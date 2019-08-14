Власти Москвы разрешили акцию протеста 25 августа на проспекте Сахарова

Власти Москвы разрешили проведение митинга 25 августа на проспекте Сахарова. Как сообщил первый замглавы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Василий Олейник в среду, 14 августа, акция согласована с численностью участников до 100 тысяч человек.

"До организаторов доведены обоснованные предложения о проведении только митинга", - отметил Олейник. Ранее незарегистрированное политическое объединение Либертарианская партия России (ЛПР) в своей заявке просила разрешения на шествие от Пушкинской площади по Страстному, Петровскому, Рождественскому, Сретенскому бульварам и проспекту Академика Сахарова, где в завершении должен был состояться митинг.

В ответе мэрии, который опубликовал в своем микроблоге в Twitter пресс-секретарь московского отделения ЛПР Александр Гуд, отказ обоснован тем, что "в месте начала шествия отсутствует площадка для сбора с заявленным количеством участников, а ширина проезжей части бульваров не обеспечивает проход указанного количества к месту проведения митинга". Власти также сослались на то, что "проведение шествие по указанному маршруту создаст помехи движению пешеходов и транспортных средств".

"Мы соглашаемся, если это будет внутренняя сторона проспекта Сахарова, внутри Садового кольца, на внешнюю мы не согласны", - сказала "Интерфаксу" пресс-секретарь партии Дарья Петрушенко, пояснив, что ЛПР будет "продолжать переговоры". "Мы будем добиваться маршрута, на который подавали уведомление", - написал в Twitter секретарь московского отделения ЛПР Ярослав Конвей.

Заявки на акции 24 августа еще на рассмотрении

Акции с требованием допустить независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму продолжаются несколько недель. Московский митинг 10 августа собрал на проспекте Сахарова до 60 тысяч человек. В тот же день акции солидарности с участниками московского митинга проходили в десятках городов России. Заявку на проведение акции 17 августа в формате шествия от Страстного бульвара до проспекта Академика Сахарова московская мэрия отклонила.

Ряд заявлений о проведении очередных акций протеста 24 августа еще находятся на рассмотрении.

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