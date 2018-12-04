Внешняя политика Кремля: Путин рубит сук, на котором сидит?

Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина

Нападение на журналистов в Ингушетии: сами виноваты?

Март: к поджогу автобуса и избиению журналистов и правозащитников на границе Чечни и Ингушетии могут быть причастны... сами правозащитники, заявил чеченский омбудсмен. 9 марта неизвестные напали на микроавтобус, в котором ехали иностранные и российские журналисты, а также правозащитники "Комитета по предотвращению пыток". Их избили, а автомобиль с вещами сожгли.