 Власти Украины обещают арестовать украинца из ″списка MH17″ | Новости из Германии об Украине | DW | 19.06.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Украина

Власти Украины обещают арестовать украинца из "списка MH17"

Леонид Харченко - единственный гражданин Украины в списке причастных к катастрофе MH17, представленном международной группой. Его разыскивают Генпрокуратура и СБУ.

Мемориал с именами жертв катастрофы MH17 в Австралии

Мемориал с именами жертв катастрофы MH17 в Австралии

Леонид Харченко, единственный гражданин Украины среди четырех причастных к крушению MH17 по версии Международной следственной группы (JIT),будет арестован по решению украинского суда, если его обнаружат. Об этом заявил в среду, 19 июня, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Контекст

В расследовании о крушении MH17 появились новые сведения. Следователи впервые назвали конкретное подразделение армии РФ, которому принадлежал "Бук", сбивший малайзийский лайнер. (24.05.2018)

Международная следственная группа (JIT) назвала имена трех россиян и одного украинца, причастных к крушению рейса МН17 над Донбассом. (19.06.2019)

"Леонид Харченко - гражданин Украины, он не военный, но стал так называемым полевым командиром "ДНР" и выполнял личные указания трех других подозреваемых по этому делу", - заявил Луценко. По его словам, Харченко находится "на оккупированной территории", но "если он будет задержан, то будет арестован по решению украинского суда".

Служба безопасности Украины также сообщила о подозрении трех граждан РФ и одного гражданина Украины в организации и пособничестве теракта, который привел к катастрофе MH17 и гибели 298 человек. На сайте СБУ опубликованы повестки всем четверым фигурантам списка, включая и Харченко.

Чуть ранее Международная следственная группа назвала имена четырех человек, которые, по ее данным, несут ответственность за катастрофу малайзийского лайнера, выполнявшего рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур и сбитого над Донбассом 17 июля 2014 года.

Согласно данным JIT, непосредственное отношение к гибели малайзийского "Боинга" имеют три россиянина - бывший "министр обороны" так называемой "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал-майор Сергей Дубинский и полковник Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко. Судебный процесс по их делу должен начаться 9 марта 2020 года в Гаагском суде даже в случае их отсутствия.

_____________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

Смотреть видео 02:00

Крушение MH17: российский след привел следствие в Курск

  • На месте крушения малазийского самолета

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    MH17 был сбит российским "Буком"

    Расследование показало, что "Боинг" был сбит ракетой серии 9М38, используемой в зенитно-ракетном комплексе "Бук". Установка была доставлена из России и запущена с территории, контролировавшейся тогда сепаратистами. Фрагменты ракеты серии "Бук" были обнаружены как при вскрытии тел членов экипажа, так и в одном из оконных проемов кабины самолета.

  • ЗРК Бук

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Маршрут "Бука"

    Международной следственной группе удалось установить большую часть маршрута, по которому ЗРК "Бук" следовал на территорию Украины, а также маршрут его движения в обратном направлении. По версии следствия, комплекс перемещался с территории России на территорию Восточной Украины и позже вывезен обратно в РФ на белом тягаче марки Volvo.

  • Поля в районе крушения MH17

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Место запуска ракеты

    Конечным пунктом назначения ЗРК "Бук" стали поля неподалеку от поселка Первомайский. Эту информацию подтверждают показания многочисленных свидетелей, которые видели столб дыма, установку "Бук" в районе поселка, а также саму ракету после ее запуска. После запуска ракеты "Бук" покинул это место своим ходом. Спустя некоторое время его снова погрузили на тягач и отвезли к российской границе.

  • На месте крушения MH17

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Альтернативные версии

    Следствием исключены версии о внештатной ситуации и теракте на борту самолета. Версия о том, что авиалайнер был сбит в воздухе военным самолетом, была также признана несостоятельной. На основании радиолокационных данных установлено, что на момент катастрофы воздушных судов, способных сбить рейс МН17, поблизости не находилось.

  • Игрушки н месте крушения MH17

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Виновные лица

    На данный момент Международная следственная группа установила личности около 100 человек, причастных к катастрофе. Двое из подозреваемых упоминаются на сайте нидерландской полиции как "фигурант 1, псевдоним: Орион (позывной), имя: Андрей Иванович" и "фигурант 2, псевдоним: Дельфин (позывной), имя: Николай Федорович". Их фамилии следствию пока неизвестны.

  • Презентация отчета Международной следственной группы

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Следствие ищет свидетелей

    На сайте опубликованы фрагменты записей телефонных разговоров Дельфина и Ореона. "Ну че, колонну подтверждает, которую идет, Москва? Я говорю, подтверждение колонны, которая идет в сторону аэропорта… Москва подтверждает… видят они ее? Это колонна э-э-э этих… укропов?" - спрашивает один из фигурантов. Следствие обращается с просьбой о помощи ко всем, кто располагает информацией об этих людях.

  • Снимки со спутника

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Расследование Bellingcat

    Выводы МСГ фактически совпадают с результатами расследования группы Bellingcat - экспертно-журналистской организации, занимающейся независимыми расследованиями по открытым источникам. 15 июля Bellingcat опубликовала доклад, в котором также утверждается, что причиной гибели "Боинга" стала ракета из установки "Бук", доставленной на территорию Украины из России.

  • Презентация доклада концерна Алмаз-Антей

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Российская версия

    В октябре 2015 года производитель комплекса "Бук" - российский концерн "Алмаз-Антей" - опубликовал итоги собственного расследования катастрофы. По версии концерна, "Боинг" был сбит из района близ сел Зарощенское и Великая Шишовка, находящихся под контролем вооруженных сил Украины. Эксперты Bellingcat, в свою очередь, утверждают, что в указанных точках не было украинских установок "Бук".

    Автор: Александра Елкина


Контекст

Что удалось узнать о катастрофе MH17

Международная следственная группа, расследующая причины катастрофы малайзийского "Боинга" в небе над Украиной, опубликовала промежуточный отчет. Главные выводы - в фотогалерее DW. (30.09.2016)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Крушение MH17: российский след привел следствие в Курск  

Видео следствия: MH17 был сбит ракетой армии РФ  

В Украине покончил с собой летчик, которого в РФ винили в катастрофе MH17  

Реклама

Самые читаемые

Зеленский в Берлине: Меркель на грани обморока, президент Украины ни при чем  

В Берлине на пять лет заморозят размеры арендной платы за съемное жилье  

Комментарий: Олигархическая Молдавия пришлась не ко двору РФ, США и ЕС  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно