 Власти Украины запретили нерегулярные авиарейсы в Россию | Новости из Германии об Украине | DW | 03.04.2019

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Украина

Власти Украины запретили нерегулярные авиарейсы в Россию

Пророссийские политики использовали дыру в законе для полета в Москву, заявил глава МВД Украины. Теперь Киев запретил все нерегулярные рейсы в РФ, кроме необходимых для миссий ООН, ОБСЕ и Красного Креста.

Киевский аэропорт Борисполь

Киевский аэропорт Борисполь

Правительство в Киеве в среду, 3 апреля, ввело запрет на нерегулярное прямое авиасообщение между Украиной и Россией, исключение составляют только те рейсы, которые необходимы для обеспечения деятельности миссий ООН, ОБСЕ и Красного Креста. Ввести такой запрет предложил министр внутренних дел страны Арсен Аваков.

Контекст

Исключение двух ключевых фигур из "Оппозиционного блока" подтвердило слухи о расколе в среде экс-регионалов. Внутрипартийные распри могут привести к новой расстановке сил перед выборами 2019 года. (21.11.2018)

Виктор Медведчук пытается легализовать свой статус в украинской политике. Пока он всего лишь переговорщик. Для амбициозного кума Путина этого мало, считает Сергей Руденко. (17.08.2018)

По его словам, на такой шаг в Киеве пошли после того, как украинские политики Юрий Бойко и Виктор Медведчук воспользовались "лазейкой в законодательстве" для полета в Москву, так как ранее запрет не касался нерегулярных рейсов, если самолеты не были зарегистрированы в России.

22 марта лидер "Оппозиционной платформы - За життя" Юрий Бойко и член политсовета партии "За життя" Виктор Медведчук встретились в Москве с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. В Украине в связи с их визитом ведется расследование возможного превышения полномочий чиновниками погранслужбы и авиационной службы.

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