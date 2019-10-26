Водителю обнаруженной в Эссексе фуры с 39 телами предъявлены обвинения

Водитель грузовика, 25-летний уроженец Северной Ирландии Морис Робинсон 28 октября предстанет перед мировым судом Челмсфорда по обвинению в непредумышленном убийстве 39 человек, заговоре с целью торговли людьми, содействии нелегальной иммиграции и отмывании средств. Мужчина, предположительно, находился за рулем фуры, позднее оставленной в промышленной зоне города Грейс в Эссексе. В машине были обнаружены десятки тел.

В ходе расследования, помимо Робинсона, были арестованы еще трое: 38-летняя женщина и 48-летний мужчина из Уоррингтона, а также 48-летний мужчина из Северной Ирландии. Их также подозревают в заговоре с целью торговли людьми и непредумышленном убийстве.

Личности погибших устанавливаются

Изначально полиция Эссекса сообщила, что погибшие были гражданами Китая. Позднее правоохранительные органы сообщили о поступлении новой информации. Телеканал Sky News передал, что, по некоторым данным, речь может идти о гражданах Вьетнама. Вьетнамская диаспора в Великобритании предоставила полиции около 20 фотографий лиц, которые объявлены пропавшими без вести и чье исчезновение по времени приблизительно совпадает с обнаружением тем в фуре. В посольстве Вьетнама в Лондоне говорят, что пока не располагают официальной информацией о гражданстве погибших. В дипмиссии отметили, что тесно сотрудничают с правоохранительными органами.

Подключилась полиция Бельгии

Ранее к расследованию инцидента подключились бельгийская полиция. Согласно выводам предварительного следствия, грузовой автомобиль 22 октября в 14.49 (15.49 мск) прибыл в Зеебрюгге - бельгийский порт на побережье Северного моря - и покинул его тем же вечером. В среду, 23 октября, около 01.00 (02.00 мск) он достиг Пурфлита - порта на Темзе - в графстве Эссекс, недалеко от того места, где он в итоге был обнаружен. Сама фура была зарегистрирована в Болгарии.

В СМИ выдвигаются предположения, что находившиеся в транспортном средстве - мигранты. Грузовик был обнаружен 23 октября после звонка сотрудников скорой помощи в полицейское управление города Грейс.

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