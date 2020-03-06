Вначале санкции против России за Украину, теперь - за Сирию?

В то самое время, когда Владимир Путин принимал в четверг, 5 марта, в Кремле турецкого президента и вел с ним переговоры о перемирии в сирийской провинции Идлиб, в Берлине в здании бундестага проходила пресс-конференция нескольких немецких депутатов, представляющих различные парламентские фракции. Это уже сам по себе примечательный факт: в Германии нечасто бывает, чтобы к журналистам сообща обращались депутаты одной правящей и двух оппозиционных партий.

Норберт Рёттген (Norbert Röttgen) и Родерих Кизеветтер (Roderich Kiesewetter) из правящего Христианско-демократического союза (ХДС), Франциска Брантнер (Franziska Brantner) и Омид Нурипур (Omid Nouripour) из оппозиционной партии "Союз-90"/"зеленые" и Биджан Джир-Сарай (Bijan Djir-Sarai) из также оппозиционной Свободной демократической партии Германии (СвДП) выступили с призывом к странам Запада пригрозить России новыми санкциями за ее действия в Сирии.

Депутаты бундестага о российских авианалетах в Идлибе

По словам депутатов, в провинции Идлиб прицельно разбомблены 60 процентов всех больниц и медпунктов. "Необходимо ввести официальные санкции против ответственных за такие прицельные бомбардировки", - заявила Франциска Брантнер.

Российские военные на севере Сирии

Она и ее коллеги из других фракций уверены, что Россия не только поддерживает и покрывает военные операции и военные преступления армии Башара Асада, но и принимает в них непосредственное участие, что российская авиация и сама совершает налеты на гражданские объекты с тем, чтобы волна беженцев стала как можно больше.

Биджан Джир-Сарай уверен, что Кремль использует войну в Сирии, в частности, для того, чтобы попытаться дестабилизировать Европу или по меньшей мере внести раскол в ряды Евросоюза с помощью искусственно созданного притока беженцев. Ответные санкции Запада, заявил он, должны стать "средством нажима с тем, чтобы заставить русских прекратить бомбардировки".

Пять депутатов германского бундестага вместе с коллегами из Франции, Италии и Великобритании обратились к правительствам стран ЕС с открытым письмом, в котором призвали подготовить новые санкции против России. К их числу, по мнению Омида Нурипура, должны относиться и персональные штрафные меры в отношении ответственных за бомбардировки лиц, в частности, российского министра обороны Сергея Шойгу.

Потенциальный кандидат в канцлеры требует санкций

Норберт Рёттген, который не только возглавляет внешнеполитический комитет бундестага, но претендует также на пост председателя ХДС и кандидата в следующие канцлеры, выступил с идеей санкций против Кремля за российские бомбардировки в Сирии еще в середине февраля.

Норберт Рёттген хочет стать преемником Ангелы Меркель и в ХДС, и на посту канцлера

В интервью газете Bild он назвал "позором" тот факт, что Запад закрывает глаза на действия вооруженных сил России в провинции Идлиб. "Прицельные бомбардировки российской авиацией гражданских лиц, - по словам Рёттгена, - это отвратительные военные преступления". И далее: "Если такие преступления будут продолжаться, то должны быть введены санкции против России".

Министр обороны ФРГ: "Мы не готовы все спускать России с рук"

Из членов немецкого правительства идею санкций поддержала министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer). Пару дней назад в интервью медиакомпании NTV она заявила, что "России следует совершенно четко сказать, что мы прекрасно знаем, что она делает в Сирии".

По оценке министра, ответственность за хаос, возникший в последние дни на внешних границах ЕС, в частности, на греко-турецкой, которую штурмуют тысячи беженцев, в конечном итоге лежит на России, которая своими действиями на севере Сирии спровоцировала Турцию открыть со своей стороны границы в Европу.

Аннегрет Крамп-Карренбауэр

Крамп-Карренбауэр напомнила в этой связи о российско-украинском конфликте и западных санкциях против России, которые, по ее словам, показали, что "мы не готовы все спускать ей с рук". Вот и сейчас, считает министр обороны ФРГ, аналогичный вопрос встает применительно к действиям Кремля в Сирии. В этой связи следует напомнить, что Крамп-Карренбауэр и после инцидента в Керченском проливе поднимала тему новых санкций, предлагая запретить судам под российским флагом заходить в порты Евросоюза.

Прекращение огня в Идлибе - шанс на передышку

Ни Крамп-Карренбауэр, ни депутаты бундестага, выступавшие на пресс-конференции в четверг, не знали, что в тот же день по итогам многочасовых переговоров в Кремле будет достигнута договоренность о прекращении огня в Идлибе с нуля часов 6 марта.

Скорее всего, именно по этой причине - чтобы не ставить под дополнительную угрозу и без того шаткое перемирие в Идлибе - в пятницу на правительственной пресс-конференции официальный представитель канцлера Ангелы Меркель (Angela Merkel) не захотел говорить об отношении главы правительства к предложению министра обороны о новых санкциях против России.

Вопросом корреспондента DW Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) воспользовался для того, чтобы прокомментировать достигнутую накануне в Москве договоренность. "Федеральное правительство приветствует прекращение огня, это хорошая новость в первую очередь для гражданских лиц в Идлибе, которые живут в ужасной беде, - заявил Зайберт. - У них, надеюсь, появился шанс на передышку, перемирие позволит хоть чуть-чуть уменьшить тяготы этих людей".

По словам представителя канцлера, таков сейчас приоритет правительства Германии. В силе остается и предложение Берлина провести четырехсторонний саммит - Германия, Франция, Россия и Турция - для поиска пути мирного урегулирования ситуации в Сирии.

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