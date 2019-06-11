 Власти Москвы пожаловались на марш в поддержку Голунова в прокуратуру | Новости из Германии о России | DW | 11.06.2019

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Россия

Власти Москвы пожаловались на марш в поддержку Голунова в прокуратуру

Правительство Москвы просит прокуратуру принять меры в отношении тех, кто призывает к участию в несанкционированном шествии в поддержку журналиста Ивана Голунова 12 июня.

Правоохранители и митингующие у здания суда, где рассматривается дело Ивана Голунова, 8 июня 2019 года

Правоохранители и митингующие у здания суда, где рассматривается дело Ивана Голунова, 8 июня 2019 года

Правительство Москвы обратилось в прокуратуру с требованием не допустить проведения 12 июня марша в поддержку журналиста Ивана Голунова, арестованного по подозрению в покушении на сбыт наркотиков. Шествие по центру "создаст дискомфорт для жителей и гостей столицы, а также ощутимые проблемы в плане обеспечения общественной безопасности," - говорится в заявлении, который Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы подал в прокуратуру во вторник, 11 июня. Документ опубликовал в своем Telegram-канале главред радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов.

Контекст

Корреспондента "Медузы" Ивана Голунова подозревают в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Он свою вину отрицает. Коллеги задержанного журналиста прокомментировали для DW случившееся. (07.06.2019)

Дмитрий Песков заявил об отсутствии указаний прекратить преследование журналиста Ивана Голунова, подозреваемого в попытке сбыта наркотиков, до "прямой линии" президента РФ 20 июня. (11.06.2019)

В правительстве указывают на то, что 12 июня в Москве будут проходить много праздничных мероприятий, в том числе День России и фестиваль "Времена и эпохи", а также из-за школьных каникул ожидается большое количество семей с детьми. "Проведение несанкционированного шествия в такой ситуации станет угрозой безопасности сотням тысяч людей, пришедших в центр столицы для участия в празднике", - указывает департамент, обещая принять "все необходимые меры для обеспечения безопасности".

Правительство Москвы просит принять "меры прокурорского реагирования" в отношении тех, кто призывает к участию в несанкционированном марше и тем самым нарушает закон о митингах. В документе также отмечается, что организаторы шествия не обращались в департамент, а на приглашение детально обсудить обеспечения порядка во время акции ответили отказом, предложив вместо этого провести дискуссию на телевидении.

Матвиенко заявила об ошибках в деле Голунова

Между тем председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что "уже озвучены факты допущенных ошибок, нарушений" в деле против Голунова и они "вызывают недоверие к следственным органам, что самое плохое в этой истории". Матвиенко указала на большое число вопросов, "на которые общество должно получить четкие и внятные ответы". В частности, почему Голунов был без разрешения задержан более чем на 48 часов, почему не были опубликованы фотографии из его квартиры, где проходил обыск и почему он не присутствовал при обыске?

Дело Голунова

Иван Голунов был задержан 6 июня и позже отправлен под домашний арест по подозрению в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. В полиции заявили, что у него нашли четыре грамма метилэфедрона и пять граммов кокаина. Эксперты, однако, не нашли на руках Голунова следов наркотиков, а на пакетах, обнаруженных у него, есть ДНК нескольких человек.

Журналист заявляет, что наркотики ему подбросили из-за расследований о похоронном бизнесе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признал, что в резонансном деле Голунова много вопросов.

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