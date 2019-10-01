 Власти России ужесточают налоговое законодательство | Новости из Германии о России | DW | 01.10.2019

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Россия

Власти России ужесточают налоговое законодательство

Период, который должен провести в РФ человек, чтобы платить там налоги, уменьшат со 182 до 90 дней. Наличие недвижимости и экономических связей тоже будет поводом для признания человека резидентом РФ.

Российские рубли

Министерство финансов России внесло в Госдуму РФ проект "Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов", который заметно ужесточит налоговое законодательство страны. Как сообщает РБК во вторник, 1 октября, в случае принятия проекта платить налоги в России обяжут граждан, которые провели в стране 90 дней в году и имеют здесь дом, бизнес и личные контакты. Сейчас для утраты "налоговой связи" с Россией надо провести в стране менее 183 дней.

Контекст

Последние инициативы российского правительства по наполнению бюджета, в частности увеличение НДС, DW прокомментировал эксперт Центра развития НИУ ВШЭ Андрей Чернявский. (21.09.2016)

Какой маневр придумал президент РФ со льготами по налогу на квартиры и есть ли за границей органические продукты? DW проанализировала полное обещаний послание Путина. (20.02.2019)

Таким образом, если человек провел в России больше трех месяцев, он автоматически будет считаться налоговым резидентом, но даже если он находился в РФ менее 90 дней, его все равно будут считать налоговым резидентом при наличии недвижимости, экономических и личных связей в России. Устаревший критерий по числу дней позволяет легко обойти закон о контролируемых иностранных компаниях (КИК) и не платить налоги. "Одной из "деофшоризационных" стратегий для состоятельных бизнесменов была "потеря" российского налогового резидентства", - приводит издание слова эксперта Виктора Калгина.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заметил, что многие предприниматели пользуются старыми правилами, чтобы не отчитываться налоговой службе об иностранных активах и не платить налог с нераспределенной прибыли. Силуанов заявил, что одна из причин ужесточения налоговых условий - заставить российских бизнесменов, "которые в одно время убежали на Запад", вернуться в РФ. Эксперт Виктор Калгин полагает, что ужесточение правил приведет и к росту споров с другими юрисдикциями о получении преимущественного права на налогообложение. Участятся случаи двойного или даже многократного резидентства, когда Россия наряду с другими странами будет претендовать на налоги одного гражданина.

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Смотрите также:

  • Infografik Steuersätze Russland und Deutschland Russisch

    Инфографика: Сколько налогов платят в России и Германии

    Чем больше заработаешь - тем больше заплатишь

    В Германии действует прогрессивная шкала налогообложения: размер налога зависит от величины годового дохода налогоплательщика. Например, для не состоящих в браке жителей Германии доход до 8 472 евро в год налогом не облагается. Начиная с этой суммы, действует ставка в 14%, которая увеличивается по мере роста дохода. По максимальной ставке в 42% налогом облагается доход от 52 881 евро в год.

  • Infografik Steuersatz russisch

    Инфографика: Сколько налогов платят в России и Германии

    Ставка ставке рознь

    Прогрессивная шкала работает таким образом, что если годовой доход превышает границу в 52 881 евро, то по максимальной ставке облагается только разница между этим значением и собственно суммой дохода. Остальная часть заработанной за год суммы облагается по более низкой ставке. В итоге совокупная процентная ставка, по которой люди фактически платят налог, оказывается значительно ниже 42%.

  • Infografik Steuerklassen russisch

    Инфографика: Сколько налогов платят в России и Германии

    Вступать в брак - выгодно

    Ставка налога для семейных пар в Германии гораздо ниже, чем для холостяков. В зависимости от социального статуса и семейного положения налогоплательщики в стране делятся на шесть налоговых классов. Комбинация третьего и пятого классов - самая выгодная. Ее могут выбрать семьи, в которых у супругов большая разница в доходах. Самый невыгодный класс - шестой: здесь налоговые отчисления самые большие.

    Автор: Ирина Филатова


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Инфографика: Сколько налогов платят в России и Германии

После 2018 года российские власти могут повысить налоги, включая подоходный налог для граждан, пишет WSJ. Сколько налогов со своих доходов платят россияне и немцы - в инфографике DW.  

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