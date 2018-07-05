 Власти ФРГ заочно арестовали организатора теракта на рождественском базаре | Новости из Германии о Германии | DW | 06.07.2018

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Германия

Власти ФРГ заочно арестовали организатора теракта на рождественском базаре

По данным немецких СМИ, в Германии установили личность возможного сообщника террориста, устроившего нападение на рождественском базаре в Берлине. У следствия есть ордер на его арест.

После теракта на рождественской ярмарке в Берлине, декабрь 2016 года

После теракта на рождественской ярмарке в Берлине, декабрь 2016 года

Федеральный верховный суд Германии выдал ордер на арест 32-летнего гражданина Туниса, которого подозревают в содействии Анису Амри, совершившего теракт на рождественском базаре в Берлине в декабре 2016 года. Об этом в четверг, 5 июля, сообщают немецкие СМИ, со ссылкой на источники в суде.

Контекст

Значительная часть оружия, оказавшегося в арсенале ИГ, произведена в Восточной Европе и переправлена в Сирию и Ирак через третьи страны, говорится в докладе Conflict Armament Research. (11.03.2018)

Похоже, критика властей ФРГ пострадавшими и родственникам жертв теракта в Берлине приносит плоды: Меркель встретилась с ними, а закон о компенсациях изменят. (19.12.2017)

По данным СМИ, подозреваемому заочно предъявлены обвинения в соучастии в убийстве и в членстве в террористической организации. Как пишет немецкое агентство dpa, в прокуратуре Германии отказались от официальных комментариев.

В 2015 году подозреваемый в преступлении уехал из Туниса в Ливию, где присоединился к террористической группировке "Исламское государство". Какое положение он занимал в организации боевиков неизвестно. По данным следствия, в 2016 году тунисец стал наставником Аниса Амри, мог отсылать ему инструкции и подтолкнуть его на организацию теракта. СМИ отмечают, что сейчас подозреваемый скорее всего находится в Ливии.

19 декабря 2016 года уроженец Туниса Анис Амри направил грузовик в толпу людей, в результате чего погибли более 10 человек, около 50 были ранены. Четыре дня спустя террорист был убит в Милане в ходе перестрелки с полицейскими. Как стало известно позже, Амри оказался в Германии после того, как прибыл в Италию на лодке с беженцами. Журналисты Welt am Sonntag выяснили, что еще до прибытия в Италию в апреле 2011 года у Амри были тесные связи с бойцами и лидерами террористической группировки "Исламское государство" в Ливии, о которых знала тунисская разведка.

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    Автор: Александра Елкина


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Лондон, Париж, Берлин, а теперь и Манчестер. Европейские города все чаще становятся мишенью радикальных исламистов. Самые резонансные теракты в Европе за последние годы - в фотогалерее DW. (23.05.2017)  

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