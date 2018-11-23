ВМС Украины подняты по тревоге из-за эскалации в Азовском море

Весь состав Военно-морских сил Украины поднят по тревоге после захвата российским спецназом трех украинских судов в Керченском проливе. Об этом в воскресенье, 25 ноября, сообщил "Український мілітарний портал" Минобороны.

"Все корабли и суда выходят в море", - передало издание.

В состояние полной боевой готовности также приведены Военно-воздушные силы Украины.

Экстренное заседание Совета Нацбезопасности

Президент Петр Порошенко созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБОУ). Экстренную встречу анонсировал секретарь СНБОУ Александр Турчинов.

Ранее в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России подтвердили, что корабли ВМС Украины задержаны с применением оружия. Командование ВМС Украины уточнило, что малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь" были поражены огнем противника и потеряли ход. Рейдовый буксир "Яны Капу" также вынудили остановиться. По данным украинской стороны, ранены шестеро военнослужащих, двое - тяжело. ФСБ РФ сообщало о трех раненых. При этом Москва возбудила уголовное дело по факту произошедшего. По версии российской стороны, имело место "нарушение госграницы РФ".

Смотрите также:

Война в Украине глазами Валерия Мельникова Валерий Мельников Фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" два года подряд получает призы конкурса World Press Photo. В 2017 году жюри присудило ему первый приз за серию фотографий "Черные дни Украины". В этом году второе место в категории Digital Storytelling/Short Form получил проект "Под землей" - о жителях Донбасса, укрывающихся от обстрелов в разрушенной школе.

Война в Украине глазами Валерия Мельникова Проект "Под землей" Валерий Мельников получил награду за проект, созданный в соавторстве с режиссером монтажа Андреем Любимовым и композитором Ильей Свеженцом.

Война в Украине глазами Валерия Мельникова Трагедия По словам Валерия Мельникова, "Под землей" - это экзистенциальная драма людей, не отчаивающихся, хотя выхода не видно.

Война в Украине глазами Валерия Мельникова "Черный дни Украины" В 2017 году Валерий Мельников победил в конкурсе World Press Photo в категории Long-Term Projects с фотосерией "Черные дни Украины".

Война в Украине глазами Валерия Мельникова Из серии "Черные дни Украины" Валерий Мельников: "На любой войне самая важная часть - это мирные жители... Я не вижу особого гуманистического смысла в том, чтобы делать фотографии, где люди с оружием целятся, стреляют. Они у меня есть, но лежат в архиве, и я не хочу никому их показывать". Автор: Елена Барышева

