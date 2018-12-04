 Внешняя политика Кремля: Путин рубит сук, на котором сидит? | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 04.12.2018

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Россия

Внешняя политика Кремля: Путин рубит сук, на котором сидит?

Новый виток конфликта между РФ и Украиной вновь вызвал на Западе разговоры о санкциях в отношении Москвы. Сергей Елкин о деструктивной внешней политике Владимира Путина.

Карикатура Сергея Елкина. Владимир Путин бежит по высоким и плоским камням, которые за ним падают, как домино.

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    Автор: Сергей Елкин


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