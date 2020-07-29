 Власти США перестают принимать новые заявки от ″мечтателей″ | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 29.07.2020

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Мир

Власти США перестают принимать новые заявки от "мечтателей"

Нынешние участники программы DACA смогут и дальше подавать заявки на продление мер защиты, но не на два года, как это было ранее, а лишь на один.

Участники акции в поддержку прав мечтателей

Участники акции в поддержку прав "мечтателей"

Власти США на данный момент прекращают прием заявок на участие в так называемой Программе отложенного действия для прибывших в США детей (DACA). Как заявил в среду, 29 июля, представитель администрации президента США, "мечтатели" - как называют детей мигрантов-нелегалов, не смогут более рассчитывать на DACA.

В то же время нынешние участники программы смогут и дальше подавать заявки на продление мер защиты, но не на два года, как это было ранее, а лишь на один. Большинство "мечтателей" являются выходцами из стран Латинской Америки.

С момента прихода к власти Дональд Трамп пытается свернуть, запущенную при президенстве Барака Обамы программу, которая позволяет примерно 700 тысячам  детей, некогда нелегально въехавшим в страну вместе с родителями-мигрантами, жить и работать в США, не опасаясь депортации. Нынешнее решение о прекращении приема заявок на участие в DACA появилось через месяц после того, как Верховный суд запретил Белому дому прекращать программу.

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    Протесты охватили 30 городов Соединенных Штатов. Десятки тысяч демонстрантов собрались в аэропортах Вашингтона, Далласа, Бостона, Нью-Йорка, Сан-Франциско и других мегаполисов, чтобы выразить протест против миграционной политики нового американского президента.

  • Впустите их! Нет запрету для мусульман, - гласит надпись на плакате одного из участников протеста в международном аэропорту Лос-Анджелеса.

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    "Впустите их! Нет запрету для мусульман", - гласит надпись на плакате одного из участников акции протеста в международном аэропорту Лос-Анджелеса. Комментируя свой миграционный указ, сам президент Трамп заявил, что "речь не о религии - речь о терроризме и обеспечении безопасности нашей страны".

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    Протестующие в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке. Надпись на плакате "Постройте забор вокруг Майка Пенса" обыгрывает фамилию американского вице-президента (a fence around Pence).

  • Женщина в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке держит плакат в поддержку приема беженцев.

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    Женщина в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке держит плакат в поддержку приема беженцев. За 2016 год США приняли почти 85 тысяч беженцев, подсчитали в вашингтонском исследовательском центре Pew Research Center, основываясь на данных Госдепартамента США.

  • Сооснователь Google Сергей Брин

    Как американцы протестуют против миграционного указа Трампа

    Cооснователь Google против указа Трампа

    Миграционный указ Трампа жестко раскритиковали не только рядовые американцы, но и звезды кино и шоу-бизнеса, политики и бизнесмены. На акции протеста в аэропорту Сан-Франциско был замечен сооснователь Google Сергей Брин, ребенком с родителями эмигрировавший в США из Советского Союза. "Я здесь, потому что я беженец", - процитировал в Twitter слова Брина журналист Forbes.

  • Основатель Facebook Марк Цукерберг

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    Цукерберг "обеспокоен" указом Трампа

    Среди тех, кто подверг критике миграционную политику Трампа, оказался и основатель Facebook Марк Цукерберг. "Как многие из вас, я обеспокоен последствиями недавних указов, подписанных президентом Трампом, - написал он на своей странице в соцсети. - Мы должны держать двери открытыми для беженцев. Ведь мы именно такие".

  • Премьер-министр Канады Джастин Трюдо привестсвует сирийских беженцев.

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    Канада примет беженцев, отвергнутых США

    Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что примет всех беженцев, которым в соответствии с новым указом Трампа было отказано во въезде в США. Свое несогласие с миграционной политикой американского президента выразили глава британского правительства Тереза Мэй и канцлер Германии Ангела Меркель.

    Автор: Ирина Филатова


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