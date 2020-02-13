Власти Петербурга отказались согласовать марш Немцова

Власти Санкт-Петербурга во вторник, 25 февраля, во второй раз отказали организаторам марша памяти Бориса Немцова в согласовании акции в центре города, пишет в Facebook один из заявителей шествия Денис Михайлов. Комитет по правопорядку и законности администрации города в своем отказе написал, что все предложенные места сбора будут мешать "бесперебойному доступу граждан" к входам в метро.
В своей заявке организаторы предложили пять вариантов проведения шествия в центре и указали, что численность участников должна быть до 3000 человек. Это тоже не понравилось городским властям, которые указали, что численность указана недостаточно четко и предполагает, что число участников может быть как 10, так и 2999.
Также в отказе критикуется формулировка целей публичного мероприятия: "неясно, о каких репрессиях, нарушениях прав и свобод человека идет речь; где, кем и каким образом они осуществляются; что подразумевается под аббревиатурой "РФ" (в тексте даже отмечено, что "в действующем законодательстве и в Конституции Российской Федерации такой аббревиатуры не существует").
Организаторы намерены добиваться проведения именно шествия и, по аналогии с Москвой, именно в центре города. Ранее столичные власти согласовали проведение марша памяти Немцова 29 февраля. Участники московской акции почтут память политика в пятую годовщину со дня его убийства, а также потребуют сменяемости власти в России и выразят свое отношение к изменениям конституции. Акции памяти будут проведены и в других городах России и мира.
Смотрите также:
-
В Москве прошел марш памяти Немцова
Лозунг "Борись" живет
Лозунг "Борись", ставший одним из самых ярких на митинге в память о Борисе Немцове в 2015 году, по-прежнему популярен.
-
В Москве прошел марш памяти Немцова
Несмотря на холод
В день акции в Москве было около минус 15 градусов, тем не менее, в марше участвовали тысячи людей. Такого масштабного оппозиционного события в России давно не было. Вид с подъема на Рождественский бульвар.
-
В Москве прошел марш памяти Немцова
Не только молодежь
В отличие от предыдущих акций протеста, в которых участвовала в основном молодежь и люди среднего возраста, на марше памяти Бориса Немцова было много пожилых людей.
-
В Москве прошел марш памяти Немцова
Автор лозунгов - Борис Немцов
Во время шествия постоянно скандировали лозунги. Многие из них стали просто цитатами из Немцова.
-
В Москве прошел марш памяти Немцова
"Яблоко" против политического террора
Колонну партии "Яблоко" на акции возглавлял кандидат в президенты РФ Григорий Явлинский.
-
В Москве прошел марш памяти Немцова
Немцов мост
Еще одним лозунгом стал призыв к властям переименовать Большой каменный мост в Москве, на котором был застрелен оппозиционный политик, в Немцов мост.
-
В Москве прошел марш памяти Немцова
Практически без препятствий
Проведение марша памяти Бориса Немцова было согласовано с властями. Полиция не мешала движению участников акции. Перекрыты были только смежные переулки. Бульвары же, по которым двигалось шествие, стали полностью пешеходными.
-
В Москве прошел марш памяти Немцова
Минута молчания
С Бульварного кольца колонна свернула на проспект Академика Сахарова, где ее остановили организаторы. Оппозиционер Александр Рыклин обратился к участникам в громкоговоритель, напомнив о годовщине гибели Немцова, и объявил минуту молчания.
-
В Москве прошел марш памяти Немцова
Прогулка длиной в полтора часа
Возглавляла шествие колонна партии "Парнас". Чтобы пройти путь от метро "Чеховская" по бульварам до проспекта Сахарова, понадобилось около полутора часов.
-
В Москве прошел марш памяти Немцова
С триколором в руках
Во главе колонны партии "Парнас" шел оппозиционный политик Илья Яшин с триколором в руках. Несмотря на холод, он был с непокрытой головой и в расстегнутом пальто.
Автор: Евлалия Самедова, Москва