Власти Украины обещают арестовать украинца из "списка MH17"

Леонид Харченко, единственный гражданин Украины среди четырех причастных к крушению MH17 по версии Международной следственной группы (JIT),будет арестован по решению украинского суда, если его обнаружат. Об этом заявил в среду, 19 июня, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Леонид Харченко - гражданин Украины, он не военный, но стал так называемым полевым командиром "ДНР" и выполнял личные указания трех других подозреваемых по этому делу", - заявил Луценко. По его словам, Харченко находится "на оккупированной территории", но "если он будет задержан, то будет арестован по решению украинского суда".

Служба безопасности Украины также сообщила о подозрении трех граждан РФ и одного гражданина Украины в организации и пособничестве теракта, который привел к катастрофе MH17 и гибели 298 человек. На сайте СБУ опубликованы повестки всем четверым фигурантам списка, включая и Харченко.

Чуть ранее Международная следственная группа назвала имена четырех человек, которые, по ее данным, несут ответственность за катастрофу малайзийского лайнера, выполнявшего рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур и сбитого над Донбассом 17 июля 2014 года.

Согласно данным JIT, непосредственное отношение к гибели малайзийского "Боинга" имеют три россиянина - бывший "министр обороны" так называемой "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал-майор Сергей Дубинский и полковник Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко. Судебный процесс по их делу должен начаться 9 марта 2020 года в Гаагском суде даже в случае их отсутствия.

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