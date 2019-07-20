Власти России хотят собрать данные о ее жителях на едином ресурсе

Власти России одобрили законопроект о создании единого информационного ресурса с данными о ее жителях. Соответствующее решение опубликовано на сайте российского правительства в субботу, 20 июля. Этот шаг "позволит повысить оперативность и качество принимаемых решений" в сфере государственного управления, отмечают в правительстве.
Проект закона подготовило министерство финансов РФ. Составители документа отмечают, что сейчас в стране нет централизованного ресурса, дающего возможность получать "полные и достоверные сведения о физическом лице", которые необходимы "для реализации контрольной функции налоговых органов". Полномочия по формированию и ведению будущего ресурса предлагается закрепить за Федеральной налоговой службой России.
Электронные паспорта в России
Между тем с июля 2020 года в России начнут выдавать электронные паспорта. Вице-премьер Максим Акимов 17 июля продемонстрировал его образец. По словам Акимова, кроме пластиковой карты с информационным чипом граждане России смогут использовать приложение для смартфона с функцией электронной подписи.
Выдачу бумажных паспортов в России планируется прекратить в 2022 году. Предполагается, что электронный паспорт сможет хранить, среди прочего, данные водительских прав, СНИЛС и ИНН россиян.
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Автор: Сергей Елкин