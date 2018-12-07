Власти Франции готовятся к новым протестам

Французские власти задействуют в охране порядка на выходных около 89 тысяч полицейских. Протесты в стране длятся уже четвертую неделю.
На субботу, 8 декабря, по всей Франции запланированы новые крупномасштабные протесты. Для предотвращения столкновений полиция объявила об усилении своих сил. По словам премьер-министра страны Эдуара Филиппа, для охраны порядка во время протестов будут задействованы около 89 тысяч полицейских, из них около 8 тысяч - в Париже. Впервые с начала протестов в Париже может быть использована бронетехника. Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер, выступая перед митингующими в пятницу, заявил: "Все говорит о том, что радикальные элементы и бунтари намереваются вновь попытаться сделать свое дело".
Из соображений безопасности ряд туристических достопримечательностей во Франции, включая парижской Пантеон, Собор Парижской Богоматери, королевский дворец, Эйфелеву башню, Лувр и ряд других, будут закрыты. Помимо этого, отменен или перенесен и ряд спортивных мероприятий, включая матчи футбольного чемпионата Франции.
Протесты "желтых жилетов", которые начались из-за намерения властей повысить цены на автомобильное топливо, продолжаются уже четвертую неделю. После того, как правительство ввело мораторий на повышение налогов на топливо, митингующие стали протестовать в целом против реформ правительства и президента страны Эмманюэля Макрона. Сам Макрон пока не отметился публичными высказываниями в связи с протестами. Официальную позицию властей озвучивал в основном премьер Эдуар Филипп.
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