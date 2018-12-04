Внешняя политика Кремля: Путин рубит сук, на котором сидит?

Новый виток конфликта между РФ и Украиной вновь вызвал на Западе разговоры о санкциях в отношении Москвы. Сергей Елкин о деструктивной внешней политике Владимира Путина.
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