процедуры проверки и презентации в преддверии листинга.

Хайп вокруг акций Nikola напоминает "пузырь доткомов"

До сих пор компания Nikola выпустила лишь несколько прототипов водородных грузовиков, которые тестируются теперь на дорогах США, и в прошлом году начала строить в аризонском Кулидже, примерно в 80 километрах от Феникса, автозавод мощностью 50 000 грузовиков в год, который должен начать производство в 2023 году. При этом компания Тревора Милтона, правда, уже имеет, согласно ее собственным данным, портфель заказов на 14 000 грузовиков, что должно обеспечить ей до 2028 года выручку в 10 миллиардов долларов. Один из будущих клиентов - пивной гигант Anheuser Busch, намеренный приобрести сразу 800 водородных грузовиков.

Прототип грузовика Nikola Truck Two тестируется на дорогах США

Так что нынешний хайп вокруг акций компании Nikola, происходящий на фоне взлета ценных бумаг Tesla, явно носит спекулятивный характер и во многом напоминает "биржевой пузырь доткомов", возникший в конце прошлого века из-за эйфории вокруг интернет-компаний. Многие из них тогда не оправдали надежд, разорились, пропали. Тем не менее: триумфальное шествие большинства сегодняшних лидеров глобальной интернет-индустрии, озолотивших своих акционеров, началось именно тогда.

И вот теперь, как видим, безудержную эйфорию на бирже Nasdaq вызывают акции производителей автомобилей с альтернативными двигателями без выбросов парниковых газов в атмосферу. Причем весьма симптоматично, что Nikola приводит в восторг спекулянтов и инвесторов именно тем, что собирается переводить на водород не легковые, а грузовые машины.

Американские венчурные инвесторы поверили в водород

Похоже, в Америке, как и в Германии, возобладало мнение, что у H2-технологий в сфере грузовых автоперевозок намного больше перспектив, тогда как азиатские автостроители продолжают верить, что будущее есть и у легковых водородных автомобилей: в Японии расширяют выпуск седана Toyota Mirai, в Южной Корее - внедорожника Hyundai Nexo.

Водородный легковой автомобиль Toyota Mirai

В любом случае феноменальный взлет акций стартапа Nikola говорит о том, что нарастающий в Азии и в Европе водородный бум начинает охватывать и США, где венчурные фонды и инвесторы, специализирующиеся на высокорискованных вложениях в инновационные технологии, убедительно продемонстрировали сейчас готовность вкладывать значительные средства в развитие H2-технологий. И эта готовность теперь вряд ли исчезнет, даже если конкретный амбициозный предприниматель надорвется.

Ведь направление движения останется. Причем при внедрении водорода на автомобильном транспорте американские и немецкие фирмы смогут неплохо дополнять друг друга. И дело тут не только в том, что Nikola будет использовать топливные элементы, в разработке которых участвовала фирма Bosch.

Шанс для немецкой техники для производства"зеленого водорода"

Тревор Милтон представляет прототип водородного пикапа Nikola

Правительство Германии приняло в июне "Национальную водородную стратегию", одна из важнейших целей которой - поддержать развитие и последующий экспорт немецких технологий по производству "зеленого водорода" методом электролиза. Такое оборудование вполне может пригодиться тем 700 водородным заправкам, которые Тревор Милтон собирается в ближайшие восемь лет построить в США и Канаде.

В том числе и для того, чтобы обслуживать там работающие на H2 пикапы. Прототип такого легкого грузовика Nikola уже представила. 29 июня компания собирается начать принимать на него заказы.

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