Водительские права отмечают юбилей (фото)

Берлин • Самое первое разрешение на управление автомобилем было выдано в Германии изобретателю первого в мире такого транспортного средства Карлу Бенцу (Carl Benz) в 1888 году. Но права Карла Бенца в свое время действовали только в Мангейме и окрестностях. И днем рождения немецкого водительского удостоверения считается 3 мая 1909 года. В этот день 110 лет назад вступил в силу первый закон о водительских правах и правилах дорожного движения, распространявшийся на всю территорию тогдашней Германской империи. Чтобы водители машин и мотоциклов не лихачили на дорогах, максимальную скорость ограничили 15 километрами в час.

Первая частная автошкола была открыта в Германии за несколько лет до введения общего имперского закона - в 1904 году в Ашафенбурге. Для получения водительских прав единого образца немцам, достигшим 18-летнего возраста, нужно было предоставить свидетельство о рождении, медицинскую справку и фотографию. Практическая часть экзамена обычно ограничивалась несколькими проездами взад-вперед перед проверяющим. Теоретическая часть - ответами на вопросы вроде того, что делать при наступлении темноты, а именно - зажечь карбидную лампу. При этом определенные уже тогда категории водительских прав (за исключением нескольких незначительных изменений) действовали в Германии до введения общих европейских стандартов в 1999 году.

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Туристические маршруты по Германии По Германии - на автомобиле Вдоль и поперек по территории Германии проложено более полутора сотен разных туристических и тематических маршрутов, по которым можно путешествовать на автомобиле. Некоторым из них мы уже посвятили отдельные фотогалереи, а сейчас продолжим знакомство, представив сразу целый десяток. Посмотрите и напишите, о каком из них вы хотели бы узнать на нашем сайте более подробно?

Туристические маршруты по Германии Дорога автомобильных аллей (Deutsche Alleenstraße) ••• Это даже не отдельный маршрут, а целая сеть дорог от Балтийского моря до Боденского озера протяженностью около 2900 километров. Проект начали разрабатывать в 1990-х годах, чтобы сохранить автомобильные аллеи на территории бывшей ГДР, где они оказались под угрозой из-за модернизации старых и строительства новых трасс после воссоединения страны.

Туристические маршруты по Германии Немецкий фахверковый путь (Deutsche Fachwerkstraße) ••• Фахверк - типичная немецкая архитектура и способ строительства. Сейчас в Германии насчитывается более миллиона таких домов, многим - по несколько сотен лет. Общая протяженность всех частей этого туристического маршрута составляет около 3500 километров. Смотреть, не пересмотреть! На фотографии - старый склад в Висмаре.

Туристические маршруты по Германии Немецкая альпийская дорога (Deutsche Alpenstraße) ••• Большая часть этого 450-километрового автомобильного маршрута проходит среди восхитительных горных ландшафтов по территории Баварии. Начинается он около Боденского озера в Баден-Вюртемберге. Конечная точка находится в баварском районе Берхтесгаденер-Ланд. Маршрут бы проложен в 1930-х годах и считается одним из самых старых в Германии.

Туристические маршруты по Германии Молочно-сырные маршруты (Deutsche Milch- und Käsestraßen) ••• Следующий проект не является туристическим маршрутом в классическом смысле, а представляет собой своего рода сборник региональных путеводителей по небольшим молочным фермам и сыроварням, предлагающим посетителям продукцию в собственных лавках и киосках.

Туристические маршруты по Германии Немецкий вулканический маршрут (Deutsche Vulkanstraße) ••• Этот 280 километровый туристический маршрут проложен от Рейна до гор вулканического происхождения в регионе Айфель. Большая его часть проходит по национальному геопарку Лахер-Зе. Так называется одно из здешних озер вулканического происхождения, образовавшееся около 13 тысяч лет назад во время извержения супервулкана Лах.

Туристические маршруты по Германии Фарфоровые дороги (Thüringer Porzellanstraße, Bayerische Porzellanstraße) ••• История немецкого фарфора берет начало в 1708 году в саксонском городе Мейсен, где разгадали секретный рецепт, до этого известный лишь китайцам. Вскоре такие производства возникли в других регионах. Сейчас в Германии существует два фарфоровых маршрута - по Тюрингии и Баварии. Эта фотография сделана в Мейсене 1890 году.

Туристические маршруты по Германии Дорога Гогенцоллернов (Hohenzollernstraße) ••• 250-километровый туристический маршрут Дорога Гогенцоллернов проложен в Баден-Вюртемберге между Швабским Альбом и Боденским озером. Главная достопримечательность на этом пути находится около города Хехинген - родовой замок этой династии, представители которой были прусскими королями и германскими императорами.

Туристические маршруты по Германии Маршрут индустриальной культуры (Route der Industriekultur) ••• Рурская область в земле Северный Рейн - Вестфалия долгое время была главным центром немецкой угледобывающей и сталелитейной промышленности. Сегодня по этому региону проложен 400-километровый Маршрут индустриальной культуры. Особое место на нем занимает бывшая шахта Цольферайн - памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Туристические маршруты по Германии Маршрут рейнской романтики (Route der Rheinromantik) ••• Следующий маршрут проложен вдоль Рейна от Кельна до Майнца. Самая красивая часть - 67-километровый отрезок между Кобленцем и Бингеном, памятники которого в 2002 году были включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. На фотографии - таможенный замок Пфальцграфенштайн.

Туристические маршруты по Германии Дорога императоров и королей (Straße der Kaiser und Könige) ••• Завершим наш обзор международным маршрутом, проходящим вдоль Дуная по Германии, Австрии и Венгрии - от Регенсбурга до Будапешта по местам, где располагались дворцы и резиденции правителей разных эпох. Путешествовать по нему можно также по воде, на поезде, велосипеде или даже пешком.

Туристические маршруты по Германии Выбираем маршрут О каком из этих или других туристических маршрутов по Германии вы хотели бы узнать более подробно. Пишите нам по адресу: feedback.russian@dw.com. Автор: Максим Нелюбин



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