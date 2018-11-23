ВМС Украины подняты по тревоге из-за эскалации в Азовском море

Порошенко созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины на фоне захвата российским спецназом трех украинских судов.
Весь состав Военно-морских сил Украины поднят по тревоге после захвата российским спецназом трех украинских судов в Керченском проливе. Об этом в воскресенье, 25 ноября, сообщил "Український мілітарний портал" Минобороны.
"Все корабли и суда выходят в море", - передало издание.
В состояние полной боевой готовности также приведены Военно-воздушные силы Украины.
Экстренное заседание Совета Нацбезопасности
Президент Петр Порошенко созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБОУ). Экстренную встречу анонсировал секретарь СНБОУ Александр Турчинов.
Ранее в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России подтвердили, что корабли ВМС Украины задержаны с применением оружия. Командование ВМС Украины уточнило, что малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь" были поражены огнем противника и потеряли ход. Рейдовый буксир "Яны Капу" также вынудили остановиться. По данным украинской стороны, ранены шестеро военнослужащих, двое - тяжело. ФСБ РФ сообщало о трех раненых. При этом Москва возбудила уголовное дело по факту произошедшего. По версии российской стороны, имело место "нарушение госграницы РФ".
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