 Власти Петербурга отказались согласовать марш Немцова | Новости из Германии о России | DW | 25.02.2020

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Россия

Власти Петербурга отказались согласовать марш Немцова

Все пять предлагаемых маршрутов в центре города Смольный отклонил, отметив в своем отказе, что "неясно", что организаторы подразумевают под аббревиатурой "РФ".

Марш Немцова в Санкт-Петербурге в 2019 году

Марш Немцова в Санкт-Петербурге в 2019 году

Власти Санкт-Петербурга во вторник, 25 февраля, во второй раз отказали организаторам марша памяти Бориса Немцова в согласовании акции в центре города, пишет в Facebook один из заявителей шествия Денис Михайлов. Комитет по правопорядку и законности администрации города в своем отказе написал, что все предложенные места сбора будут мешать "бесперебойному доступу граждан" к входам в метро.

Контекст

В своей заявке организаторы предложили пять вариантов проведения шествия в центре и указали, что численность участников должна быть до 3000 человек. Это тоже не понравилось городским властям, которые указали, что численность указана недостаточно четко и предполагает, что число участников может быть как 10, так и 2999.

Также в отказе  критикуется формулировка целей публичного мероприятия: "неясно, о каких репрессиях, нарушениях прав и свобод человека идет речь; где, кем и каким образом они осуществляются; что подразумевается под аббревиатурой "РФ" (в тексте даже отмечено, что "в действующем законодательстве и в Конституции Российской Федерации такой аббревиатуры не существует").

Организаторы намерены добиваться проведения именно шествия и, по аналогии с Москвой, именно в центре города. Ранее столичные власти согласовали проведение марша памяти Немцова 29 февраля. Участники московской акции почтут память политика в пятую годовщину со дня его убийства, а также потребуют сменяемости власти в России и выразят свое отношение к изменениям конституции. Акции памяти будут проведены и в других городах России и мира.

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    В Москве прошел марш памяти Немцова

    Несмотря на холод

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  • Пожилая участница марша памяти Бориса Немцова с плакатом Борис, мы помним. Не боимся! Не сдадимся!

    В Москве прошел марш памяти Немцова

    Не только молодежь

    В отличие от предыдущих акций протеста, в которых участвовала в основном молодежь и люди среднего возраста, на марше памяти Бориса Немцова было много пожилых людей.

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  • Участники акции несут растяжку с надписью Немцов мост

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    Немцов мост

    Еще одним лозунгом стал призыв к властям переименовать Большой каменный мост в Москве, на котором был застрелен оппозиционный политик, в Немцов мост.

  • Полиция перекрыла переулок, смежный с маршрутом участников акции.

    В Москве прошел марш памяти Немцова

    Практически без препятствий

    Проведение марша памяти Бориса Немцова было согласовано с властями. Полиция не мешала движению участников акции. Перекрыты были только смежные переулки. Бульвары же, по которым двигалось шествие, стали полностью пешеходными.

  • Участник акции Александр Рыклин объявляет минуту молчания в память о Борисе Немцове.

    В Москве прошел марш памяти Немцова

    Минута молчания

    С Бульварного кольца колонна свернула на проспект Академика Сахарова, где ее остановили организаторы. Оппозиционер Александр Рыклин обратился к участникам в громкоговоритель, напомнив о годовщине гибели Немцова, и объявил минуту молчания.

  • Колонна партии Парнас с растяжкой Возмездие неизбежно

    В Москве прошел марш памяти Немцова

    Прогулка длиной в полтора часа

    Возглавляла шествие колонна партии "Парнас". Чтобы пройти путь от метро "Чеховская" по бульварам до проспекта Сахарова, понадобилось около полутора часов.

  • Илья Яшин с триколором в руках

    В Москве прошел марш памяти Немцова

    С триколором в руках

    Во главе колонны партии "Парнас" шел оппозиционный политик Илья Яшин с триколором в руках. Несмотря на холод, он был с непокрытой головой и в расстегнутом пальто.

    Автор: Евлалия Самедова, Москва


Контекст

В Москве прошел марш памяти Немцова

Шествие в память об убитом почти три года назад оппозиционном политике Борисе Немцове состоялось 25 февраля в российской столице. На бульвары вышли тысячи людей.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Накануне марша памяти: Немцов мост и его волонтеры - DW Новости  

Марш памяти: четыре года назад в Москве был убит оппозиционный политик Борис Немцов  

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