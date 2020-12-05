 Власти США возобновили программу для детей нелегалов по решению суда | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 08.12.2020

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Мир

Власти США возобновили программу для детей нелегалов по решению суда

Вашингтон намерен добиваться отмены судебного решения, по которому власти США были вынуждены возобновить программу в защиту молодых мигрантов. Однако пока "мечтатели" вновь могут подавать заявки по программе DACA.

Демонстранты в Нь.-Йорке требуют возобновления программы DACA, февраль 2020 г.

Демонстранты в Нь.-Йорке требуют возобновления программы DACA, февраль 2020 г.

Американская администрация была вынуждена возобновить по решению суда действие программы, призванной защитить около 700 тысяч молодых мигрантов. Министерство внутренней безопасности США объявило в понедельник, 7 декабря, что вновь начало прием заявлений по программе DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals).

При этом министерство намерено добиваться отмены судебного постановления от 4 декабря, обязавшего Вашингтон возобновить программу в полном объеме.

Еще ранее, в середине ноября, суд в Нью-Йорке признал неправомерной приостановку приема новых заявок на программу DACA (также известную под названием Dreamer, "Мечтатель"), которая защищает нелегальных мигрантов, въехавших в США в детском возрасте. Суд пришел к выводу, что и.о. министра внутренней безопасности Чед Вулф, установивший ограничения на действие программы, занял этот пост с нарушением закона и потому был не вправе выносить такое распоряжение.

Программа DACA была запущена при президентстве Барака Обамы. Она предоставляет некоторым группам нелегальных иммигрантов, прибывших в США в возрасте до 16 лет, защиту от высылки на два года с последующим продлением и возможностью получения разрешения на трудоустройство. Программа не предполагает право на получение гражданства США и затрагивает около 700 тысяч мигрантов.

Попытки Трампа отменить DACA

Президент США Дональд Трамп, который сделал борьбу с нелегальной иммиграцией одной из главных тем своей первой предвыборной кампании и продолжил эту линию уже в качестве главы Белого дома, в сентябре 2017 года объявил программу DACA неконституционной и отменил ее. Суд в Сан-Франциско в январе 2018-го заблокировал это решение об отмене программы и оставил ее в силе на время рассмотрения судебных споров.

Верховный суд США в июне 2020 года запретил отмену DACA, но в следующем месяце власти перестали принимать новые заявки от "мечтателей", как называют детей мигрантов-нелегалов. Участники программы могли по-прежнему подавать заявки на продление мер защиты, но лишь на один год вместе прежних двух.

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    Автор: Ирина Филатова


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