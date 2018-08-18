 Власти РФ помогут попавшему под санкции банку Ротенбергов | Новости из Германии о России | DW | 20.08.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Россия

Власти РФ помогут попавшему под санкции банку Ротенбергов

"СМП Банк" Бориса и Аркадия Ротенбергов допустят к работе со спецсчетами участников госзакупок.

Рубль Санкции

"СМП Банку", подконтрольному Борису и Аркадию Ротенбергам, разрешат работать со специальными счетами участников госзакупок. Об этом говорится в проекте постановления правительства, опубликованном на портале проектов нормативных актов. На документ обратили внимание журналисты "Ведомостей".

Контекст

Коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко рассказал DW о том, как остановить "Северный поток-2", об аресте активов "Газпрома" в ЕС и о миллионных премиях руководству "Нафтогаза". (03.08.2018)

Суд в Вене рассматривает вопрос об экстрадиции украинского миллиардера Дмитрия Фирташа в США. Там ему грозит длительный срок заключения по обвинению в коррупции. (29.04.2015)

Банкам "Россия" и "Северный морской путь" разрешено размещать на депозитах средства федерального бюджета, госкомпаний и резервы Федерального фонда соцстрахования. (01.11.2017)

В пояснительной записке сказано, что подобное решение - одна из мер возможной господдержки банка, который попал под санкции США и Евросоюза из-за российской политики в Украине.

Правительство РФ в июле уже утвердило список банков, в которых участники закупок смогут открывать спецсчета. В списке этих финансовых организаций оказались Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, Альфа-банк, Газпромбанк, банк "Россия" и другие структуры.

Теперь в список "в целях оказания государственной поддержки банков" вносятся все организации, в адрес которых были введены санкции до 1 января 2015 года, говорится в пояснительной записке. 

Ранее российское правительство разрешило"СМП Банку" хранить на депозитах временно свободные деньги федерального бюджета, госкорпораций и госкомпаний, а также резервы Федерального фонда соцстрахования.

Смотрите также:

Смотреть видео 07:15
Now live
07:15 мин

Стабильность вместо рывка и прорыва: немецкий бизнес о правительстве Медведева (27.06.2018)

  • Мотоциклисты на улицах Тегерана

    Жизнь под знаком санкций и экономического кризиса

    Ужесточение санкций

    В 2006 году Запад ввел первые санкции против Ирана с целью заставить режим раскрыть цели своей ядерной программы. Тогда речь шла об "умных санкциях". Американские и европейские политики объяснили, что у них конфликт с режимом, а не с населением Ирана. Но от воздействия санкций страдают в первую очередь простые люди. Принятые Западом меры сильно ударили по населению.

  • Активисты с плакатом в руках

    Жизнь под знаком санкций и экономического кризиса

    "Санкции нас щекочут"

    …написано на плакате сторонников режима в 34 годовщину Исламской революции. Представители режима и его сторонники преуменьшают значение санкций.

  • Бездомные спят на улице Тегерана

    Жизнь под знаком санкций и экономического кризиса

    Социальные проблемы

    В Иране растет уровень бедности и безработица. Даже после ирано-иракской войны (1980-1988) социальное и экономическое положение в стране не было таким плачевным, говорят эксперты, изучающие иранскую экономику. По их словам, санкции и неправильная экономическая политика правительства Ахмадинежада являются причинами всех бед в стране.

  • Мужчина моет машину

    Жизнь под знаком санкций и экономического кризиса

    Высокий уровень безработицы

    Согласно официальным данным, число безработных в Иране - почти двенадцать процентов. Но в действительности эта цифра в несколько раз выше. Чтобы не обнищать, многие иранцы вынуждены перебиваться случайными заработками. Не важно, стар или млад.

  • Ребенок продает водителю спички

    Жизнь под знаком санкций и экономического кризиса

    Дети вынуждены работать

    Сложная социальная ситуация не щадит даже самых маленьких в обществе. Некоторые иранские семьи отправляют своих детей зарабатывать деньги на улицу. Согласно докладу иранского правительства, по всей стране более трех миллионов детей в возрасте до 18 лет работают и не ходят в школу.

