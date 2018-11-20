 Власти ФРГ хотят упростить иммиграцию квалифицированных специалистов | Новости из Германии о Германии | DW | 20.11.2018

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Германия

Власти ФРГ хотят упростить иммиграцию квалифицированных специалистов

Правительство Германии может еще в декабре принять закон об иммиграции специалистов. Он позволит, в частности, остаться в стране тем, чье ходатайство об убежище отклонили.

На производстве в саксонском Каменце

Три федеральных министерства Германии - внутренних дел, экономики и труда - достигли согласия в вопросе о законопроекте об иммиграции квалифицированных кадров, который предполагает предоставление иностранцу двухлетней рабочей визы, если у него уже как минимум 18 месяцев имеется работа с занятостью не менее 35 часов в неделю, а с заработка делают социальные отчисления, сообщили агентства Reuters и AFP во вторник, 20 ноября

Контекст

Партии правящей в Германии коалиции согласовали основные положения будущего иммиграционного закона. Детали еще предстоит уточнить, но главное уже ясно: ФРГ превращается в классическую иммиграционную страну. (02.10.2018)

Экономический подъем привел к рекордной занятости и обострил нехватку квалифицированных кадров. Без трудовых мигрантов, в том числе из России и Украины, проблему не решить. (04.01.2018)

Посредством этого закона правительство в Берлине намерено предоставить возможность остаться в ФРГ иностранцам, чье ходатайство об убежище было отклонено. Ранее в тот же день газета Süddeutsche Zeitung сообщила, что в будущем в Германии "в принципе" сможет работать любой человек, имеющий трудовой договор и официально признанную квалификацию. К нововведениям относится то, что квалифицированные специалисты получат право на полгода въезжать в страну ради поисков работы. Условием для этого будет знание немецкого языка и возможность содержать себя.

Обсуждение этого законопроекта в правительстве ФРГ намечено на 19 декабря.

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  • Еда на рабочем месте

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    Бутерброд или салат, принесенный с собой, - перекус за компьютером иногда помогает сэкономить время. Чаще всего немецкий работодатель относится к этому спокойно. Проблемы могут возникнуть, если вы заняты в отделе сервиса и общаетесь с клиентами. Еду на рабочем месте могут запретить из-за правил гигиены или техники безопасности. Это касается лабораторий, больниц или производственных цехов.

  • Кофе, разлитое на клавиатуру

    Что можно немцам на рабочем месте

    Работник может получить предупреждение, если регулярно обедает за компьютером и его чавканье и запах еды раздражают коллег. Предупреждение проигнорировано неоднократно - начальник вправе уволить. Неприятности могут возникнуть, и если сотрудник прольет кофе на клавиатуру или повредит служебное оборудование. В этом случае его могут обязать покрыть расходы.

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    Что можно немцам на рабочем месте

    Под хиты и дело спорится. А если у шефа другой музыкальный вкус, запретить радио он не вправе. Так решил Федеральный суд по трудовым спорам. Воспрепятствовать этому, однако, могут недовольные коллеги или клиенты. Тогда в лучшем случае придется надеть наушники. Если же музыка мешает сконцентрироваться и приводит к ошибкам в работе - запрет все же возможен , но с согласия производственного совета.

  • Эротический календарь на рабочем месте

    Что можно немцам на рабочем месте

    А вот повесить на стену календарь с полуобнаженными моделями в немецком офисе точно не разрешат. Такие снимки по Закону о равном обращении считаются дискриминацией. То же самое касается и журналов с порнографией, лежащих на рабочем столе. Исключение составляют пространства, к которым имеет доступ только сам сотрудник, к примеру, личный шкафчик или ящик спецодежды.

  • Растения в офисе

    Что можно немцам на рабочем месте

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  • Собака в офисе

    Что можно немцам на рабочем месте

    Можно ли сотруднику брать с собой на работу домашнего питомца, каждая фирма решает самостоятельно. Но даже в случае разрешения сначала необходимо спросить коллег. Собака должна быть социализированной, а рабочее место - подходящим для нее. Если на предприятии действуют особые гигиенические предписания, животные запрещены.

  • Личные звонки на работе

    Что можно немцам на рабочем месте

    Допустимы ли личные звонки на работе, прописано в корпоративном кодексе. Если четких правил нет, короткий звонок вопросов не вызовет. Если сотрудник регулярно недорабатывает свое время, он рискует быть уволенным. Особенно если в ход идет служебный телефон. В 2015 году из-за звонков для участия в интерактивной игре на радио бухгалтер из Везеля лишилась работы. И суд посчитал это правомерным.

  • Служебный принтер

    Что можно немцам на рабочем месте

    То же самое касается и использования служебного принтера или ксерокса в личных целях. Если в корпоративных правилах нет четкого разрешения, это может быть истолковано как присвоение имущества работодателя. Такая же проблема может возникнуть, если сотрудник использует служебные конверты или марки для частной почты или заряжает свой смартфон в офисе.

    Автор: Татьяна Вайнман


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