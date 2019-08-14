 Власти Москвы разрешили акцию протеста 25 августа на проспекте Сахарова | Новости из Германии о России | DW | 14.08.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Власти Москвы разрешили акцию протеста 25 августа на проспекте Сахарова

Мэрия Москвы разрешила Либертарианской партии России акцию на проспекте Сахарова, но отказала в шествии по бульварам. ЛПР намерена добиваться согласования заявленного маршрута.

Протест в Москве 27 июля против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

Протест в Москве 27 июля против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

Власти Москвы разрешили проведение митинга 25 августа на проспекте Сахарова. Как сообщил первый замглавы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Василий Олейник в среду, 14 августа, акция согласована с численностью участников до 100 тысяч человек.

Контекст

Глава ЦИК России в эксклюзивном интервью DW объяснила ситуацию с регистрацией независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму и рассказала о своем отношении к несогласованным акциям протеста. (12.08.2019)

Масс-медиа Германии пишут о том, как прошел разрешенный митинг на Сахарова и чем закончилась "прогулка" по Москве участников этой несогласованной акции протеста. Что еще их интересовало - у DW. (12.08.2019)

"До организаторов доведены обоснованные предложения о проведении только митинга", - отметил Олейник. Ранее незарегистрированное политическое объединение Либертарианская партия России (ЛПР) в своей заявке просила разрешения на шествие от Пушкинской площади по Страстному, Петровскому, Рождественскому, Сретенскому бульварам и проспекту Академика Сахарова, где в завершении должен был состояться митинг.

В ответе мэрии, который опубликовал в своем микроблоге в Twitter пресс-секретарь московского отделения ЛПР Александр Гуд, отказ обоснован тем, что "в месте начала шествия отсутствует площадка для сбора с заявленным количеством участников, а ширина проезжей части бульваров не обеспечивает проход указанного количества к месту проведения митинга". Власти также сослались на то, что "проведение шествие по указанному маршруту создаст помехи движению пешеходов и транспортных средств".

"Мы соглашаемся, если это будет внутренняя сторона проспекта Сахарова, внутри Садового кольца, на внешнюю мы не согласны", - сказала "Интерфаксу" пресс-секретарь партии Дарья Петрушенко, пояснив, что ЛПР будет "продолжать переговоры". "Мы будем добиваться маршрута, на который подавали уведомление", - написал в Twitter секретарь московского отделения ЛПР Ярослав Конвей.

Заявки на акции 24 августа еще на рассмотрении

Акции с требованием допустить независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму продолжаются несколько недель. Московский митинг 10 августа собрал на проспекте Сахарова до 60 тысяч человек. В тот же день акции солидарности с участниками московского митинга проходили в десятках городов России. Заявку на проведение акции 17 августа в формате шествия от Страстного бульвара до проспекта Академика Сахарова московская мэрия отклонила.

Ряд заявлений о проведении очередных акций протеста 24 августа еще находятся на рассмотрении.

_____________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter Youtube | или установите приложение DW для | iOS Android

Смотрите также:

  • Протесты в Москве

    Москвичи в борьбе за честные выборы

    До единого дня голосования в России остался месяц

    За месяц до выборов в Мосгордуму недовольные москвичи вышли 3 августа на очередную акцию в поддержку независимых кандидатов. Полиция и Росгвардия отреагировали жесткими задержаниями.

  • Солдаты Росгвардии перед кинотеатром Россия

    Москвичи в борьбе за честные выборы

    Силовики стянуты в центр Москвы

    Задолго до начала мероприятия на местах его проведения можно было увидеть лишь сотрудников силовых ведомств. На бульварах вдоль маршрута следования демонстрантов выстроились росгвардейцы, полицейские и эвакуаторы. "Стражи порядка" заняли даже ступени перед Московским театром мюзикла.

  • Объявление о прекращении работы круглосуточного магазина

    Москвичи в борьбе за честные выборы

    Предложение властей, от которого нельзя отказаться

    Магазины поблизости от мест проведения акции протеста оказались закрыты "по техническим причинам" - накануне управы центральных районов настоятельно порекомендовали местным предприятиям и компаниям принять "исчерпывающие меры безопасности, вплоть до полного прекращения работы".

  • Перед началом мероприятия была задержана юрист ФБК Любовь Соболь.

