 Власти Турции могут досрочно отменить чрезвычайное положение | Новости из Германии о Европе | DW | 05.07.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Европа

Власти Турции могут досрочно отменить чрезвычайное положение

Режим чрезвычайного положения, введенный два года назад, уже на следующей неделе может быть отменен новым парламентом страны, заявил премьер-министр Турции Бенали Йылдырым.

Бенали Йылдырым

Бенали Йылдырым

В Турции в ближайшее время могут отменить введенный почти два года назад режим чрезвычайного положения (ЧП). Новый парламент страны может приступить к работе 9 июля и отменить ЧП, заявил премьер-министр Бинали Йылдырым агентству Anadolu в четверг, 5 июля,. Срок режима чрезвычайного положения в стране истекает 19 июля. Кроме того, Йылдырым ожидает принятия антитеррористических декретов, которые будут действовать после отмены ЧП.

Контекст

Прекращается работа по укреплению таможенного союза Анкары и Брюсселя. Но из-за сделки по беженцам у Турции пока не отзывают статус кандидата на вступление в Евросоюз. (27.06.2018)

24 июня в Турции проходят президентские и парламентские выборы. Возможно, они станут важнейшими в новейшей истории страны. Есть ли шанс у оппозиции? (24.06.2018)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ввел ЧП 15 июля 2016 года после неудавшегося путча. В апреле нынешнего года чрезвычайное положение было продлено в седьмой раз подряд. По данным ООН, за этот период по подозрению в поддержке путча были арестованы почти 160 тысяч человек, своих постов лишились около 152 тысяч госслужащих.

Прошедшие 24 июня президентские и парламентские выборы закончились победой правившего президента Эрдогана. Этими выборами был завершен переход к президентской форме правления, которая значительно расширила полномочия Эрдогана. Теперь он сможет выпускать декреты, имеющие силу законов. Пост премьер-министра упраздняется.

Эрдоган будет приведен к присяге 9 июля. По словам его пресс-секретаря, в тот же день он представит новый кабинет министров, который и будет возглавлять.

Смотрите также:

  • Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

    Как Турция почти превратилась в республику Эрдогана

    Укрепление власти Эрдогана

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган находится у власти уже больше 15 лет. За это время он медленно, но верно, как утверждают его оппоненты, превратил страну в республику имени себя. Укреплению власти Эрдогана предшествовали разнообразные события...

  • 16 июля 2016 года, танки в Анкаре

    Как Турция почти превратилась в республику Эрдогана

    Попытка путча как начало перемен

    В июле 2016 года в Турции имела место провалившаяся попытка вооруженного переворота. Путч, полагают наблюдатели, стал отличным поводом для проведения в стране изменений, выгодных лично Эрдогану. А начал он с многочисленных арестов людей, по мнению властей, причастных к мятежу.

  • Демонстрация в поддержку Эрдогана, апрель 2017 года

    Как Турция почти превратилась в республику Эрдогана

    Конституционный референдум

    16 апреля 2017 года в Турции по инициативе Эрдогана состоялся конституционный референдум, на котором гражданам было предложено одобрить 18 поправок к турецкой конституции. Они предусматривали, в частности, переход от парламентской формы правления к президентской, упразднение должности премьер-министра и ряд других изменений.

  • Акция противников конституционного референдума в Турции, Стамбул

    Как Турция почти превратилась в республику Эрдогана

    Неубедительная победа

    Победу на референдуме одержали сторонники Эрдогана, но она оказалось не слишком убедительной. При явке свыше 85% от имеющих право голоса изменения конституции, по официальным данным, поддержали чуть больше 51% участников голосования. На фото - акция протеста противников президента, которые несут плакат "Не победили" (сторонники Эрдогана. - Ред.).

  • Турецкие солдаты в Африне

    Как Турция почти превратилась в республику Эрдогана

    Турция в Сирии

    Турция в гражданской войне в Сирии - один из ключевых игроков. После проведения военной операции в районе Африн на севере Сирии Эрдоган объявил, что будет продолжать наступления, пока там не останется ни одного террориста. Цель турецкого лидера - расширить сферы влияния в Сирии, а также ликвидировать очаги курдского сопротивления в приграничных областях.

