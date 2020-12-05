Власти США возобновили программу для детей нелегалов по решению суда

Американская администрация была вынуждена возобновить по решению суда действие программы, призванной защитить около 700 тысяч молодых мигрантов. Министерство внутренней безопасности США объявило в понедельник, 7 декабря, что вновь начало прием заявлений по программе DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals).

При этом министерство намерено добиваться отмены судебного постановления от 4 декабря, обязавшего Вашингтон возобновить программу в полном объеме.

Еще ранее, в середине ноября, суд в Нью-Йорке признал неправомерной приостановку приема новых заявок на программу DACA (также известную под названием Dreamer, "Мечтатель"), которая защищает нелегальных мигрантов, въехавших в США в детском возрасте. Суд пришел к выводу, что и.о. министра внутренней безопасности Чед Вулф, установивший ограничения на действие программы, занял этот пост с нарушением закона и потому был не вправе выносить такое распоряжение.

Программа DACA была запущена при президентстве Барака Обамы. Она предоставляет некоторым группам нелегальных иммигрантов, прибывших в США в возрасте до 16 лет, защиту от высылки на два года с последующим продлением и возможностью получения разрешения на трудоустройство. Программа не предполагает право на получение гражданства США и затрагивает около 700 тысяч мигрантов.

Попытки Трампа отменить DACA

Президент США Дональд Трамп, который сделал борьбу с нелегальной иммиграцией одной из главных тем своей первой предвыборной кампании и продолжил эту линию уже в качестве главы Белого дома, в сентябре 2017 года объявил программу DACA неконституционной и отменил ее. Суд в Сан-Франциско в январе 2018-го заблокировал это решение об отмене программы и оставил ее в силе на время рассмотрения судебных споров.

Верховный суд США в июне 2020 года запретил отмену DACA, но в следующем месяце власти перестали принимать новые заявки от "мечтателей", как называют детей мигрантов-нелегалов. Участники программы могли по-прежнему подавать заявки на продление мер защиты, но лишь на один год вместе прежних двух.

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