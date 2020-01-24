 Власти Турции сообщили о 18 погибших в результате землетрясения | Новости из Германии о Европе | DW | 24.01.2020

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Европа

Власти Турции сообщили о 18 погибших в результате землетрясения

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в провинции Элязыг на востоке Турции. По данным властей, разрушены десятки строений, более 500 человек пострадали

Разрушения в Турции после землетрясения

В Турции в результате землетрясения магнитудой 6,8 в провинции Элязыг на востоке страны погибли как минимум 18 человек, более 550 - пострадали. Кроме того, разрушены либо повреждены десятки зданий. Эпицентр землетрясения находился на глубине 6,75 километра. Толчки ощущались и в прилегающих к Элязыгу провинциях Турции, и на севере Сирии.

Контекст

На земельных выборах в Баварии Христианско-социальный союз (ХСС) - партнер канцлера Меркель по коалиции - потерпел историческое поражение. Это не останется без последствий, считает Розалия Романец. (15.10.2018)

В Турции постоянно происходят сильные землетрясения, так как страна расположена на нескольких литосферных плитах. Так, 17 августа 1999 года в результате землетрясения магнитудой 7,4 в Измите, Стамбуле и других местах погибли более 17000 человек, напоминает агентство AFP. 

Новость дополняется.

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    Автор: Андрей Гурков


 

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