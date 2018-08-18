Власти РФ помогут попавшему под санкции банку Ротенбергов

"СМП Банку", подконтрольному Борису и Аркадию Ротенбергам, разрешат работать со специальными счетами участников госзакупок. Об этом говорится в проекте постановления правительства, опубликованном на портале проектов нормативных актов. На документ обратили внимание журналисты "Ведомостей".

В пояснительной записке сказано, что подобное решение - одна из мер возможной господдержки банка, который попал под санкции США и Евросоюза из-за российской политики в Украине.

Правительство РФ в июле уже утвердило список банков, в которых участники закупок смогут открывать спецсчета. В списке этих финансовых организаций оказались Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, Альфа-банк, Газпромбанк, банк "Россия" и другие структуры.

Теперь в список "в целях оказания государственной поддержки банков" вносятся все организации, в адрес которых были введены санкции до 1 января 2015 года, говорится в пояснительной записке.

Ранее российское правительство разрешило"СМП Банку" хранить на депозитах временно свободные деньги федерального бюджета, госкорпораций и госкомпаний, а также резервы Федерального фонда соцстрахования.

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