    Москвичи в борьбе за честные выборы

    Протесты без лидеров

    Фактически протестующие остались без лидеров: Алексея Навального арестовали на месяц еще 24 июля, затем - Илью Яшина и одного из лидеров Либертарианской партии Михаила Светова. А перед началом мероприятия была задержана и юрист ФБК Любовь Соболь.

  • Солдаты Росгвардии оцепили памятник Пушкину

    Москвичи в борьбе за честные выборы

    Дождь помешал демонстрантам

    Из-за дождя протестующих собралось значительно меньше, чем неделей ранее, 27 июля. К началу акции на Пушкинской площади не было практически никого, кроме Росгвардии, оцепившей памятник Пушкину. Люди попрятались от ливня в подземном переходе.

  • Полицейские тащат мужчину в автозак

    Москвичи в борьбе за честные выборы

    Больше всего задержаний - на Пушкинской

    Однако со временем именно на Пушкинской площади и подступах к ней собралось больше всего участников протеста, проводившегося в пяти разных точках Бульварного кольца. И там же - больше всего задержаний. Людей выхватывали из толпы и вели или тащили за руки и ноги в автозаки.

  • Russland, Moskau: Proteste der Opposition (Reuters/S. Zhumatov)

    Москвичи в борьбе за честные выборы

    На Тверской митингующих взяли в кольцо

    Митингующих выдавили с Пушкинской площади, взяли в кольцо на Тверской и оттеснили к метро. Новые задержания продолжились на Чистопрудном бульваре и на Старом Арбате. К шести часам снова начался сильный ливень и протестная прогулка закончилась.

  • Пожилая женщина в кресле-каталке перед росгвардейцами

    Москвичи в борьбе за честные выборы

    Многие из более 800 задержанных получили травмы

    Всего в столице было задержано более 820 человек. Многие из них получили травмы разной степени тяжести, к кому-то приходилось вызывать скорую помощь. В ОВД к задержанным массово не допускали адвокатов.

  • Митинг на площади Ленина у Финляндского вокзала в Петербурге

    Москвичи в борьбе за честные выборы

    Петербург за Москву

    В знак солидарности с московскими оппозиционными кандидатами, не допущенными к выборам в Мосгордуму, в Северной столице, у Финляндского вокзала, также прошел митинг, на который, несмотря на дождь, вышли порядка 2000 человек. Смольный согласовал акцию только с 200 участниками.

  • Росгвардия на улице в Петербурге

    Москвичи в борьбе за честные выборы

    Новая "прогулка" - через две недели

    Силовики в Петербурге ограничились лишь единичными задержаниями выступавших со сцены. В числе последних оказался член регионального отделения "Открытой России" Дмитрий Скурихин. Организаторы пригласили петербуржцев выйти снова на "прогулку" в поддержку свободных выборов через две недели - 17 августа.

    Автор: Евгений Жуков


Смотреть видео 03:28

Самые известные задержания на протестах в Москве

Контекст

Москвичи в борьбе за честные выборы

Задержанием сотен человек закончилась 3 августа очередная протестная акция в Москве. Выразить солидарность с москвичами на улицы вышли тысячи жителей Петербурга. (04.08.2019)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Самые известные задержания на протестах в Москве  

Что думают в России о протестах: три человека и три мнения  

Как отреагировали на Западе на разгон акции протеста в Москве  

Также по теме

Russland Moskau Polizei bei Protesten

Либертарианская партия РФ подала заявку на митинг 25 августа 14.08.2019

В Либертарианской партии России решили направить властям Москвы уведомление после обсуждения с независимыми кандидатами в депутаты Мосгордумы.

Russland Protestaktion in Moskau

В четырех городах России задержаны 352 участника протестов 10.08.2019

В Москве на проспекте Сахарова прошла акция против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму и арестов активистов. Затем сотни людей протестовали в Китай-городе. DW следила за событиями.

Russland Moskau | Demonstration gegen Polizeigewalt und für freie Wahlen

"Отпускай - допускай": как прошел митинг на Сахарова 11.08.2019

В Москве прошел один из самых крупных митингов оппозиции за последние несколько лет - без речей Навального и других известных оппозиционеров, но со звездами YouTube и рэпером Face. Репортаж DW.

Реклама

Самые читаемые

В Facebook признали прослушку разговоров пользователей  

Трамп пригрозил выходом из ВТО  

Аренда автомобиля в Германии: советы туристу  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно