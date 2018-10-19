Власти ФРГ обязали Opel отозвать 100 тысяч автомобилей по всему миру

Федеральное автотранспортное ведомство Германии (KBA) распорядилось начать отзыв 96 тысяч дизельных автомобилей Opel во всем мире, при этом около 32 тысячи из них - в Германии. Речь идет о моделях Insignia, Cascada и Zafira, произведенных с 2013 по 2016 годы, сообщило ведомство в пятницу, 19 октября.

На данных автомобилях "выявлены недопустимые выключающие устройства", которые являются причиной повышенных выбросов оксидов азота. По данным KBA, 23 тысячи автомобилей уже были переоснащены "на добровольной основе". Теперь немецкий автоконцерн должен безотлагательно провести аналогичные меры в отношении всех указанных автомобилей и снять с них неразрешенные устройства, указало далее ведомство.

Прошли обыски в офисах Opel

15 октября в офисах Opel в Рюссельсхайме и Кайзерслаутерне прошли обыски в связи с подозрением в манипуляциях с уровнем выхлопных газов. По словам старшего прокурора Франкфурта-на-Майне Нади Низен (Nadja Niesen), концерн подозревается в сбыте дизельных автомобилей с манипулированным программным обеспечением.

В 2015 году власти США выяснили, что немецкий концерн Volkswagen сознательно занижал данные о содержании вредных веществ в выхлопных газах дизельных двигателей. В поле зрения правоохранительных органов Германии, расследующих этот скандал, уже находятся бывшие и нынешние руководители VW и его дочерних компаний Audi и Porsche.

Смотрите также:

История автомобилей Opel в фотографиях Пять сыновей Опеля Свое дело Адам Опель (Adam Opel) открыл в 1862 году, запустив в родном Рюссельсхайме производство швейных машинок. Довольно быстро пятерым сыновьям Опеля, успешно выступавшим на велогонках, удалось убедить отца наладить и выпуск велосипедов. Автомобилями же фирма Opel занялась лишь в 1899-м, через несколько лет после смерти ее основателя. Расширить производство решила его вдова Софи.

История автомобилей Opel в фотографиях Коробка для миллионеров Свой первый автомобиль - System Lutzmann мощностью три лошадиные силы - "Опель" представил в 1899-м. Это был второй после "Мерседеса" автомобиль, который начали выпускать в Германии. Внешне машина напоминала повозку, как, впрочем, и другие авто того времени. Ирония заключалась в том, что сам Адам Опель никогда не хотел выпускать автомобили. Он называл их "воняющими коробками для миллионеров".

История автомобилей Opel в фотографиях Французский след В 1920-х годах Opel выпустил в продажу модель Laubfrosch (в переводе - "Квакша"). Она стала первым немецким авто, собранным на конвейере. По сути, это была копия французского Citroen 5CV, из-за чего "Ситроен" даже подал на "Опель" в суд. Небольшое отличие, впрочем, было: если французская фирма выпускала машины исключительно желтого цвета, то "Опель" красил их в зеленый.

История автомобилей Opel в фотографиях Приход американцев В 1928 году "Опель" выпускал уже почти половину - 44 процента - всех автомобилей в Германии, превратившись в крупнейшего автопроизводителя страны. Накануне экономического кризиса 1929 года владельцы компании братья Вильгельм и Фридрих Опели (Wilhelm Opel, Friedrich Opel) продали фирму американской корпорации General Motors за 154 миллиона рейхсмарок (33 миллиона долларов по тогдашнему курсу).

История автомобилей Opel в фотографиях "Блиц": символ вермахта, символ "Опеля" В 1930-м "Опель" начал выпускать грузовые автомобили под названием "Blitz" ("Молния"), которое уже носили его велосипеды. Слава трехтонного полноприводника была неоднозначной - он стал типичным грузовиком гитлеровского вермахта. Как бы там ни было, стилизованное изображение молнии в 1960-х годах стало логотипом компании, который с тех пор практически не изменился. На фото - "Blitz" 1935 года.

История автомобилей Opel в фотографиях Капитан улиц Модель Kapitän стала одной из самых популярных в истории "Опеля". С начала выпуска в 1938 году (на фото) и до конца производства в 1969-м облик этого автомобиля с панорамным лобовым стеклом и украшениями из хрома определяли традиции американского дизайна. Машина была любимым авто верхушки среднего, а затем и высшего класса, оставаясь при этом значительно дешевле аналогичных "Мерседесов".

История автомобилей Opel в фотографиях Воплощение мещанства В 1950-60-е годы автомобили "Опель" превратились в символ нового немецкого мещанства. К их стандартной комплектации владельцы добавили искусственные цветы в подвесной вазочке, рулон туалетной бумаги в вязаном крючком нарядном чехле и качающую головой пластиковую собачку на полке перед задним стеклом.

История автомобилей Opel в фотографиях Выше среднего Символом западногерманского "экономического чуда" по праву стал "Фольксваген-жук". Но если покупатели в 1960-е хотели чего-то большего, то нередко решались на Opel Rekord с электрическими стеклоочистителями и модными линиями экстерьера в задней части кузова.

История автомобилей Opel в фотографиях Культовое авто 1970-х Выпущенное в 1970 году спорт-купе Opel Manta со сдвоенными круглыми фонарями стало синонимом машины для, скажем так, недалеких водителей. По Германии ходило бесчисленное множество шуток об их владельцах - не самых интеллигентных, зато с избытком тестостерона. Это лишь прибавило популярности Manta: более миллиона проданных экземпляров сделали ее одной из самых успешных моделей "Опеля".

История автомобилей Opel в фотографиях Круг замкнулся Как вы помните, автоимперия Opel началась с основателя фирмы Адама Опеля. Adam называется и ее последняя модель - шустрая малолитражка, расчитанная на молодых покупателей. Автор: Кристоф Хассельбах, Екатерина Крыжановская

