Вмешивающиеся в выборы иностранные НКО объявят "нежелательными"

Госдума РФ во вторник, 23 октября, приняла в первом чтении закон о "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ". Законопроект, внесенный депутатами от всех фракций российского парламента, "ограничит возможность иностранного влияния на российские выборы", - заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, слова которого цитирует интернет-портал Думы.

Законопроект предусматривает признание нежелательной деятельность иностранной или международной неправительственной организации, если она способствует либо препятствует выдвижению кандидата, списка кандидатов на выборах, или оказывает влияние на достижение определенного результата на выборах. После признания иностранной НКО "нежелательной", ее деятельность на территории России должна быть прекращена.

Закон о "нежелательных" организациях действует в России с 2015 года. К таковым относят НКО, чья деятельность, по мнению Генпрокуратуры, угрожает основам конституционного строя, обороноспособности или безопасности России. "Нежелательным" организациям запрещено работать в РФ, за сотрудничество с ними предусмотрена административная и уголовная ответственность.

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