 Власти РФ уточнили приказ о сужении контактов с учеными из-за рубежа | Новости из Германии о России | DW | 15.08.2019

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Россия

Власти РФ уточнили приказ о сужении контактов с учеными из-за рубежа

Документ, копию которого опубликовал "Троицкий вариант", - рекомендация, а не инструмент контроля, заявили в Минобрнауки РФ.

Женщина в белом халате и очках смотрит в микроскоп

Приказ Министерства науки и высшего образования РФ, ужесточающий правила общения российских ученых с иностранными, носит рекомендательный характер. Этот документ "отражает общемировую практику" при взаимодействии с иностранными государственными органами, а также международными организациями, отметили в пресс-службе министерства в среду, 14 августа. Его положения "ни в коем случае не направлены" на контроль над организациями, подведомственными Минобрнауки, подчеркнули в ведомстве.

Днем ранее научно-популярная газета "Троицкий вариант" опубликовала копию приказа Минобрнауки. Согласно новым требованиям, организации обязаны уведомить министерство за пять дней до встречи с иностранцами, указав всех ее участников. На встрече должны присутствовать не менее двух представителей российской стороны. При этом после встречи в Минобрнауки необходимо отправить отчет, заверенный печатью.

Контекст

Ведущий научный сотрудник Фраунгоферского общества - о карьере ученого в Германии. В интервью DW. (04.06.2019)

Профессор Европейского университета во Флоренции рассказал Жанне Немцовой, почему проект Россотрудничества "Highly likely welcome back, или пора домой" не привлечет обратно в Россию "молодые умы". (25.04.2018)

Кроме того, одно из положений приказа разрешает иностранцам использовать технические средства для обработки и накопления информации "только в случаях, предусмотренных международными договорами РФ".

Дело Виктора Кудрявцева и обвинения в госизмене

Между тем завлабораторией Института проблем машиноведения РАН, профессор Александр Фрадков раскритиковал новые требования и призвал главу Минобрнауки Михаила Котюкова отозвать или скорректировать приказ. При этом Фрадков указывает на утвержденное правительством в 2018 году положение, которое запрещает этому ведомству ограничивать права и свободы граждан.

Он также отмечает, что "в последнее время вводятся и другие ограничения для научных работников, приводящие в некоторых случаях к лишению их свободы". Фрадков особо выделяет дело 75-летнего ученого Виктора Кудрявцева, подозреваемого в государственной измене.

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