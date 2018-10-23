 Вмешивающиеся в выборы иностранные НКО объявят ″нежелательными″ | Новости из Германии о России | DW | 23.10.2018

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Россия

Вмешивающиеся в выборы иностранные НКО объявят "нежелательными"

Законопроект, внесенный депутатами от всех фракций российского парламента, "ограничит возможность иностранного влияния на российские выборы", уверен председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Выборный участок в Новосибирске

Госдума РФ во вторник, 23 октября, приняла в первом чтении закон о "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ". Законопроект, внесенный депутатами от всех фракций российского парламента, "ограничит возможность иностранного влияния на российские выборы", - заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, слова которого цитирует интернет-портал Думы.

Контекст

Госдума приняла в 3-м чтении поправки к законам, позволяющие относить зарубежные СМИ к категории "иностранных агентов". В чем их суть и каковы будут последствия. (15.11.2017)

В список "нежелательных" организаций внесена немецкая European Platform for Democratic Elections. Она занималась поддержкой наблюдателей на выборах. (13.03.2018)

Законопроект предусматривает признание нежелательной деятельность иностранной или международной неправительственной организации, если она способствует либо препятствует выдвижению кандидата, списка кандидатов на выборах, или оказывает влияние на достижение определенного результата на выборах. После признания иностранной НКО "нежелательной", ее деятельность на территории России должна быть прекращена.

Закон о "нежелательных" организациях действует в России с 2015 года. К таковым относят НКО, чья деятельность, по мнению Генпрокуратуры, угрожает основам конституционного строя, обороноспособности или безопасности России. "Нежелательным" организациям запрещено работать в РФ, за сотрудничество с ними предусмотрена административная и уголовная ответственность.

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    Политическая деятельность - понятие растяжимое

    Некоммерческие организации, по закону, включаются в реестр "иностранных агентов" в том случае, если занимаются на иностранные деньги политической деятельностью в России. Профиль включенных в список НКО дает понять: спектр их деятельности - самый широкий, фокус работы многих из них не ассоциируется с политикой.

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    Львиную долю "иноагентов" власти России включили в реестр в 2015 году. Темпы в 2016 году несколько снизились. В 2017 году по аналогии с НКО "иноагентами" в РФ решили признавать и СМИ.

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    DW посчитала, в каких регионах чаще всего находят "иностранных агентов". Сюрпризов мало: впереди Москва. За столицей, с большим отрывом, Санкт-Петербург, на третьем месте - Екатеринбург.

    Автор: Михаил Бушуев


Контекст

"Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО

С 2012 года в России действует закон об "иностранных агентах". За это время в реестр "иноагентов" попали десятки НКО. Сколько, откуда они и что с ними стало - в инфографике DW. (23.11.2016)  

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Особенности национальной борьбы с "иноагентами" в РФ – DW Новости (21.11.2017)  

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