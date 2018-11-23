 ВМС Украины подняты по тревоге из-за эскалации в Азовском море | Новости из Германии об Украине | DW | 25.11.2018

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Украина

ВМС Украины подняты по тревоге из-за эскалации в Азовском море

Порошенко созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины на фоне захвата российским спецназом трех украинских судов.

Фрегат Гетман Сагайдачный - флагман ВМФ Украины

Фрегат "Гетман Сагайдачный" - флагман ВМФ Украины

Весь состав Военно-морских сил Украины поднят по тревоге после захвата российским спецназом трех украинских судов в Керченском проливе. Об этом в воскресенье, 25 ноября, сообщил "Український мілітарний портал" Минобороны.

"Все корабли и суда выходят в море", - передало издание.

Контекст

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер рассказал DW о своих попытках сдвинуть с мертвой точки переговоры с Москвой об урегулировании конфликта в Донбассе. (12.09.2018)

В результате захвата российским спецназом украинских катеров в Керченском проливе ранены шестеро украинских военнослужащих, сообщила пресс-служба ВМС Украины. (25.11.2018)

В состояние полной боевой готовности также приведены Военно-воздушные силы Украины.

Экстренное заседание Совета Нацбезопасности

Президент Петр Порошенко созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБОУ). Экстренную встречу анонсировал секретарь СНБОУ Александр Турчинов.

Ранее в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России подтвердили, что корабли ВМС Украины задержаны с применением оружия. Командование ВМС Украины уточнило, что малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь" были поражены огнем противника и потеряли ход. Рейдовый буксир "Яны Капу" также вынудили остановиться. По данным украинской стороны, ранены шестеро военнослужащих, двое - тяжело. ФСБ РФ сообщало о трех раненых. При этом Москва возбудила уголовное дело по факту произошедшего. По версии российской стороны, имело место "нарушение госграницы РФ".

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    Валерий Мельников: "На любой войне самая важная часть - это мирные жители... Я не вижу особого гуманистического смысла в том, чтобы делать фотографии, где люди с оружием целятся, стреляют. Они у меня есть, но лежат в архиве, и я не хочу никому их показывать".

    Автор: Елена Барышева


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