 Водительские права отмечают юбилей (фото) | Кадр дня | DW | 03.05.2019

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Кадр за кадром

Водительские права отмечают юбилей (фото)

Первый общий немецкий закон о водительских правах и правилах движения вступил в силу 3 мая 1909 года.

Два водительских удостоверения 1929 года, права образца 1986 года и пластиковая карточка общеевропейского образца 1999 года

Два водительских удостоверения 1929 года, права образца 1986 года и пластиковая карточка общеевропейского образца 1999 года

Берлин • Самое первое разрешение на управление автомобилем было выдано в Германии изобретателю первого в мире такого транспортного средства Карлу Бенцу (Carl Benz) в 1888 году. Но права Карла Бенца в свое время действовали только в Мангейме и окрестностях. И днем рождения немецкого водительского удостоверения считается 3 мая 1909 года. В этот день 110 лет назад вступил в силу первый закон о водительских правах и правилах дорожного движения, распространявшийся на всю территорию тогдашней Германской империи. Чтобы водители машин и мотоциклов не лихачили на дорогах, максимальную скорость ограничили 15 километрами в час.

Первая частная автошкола была открыта в Германии за несколько лет до введения общего имперского закона - в 1904 году в Ашафенбурге. Для получения водительских прав единого образца немцам, достигшим 18-летнего возраста, нужно было предоставить свидетельство о рождении, медицинскую справку и фотографию. Практическая часть экзамена обычно ограничивалась несколькими проездами взад-вперед перед проверяющим. Теоретическая часть - ответами на вопросы вроде того, что делать при наступлении темноты, а именно - зажечь карбидную лампу. При этом определенные уже тогда категории водительских прав (за исключением нескольких незначительных изменений) действовали в Германии до введения общих европейских стандартов в 1999 году.

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    Автор: Максим Нелюбин


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