  • Турецкие лиры

    Как Турция почти превратилась в республику Эрдогана

    Под звуки падающей лиры

    С начала 2018 года курс турецкой лиры упал почти на 20%. Эрдоган заявил, что причина падения - не экономические проблемы, а манипуляции игроков финансового рынка. И призвал жителей страны менять евро и доллары на лиры. Между тем проблемы со стабильностью нацвалюты возникли, в том числе, из-за снижения у инвесторов доверия к экономике Турции из-за волны арестов.

  • Предвыборное мероприятие оппозиционной Хорошей партии

    Как Турция почти превратилась в республику Эрдогана

    Внеочередные выборы - хитрый ход Эрдогана

    24 июня 2018 года в Турции прошли внеочередные парламентские и президентские выборы. За контроль над парламентом боролись два блока - проправительственный "Народный альянс" (в его составе и Партия справедливости и развития Эрдогана) и оппозиционный "Национальный альянс", а также прокурдская Партия демократии народов. Каждая из трех политических сил выдвигала и своего кандидата в президенты.

  • Оппозиционная демонстрация в Стамбуле, 23 июня

    Как Турция почти превратилась в республику Эрдогана

    Оппозиция вывела на улицы миллионы людей

    Накануне выборов в Стамбуле прошла крупнейшая оппозиционная демонстрация. По данным организаторов, в ней приняли участие около 5 миллионов человек. Они выступили в поддержку кандидата в президенты от Народно-республиканской партии (НРП) Мухаррема Индже.

  • Эрдоган объявляет о своей победе на выборах, 25 июня 2018 г.

    Как Турция почти превратилась в республику Эрдогана

    Итоги выборов: все предсказуемо

    Итоги выборов вряд ли кого-то удивили: Высшая избирательная комиссия (ЦИК) Турции объявила о победе (52,5%) Эрдогана уже в первом туре президентских выборах и о победе блока с участием его партии (53,6%) на парламентских. При этом оппозиционному "Национальному альянсу" удалось набрать 32,7% на выборах в парламент.

  • Полиция в Стамбуле

    Как Турция почти превратилась в республику Эрдогана

    Что дальше?

    Кандидат в президенты от оппозиции Мухаррем Индже признал победу Эрдогана, выразив при этом опасение, что в Турции может установиться "правление одного человека". Индже деликатно сформулировал то, о чем оппоненты президента говорят уже давно - и что, по их мнению, уже произошло. Какой дорогой пойдет Турция в ближайшем будущем?

    Автор: Григорий Аросев, Илья Коваль


Смотреть видео 03:04
Now live
03:04 мин

Вся власть в одних руках: Эрдоган празднует победу на выборах

 

Контекст

Как Турция почти превратилась в республику Эрдогана

В последние годы турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган многое сделал для укрепления своей власти. Массовые аресты, конституционная реформа, досрочные выборы. Об этом - галерея DW. (25.06.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Вся власть в одних руках: Эрдоган празднует победу на выборах  

Несовершеннолетние жены и сексуальное насилие в Турции - "Европа в фокусе"  

Бабушки против патриархата и президента Турции Эрдогана - "Европа в фокусе"  

Также по теме

Erdogan erklärt Sieg bei Parlaments- und Präsidentschaftswahlen

Финал выборов в Турции: Эрдоган - чемпион 25.06.2018

Реджеп Тайип Эрдоган объявил себя победителем президентских выборов в Турции по итогам первого тура голосования. Карикатурист Сергей Елкин изобразил победный клич турецкого лидера.

Deutschland Reaktionen auf Wahlen in der Türkei

65 процентов турок в Германии проголосовали за Эрдогана 25.06.2018

В Германии за переизбрание Реджепа Тайипа Эрдогана президентом на второй срок проголосовали больше турок, чем в самой Турции.

Wahlen Türkei - Erdogan erklärt sich zum Sieger

ЦИК объявил о победе Эрдогана на выборах президента Турции 25.06.2018

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заручился поддержкой 52,5% избирателей. В ходе парламентских выборов большинство голосов получила партия под председательством Эрдогана.

Самые читаемые

Двое англичан под Солсбери были отравлены "Новичком"  

Пенсионная реформа в России: громкие обещания и голые факты  

Немецкие СМИ о победе сборной России: "Русские отдали на поле все"  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно