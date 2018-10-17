Внешняя торговля Германии: маленькая Венгрия скоро обгонит большую Россию

Товарооборот ФРГ с Россией, Казахстаном и Беларусью в 2019 году сократился, с Украиной - увеличился, с Узбекистаном стремительно нарастал. Но до Польши и Чехии всем им далеко.
В списке важнейших внешнеторговых партнеров Германии Россия по итогам 2019 года заняла 13-е место. При этом она не только с большим отрывом уступила лидерам - Китаю, Нидерландам, США, Франции и Италии, но также восточноевропейским Польше и Чехии. Более того, в этом году ее может обогнать Венгрия, которая уже стала для немецкого бизнеса более крупным экспортным рынком, чем РФ.
Об этом свидетельствуют данные Федерального статистического ведомства ФРГ (Destatis). Эксклюзивный доступ к ним имеет Восточный комитет немецкой экономики (OAOEV), представляющий интересы германских фирм, работающих на рынках Восточной Европы и постсоветских стран. Он регулярно публикует и анализирует статистику, касающуюся экономического сотрудничества с 29 государствами этого региона.
Восточный комитет немецкой экономикиочень доволен Польшей
Главный вывод из обнародованных в конце февраля данных за 2019 год глава Восточного комитета Оливер Хермес (Oliver Hermes) охарактеризовал так: "Темпы роста экспорта в наш регион в три раза превысили рост немецкого экспорта в целом". При этом локомотивом, подчеркнул он, вновь оказалась Польша.
По объему экспортно-импортных операций с немецким бизнесом она обогнала в прошлом году Великобританию (сказались последствия "Брекзита") и поднялась на 6-е место в списке важнейших внешнеторговых партнеров ФРГ, опередив Соединенное Королевство, Австрию, Швейцарию. На 10-м месте - Чехия.
Товарооборот Германии с Польшей достиг в 2019 году почти 123,5 млрд евро, с Чехией - 92,7 млрд. С Россией он составил 57,77 млрд евро. Таким образом, в регионе, с которым работает Восточный комитет, РФ - на 3-м месте. Вплотную за ней идет Венгрия, занимающая одновременно 14-е место в общем списке.
Эта страна ЕС с населением менее 10 млн человек еще в 2018 году стала для немецких экспортеров более крупным рынком сбыта, чем Россия. В 2019 году венгерские фирмы и потребители купили немецких товаров на 27 млрд евро, россияне - на 26,53 млрд. Однако РФ, крупнейший поставщик нефти, газа и угля в Германию, опередила Венгрию по объемам экспорта в ФРГ.
В результате германо-российский товарооборот оказался по итогам 2019 года примерно на 1,9 млрд евро больше, чем германо-венгерский, составивший почти 55,9 млрд евро. Так что Венгрия имеет вполне реальные шансы в обозримом будущем, возможно уже в 2020 году, обогнать РФ по суммарным объемам экспортно-импортных операций с Германией.
Российский экспорт в Германию упал на 13,2 процента
Тем более, если продолжится отрицательный тренд прошлого года, когда экспорт из России в Германию упал на 13,2% до 31,24 млрд евро. Правда, Оливер Хермес подчеркнул в заявлении для прессы, что "это связано не с ослабевающим интересом к России, а с временным прекращением поставок из-за загрязнения трубопровода "Дружба", а также со снизившимися закупочными ценами на сырую нефть и природный газ".
Работа нефтепровода давно восстановлена, но вот цены на нефть и газ упали в этом году в Европе еще больше, в том числе из-за эпидемии коронавируса и аномально теплой зимы. К тому же Германия взяла курс на отказ от использования угля, и спрос на него будет падать.
Так что дальнейшее снижение российско-германского товарооборота, составившее в 2019 году 6,6%, представляется достаточно реалистичным. Особенно, если Россия из-за политики импортозамещения и возможного ослабления рубля сократит закупки немецких товаров. Правда, в прошлом году поставки из Германии увеличились на 2,6%. Оливер Хермес назвал такой рост "просветом" и призвал к "политической разрядке и преодолению санкций". По его мнению, Россия и Украина сделали в последнее время "шаги в правильном направлении".
Грязная нефть "Дружбы" подорвала торговлю с Казахстаном
С прошлогодним простоем "Дружбы" Оливер Хермес связал и падение казахстанского экспорта в Германию на 13,7%. Это привело к сокращению двустороннего товарооборота в 2019 году на 9,4% до 4,67 млрд евро, хотя Казахстан и увеличил импорт немецкой продукции на 2,2%.
Упала в прошлом году на 2,3% до 2,04 млрд евро и двусторонняя торговля между Германией и Беларусью, причем белорусский экспорт в ФРГ уменьшился на 6,9%, что, скорее всего, также связано с длительным простоем "Дружбы" и белорусских нефтеперерабатывающих заводов. Белорусский импорт немецких товаров тоже снизился, но незначительно на 0,4%.
Сотрудничество Германии и Украины: рост экспорта и импорта
В то же время в торговле с Украиной продолжился рост, составивший и по экспорту, и по импорту приблизительно 8%. В результате двусторонний товарооборот достиг 7,75 млрд евро, из которых 4,89 млрд обеспечили поставки немецкой продукции на украинский рынок. Это может свидетельствовать о набирающей силу модернизации украинской экономики, поскольку основу экспорта Германии обычно составляют, наряду с автомобилями, станки и промышленное оборудование.
Оливер Хермес назвал динамику развития германо-украинского экономического сотрудничества "очень отрадной". По его словам, "с приходом нового правительства выросло доверие к Украине как стране для инвестиций". Глава Восточного комитета намерен в марте посетить Киев, а на июнь намечена германо-украинская экономическая конференция во Львове.
Узбекистан наращивает импорт немецкой продукции
Из 29 стран, с которыми работает OAOEV, самые высокие темпы роста двустороннего товарооборота продемонстрировал в прошлом году Узбекистан. Объемы экспортно-импортных операций выросли (правда, с довольно низкого уровня) на 27% до 908 млн евро.
При этом 877 млн составил немецкий экспорт в эту центральноазиатскую страну, что опять-таки свидетельствует о набирающей силе модернизации узбекской экономики. Восточный комитет отметил в этой связи положительный эффект тех реформ, которые осуществляются в Узбекистане с 2016 года. В то же время OAOEV указал на большой потенциал дальнейшего сотрудничества со страной, в которой проживают 32 млн человек.
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