Вмешивалась ли Россия в каталонский конфликт два года назад?

Представители России, по версии испанского следствия, поддерживали контакты с каталонскими политиками-сепаратистами накануне незаконного провозглашения независимости Каталонии в октябре 2017 года. Об этом сообщила в среду, 13 ноября, обычно хорошо информированная испанская газета El Periódico. Она ссылается на источники в Следственном суде № 1 Барселоны, судью Хоакина Агирре, Национальную полицию и Гражданскую гвардию (жандармерию).

Именно они изучают предполагаемый "российский след" в событиях двухлетней давности в Каталонии. В публикации газеты один из россиян, фамилия которого не указывается, именуется "эмиссаром Путина". С ним якобы вел переговоры ныне находящийся под следствием известный каталонский политик Виктор Таррадельяс. Встречался с "эмиссаром", как пишет El Periódico, и тогдашний руководитель Каталонии Карлес Пучдемон, укрывающийся ныне от правосудия за пределами Испании.

Телефонные сообщения Пучдемону

По версии следствия, Пучдемон получил по WhatsApp 25 октября 2017 года, то есть за два дня до провозглашения независимости, сообщение от переговорщика, поддерживавшего контакты с россиянами. "Мы общаемся с этими людьми. Они настаивают, чтобы и Китай сказал свое слово. А тебе (Пучдемону. - Ред.), перед тем как предпринимать что-либо, необходимо переговорить по видеосвязи с ПУ", - говорится в сообщении. Следствие считает, что речь идет о Владимире Путине.

Карлес Пучдемон, 26 октября 2017 года

Впрочем, в послании, отправленном Таррадельясом Пучдемону 26 октября, некий россиянин уже напрямую называется "эмиссаром Путина". И Пучдемон назначает ему встречу в своей официальной резиденции Канонжес, расположенной рядом с дворцом регионального правительства - Палау-де-Женералитат.

Содержание переговоров не приводится. А на просьбу DW предоставить какие-либо дополнительные сведения компетентные испанские органы ответили отказом, сославшись на тайну продолжающегося следствия.

Предполагаемый предмет переговоров Пучдемона с роcсиянами

Между тем профессор политологии Мадридского университета Фернандо Гутьеррес в интервью DW высказал мнение, что от Москвы каталонские сепаратисты хотели, скорее всего, лишь "политической поддержки своих планов". Аналогичной поддержки они добивались и от Китая, хотя у Пекина просили также кредит в 11 млрд евро - для центрального банка будущей независимой Каталонии.

В Мадриде выяснили, что популяризацией в соцсетях сепаратизма занимались российские "боты"

Впрочем, добавил политолог, никакой помощью извне сепаратисты воспользоваться не смогли - слишком быстрой была реакция центрального правительства Испании.

Независимость Каталонии тут же была отменена, регион на время лишили автономии, правительство и парламент распустили, главных вдохновителей провозглашения независимости арестовали, хотя некоторым из них и удалось бежать за границу.

"Дорогой Владимир Вольфович!"

Телефон с упомянутыми посланиями был изъят полицией при обыске в общественной организации сепаратистов "Катмон", которой руководил Таррадельяс. Там же был найден рукописный черновик еще одного документа. Речь идет о приглашении на церемонию провозглашения независимости.

Владимир Жириновский (фото из архива)

В нем сказано: "Дорогой Владимир Вольфович! Нам известна Ваша твердая позиция в защиту демократических прав, поэтому мы приглашаем Вас на заседание парламента, на котором будет провозглашена независимая каталонская республика". По данным El Periódico, следствие не исключает, что именно лидер ЛДПР Владимир Жириновский мог являться посредником между каталонскими сепаратистами и президентом России.

Известно, что переговоры Таррадельяса с россиянами велись продолжительное время. В частности, в сентябре 2017 года он побывал в Москве. Газета также указывает, что нынешний "российский след" был найден случайно - в ходе расследования коррупционных схем в правительстве Каталонии, к которым был причастен Таррадельяс.

Первое расследование предполагаемого российского вмешательства

В связи с обнародованной информацией профессор Гутьеррес напомнил, что "вмешательство россиян в каталонские события расследуется не впервые". В 2017 году этот вопрос даже поднимался в испанском парламенте. Тогда выяснилось, что с территории России поддерживались сайты сепаратистов. Так что испанская полиция не могла закрыть их по решению суда за пропаганду экстремизма.

Тогда же, по словам эксперта, было обнаружено, что популяризацией в социальных сетях сепаратизма занимались российские "боты". За размещенными в соцсетях призывами поддержать каталонскую независимость следовали десятки тысяч ретвитов и масса откликов "мне нравится", отправленных роботами.

Одновременно изучавшие этот вопрос испанцы обратили внимание, что русскоязычные СМИ, а также телеканал RT на испанском языке и агентство "Спутник" освещали каталонскую тему тенденциозно.

Что принесет новое расследование?

Тогда Москва категорически отрицала какую-либо причастность к событиям в Каталонии. А виновниками вышеописанных действий в интернете были названы неизвестные хакеры.

Что же касается публикаций в государственных российских СМИ, то здесь аргументом было личное мнение журналистов. Так что испанские власти в конце концов признали, что вмешательство России как государства во внутренние дела их страны не доказано.

Теперь же дела обстоят несколько иначе, полагает профессор Гутьеррес. В новом расследовании, похоже, "фигурируют конкретные факты и имена - предположительно затронуты высшие эшелоны власти".

Дело может оказаться весьма серьезным, поэтому "строить какие-то догадки или говорить о его последствиях я пока не хочу", заявил собеседник DW. По его словам, нужно дождаться окончания разбирательства, публикации подробностей и официальной реакции испанских властей.

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