  • Демонстрация рабочих

    Жизнь под знаком санкций и экономического кризиса

    Неоплачиваемый труд

    Некоторые предприятия не в состоянии оплачивать труд своих служащих. Эти рабочие 22 месяца ждут свою зарплату. Многие иранцы несколько месяцев работают без зарплаты, боясь потерять работу.

  • Виллы в Иране

    Жизнь под знаком санкций и экономического кризиса

    Кто выигрывает от кризиса

    В то время, как стоимость аренды жилья, а также цены на земельные участки и расходы на строительство стремительно растут в связи с кризисом, нувориши и те, кто смог извлечь выгоду из санкций и приумножить свой капитал, строят новые дворцы и виллы.

  • Очередь за хлебом

    Жизнь под знаком санкций и экономического кризиса

    Кто проигрывает от кризиса

    Цены на основные виды продуктов питания, такие как хлеб, растут все больше, несмотря на то, что многие из них субсидируются государством. Уровень инфляции за период с марта 2012 года по март 2013 года составил более 30 процентов. Иногда в продаже было так мало куриного мяса, что как только оно появлялось, начинались беспорядки и выстраивались длинные очереди.

  • Очередь за рисом

    Жизнь под знаком санкций и экономического кризиса

    Главное - рис

    Рис является основным продуктом питания в иранских семьях. Индийский рис был самым дешевым на рынке, потому что имел дурную славу из-за высокого содержания мышьяка. А сейчас люди стоят в очереди даже за ним.

  • Женщины в аптеке

    Жизнь под знаком санкций и экономического кризиса

    Нехватка лекарств

    В Иране не только продукты питания являются дефицитом и постоянно дорожают. В стране около шести миллионов пациентов страдают от экономических санкций, затрудняющих ввоз лекарств. В прошлом году цены на них выросли от 30 до 200 процентов, в зависимости от препарата.

  • Продавец на рынке среди лотков

    Жизнь под знаком санкций и экономического кризиса

    Девальвация национальной валюты

    Осенью прошлого года иранский риал сильно обесценился, а доллар и евро выросли в цене. В результате стремительной девальвации национальной валюты растет инфляция. Тегеранский базар закрыли, потому что было невозможно назвать соразмерные цены. Полиция была вынуждена принять меры по борьбе с разъяренной толпой, выступающей против обвала курса риала.

    Автор: Яшар Эрфаниан, Шахрам Ахади, Мария Рюттингер


Контекст

Жизнь под знаком санкций и экономического кризиса

Население Ирана все больше страдает от последствий экономического кризиса, возникшего из-за санкций, введенных Западом, и экономических просчетов правительства Ахмадинежада. (05.06.2013)  

Ссылки в интернете

"СМП банк" Ротенбергов получил новую поддержку

Аудио- и видеофайлы по теме

Стабильность вместо рывка и прорыва: немецкий бизнес о правительстве Медведева (27.06.2018)  

Также по теме

Vladimir Putin (l), Oleg Deripaska (r)

Новые санкции США: теперь уже огонь на поражение 08.04.2018

Бизнес-империи Олега Дерипаски предстоит борьба за выживание, будущее "Реновы" Виктора Вексельберга непонятно, правительству РФ придется помогать им и их заводам.

Karikatur des russischen Oligarchen Oleg Deripaska

Комментарий: Дерипаска - буревестник нового кризиса в России 11.04.2018

Биржевые потери олигархов и падение рубля из-за новых санкций США предвещают третью за десять лет рецессию в российской экономике, считает Андрей Гурков.

China Treffen Putin Obama

Санкции, которые ввели США против властей России за последние пять лет 27.01.2017

Дональд Трамп рассматривает возможность отменить санкции против Кремля. Но какие из них? За последние пять лет их было принято много. DW составила санкционный список.

Самые читаемые

Пошатнутся ли позиции доллара, и кто угрожает американской валюте  

Эксперт Commerzbank: У России проблем с урожаем больше, чем у Евросоюза  

Советник Трампа заявил об "ответных кибератаках" США  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно