 Власти Москвы перенесли согласованный митинг оппозиции на 29 сентября | Новости из Германии о России | DW | 20.09.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Власти Москвы перенесли согласованный митинг оппозиции на 29 сентября

Сначала мэрия согласовала акцию в поддержку фигурантов резонансных дел на проспекте Сахарова 28 сентября, но вскоре заявила о "чудовищной ошибке". Однако власти удовлетворили заявку на акцию 29 сентября.

Одиночный пикет у здания администрации президента в Москве

Одиночный пикет в поддержку осужденного актера Павла Устинова

Мэрия Москвы перенесла на 29 сентября согласованный митинг в поддержку фигурантов "московского дела", дела о возможном отмывании средств в Фонде борьбы с коррупцией (ФБК), а также других политзаключенных. Об этом один из лидеров Либертарианской партии России Михаил Светов сообщил в четверг, 19 сентября.

Несколькими часами ранее стало известно о согласовании митинга на проспекте Сахарова 28 сентября. Вскоре организаторам перезвонили из мэрии и сообщили, что "произошла чудовищная ошибка", объяснил Светов. По его словам, власти объяснили невозможность согласовать субботнюю акцию проведением мотофестиваля. Собеседники "сказали, что собирались удовлетворить нашу вторую заявку, на 29 сентября", добавил оппозиционер.

Организаторы в качестве подтверждения согласования новой даты опубликовали фотографию документа, подписанного Василием Олейником, первым замруководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы. Предполагаемая численность участников мероприятия - до 20 тысяч человек.

Блокировки счетов сотрудников ФБК и сторонников Навального

В начале августа Следственный комитет России (СКР) сообщил о возбуждении против Фонда борьбы с коррупцией уголовного дела о предполагаемом отмывании денег.  По версии СКР, "лица, имеющие отношение к деятельности" фонда, якобы легализовали денежную сумму в размере около 1 миллиарда рублей. Позднее на счетах фонда и нескольких сотрудников ФБК были арестованы 75 миллионов рублей.

Контекст

На фоне полицейского и правового беспредела, захлестнувшего столицу в последние месяцы, публичное выражение симпатий власти стало вызывать растущее раздражение, указывает Александр Плющев. (10.09.2019)

Российское правосудие не скрывает своей избирательности. Хулиганов в России освобождают из тюрьмы, а пикетчиков отправляют за решетку, констатирует Иван Преображенский. (06.09.2019)

В сентябре более чем в 40 городах России прошли обыски у координаторов и сотрудников штабов основателя ФБК, оппозиционного политика Алексея Навального. Активистов увозили на допросы в отделения СКР в качестве свидетелей по делу о возможном отмывании денег в ФБК. У сторонников Навального в ряде городов были заблокированы счета на сумму 75 миллионов рублей в каждом случае.

Выборы в Мосгордуму и протесты в Москве

Так называемое "московское дело" было возбуждено после несогласованной акции в защиту честных выборов в Мосгордуму 27 июля. На данный момент семь обвиняемых приговорены к срокам до пяти лет лишения свободы. С нескольких фигурантов обвинение снято.

Акции протеста в Москве продолжались с июля. Их участники изначально требовали допуска отстраненных от голосования кандидатов. Позднее к требованиям добавились призывы освободить задержанных или арестованных организаторов и участников протестов, а также расследовать случаи непомерно жестокого обращения сотрудников ОМОНа и Росгвардии с митингующими.

_____________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

  • Участник протеста перед полицейским оцеплением

    "Московское дело": причины и следствия протестов

    "Московское дело": главные фигуранты - оппозиционеры

    "Московское дело" - под таким общим названием фигурируют в СМИ разбирательства в отношении целого ряда участников оппозиционных акций в российской столице. Фигурантами дела являются не менее 15 человек, и их число может возрасти.

  • Задержание в ходе акций протеста в Москве 27 июля

    "Московское дело": причины и следствия протестов

    27 июля - более 1000 задержанных в Москве

    Фигуранты "Московского дела" были задержаны как минимум на трех акциях протеста - 27 июля, 3 и 10 августа. 27 июля в Москве состоялась несогласованная акция протеста в поддержку независимых незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму. Задержаны были более тысячи человек.

  • Задержание участника акции протеста

    "Московское дело": причины и следствия протестов

    3 августа - еще около 700 задержанных в столице

    Акция, прошедшая в Москве 3 августа, тоже не была согласована. По данным "ОВД-Инфо", силовики задержали почти 700 человек. В тот же день подобная акция прошла в Санкт-Петербурге.

  • Девушка перед полицейским кордоном

    "Московское дело": причины и следствия протестов

    Неготовность согласовывать протестные акции

    Протесты в Москве проходят каждую субботу - либо в формате согласованной акции, либо нет. При этом власти в большинстве случаев не согласуют мероприятия.

  • Протестующие в Москве

    "Московское дело": причины и следствия протестов

    Отказ регистрировать независимых кандидатов - причина протеста

    Протесты вспыхнули после отказа Мосгоризбиркома регистрировать на выборы в Мосгордуму независимых и оппозиционных кандидатов. В дальнейшем протестующие стали требовать и прекращения полицейского произвола.

  • Сергей Митрохин

    "Московское дело": причины и следствия протестов

    Пока зарегистрирован только Митрохин

    Представители официальных властей предлагают всем недовольным действиями избиркома обратиться в суд, но доказать свою правоту в суде удалось пока только Сергею Митрохину - окружной избирком обязали зарегистрировать его в качестве кандидата.

  • Егор Жуков под арестом

    "Московское дело": причины и следствия протестов

    Егор Жуков из ВШЭ - "лицо" нынешнего дела

    Одно из главных медийных лиц "московского дела" - студент ВШЭ Егор Жуков. За него вступились многие известные лица - рэпер Oxxxymiron, юрист ФБК Любовь Соболь, актриса Чулпан Хаматова и другие. Месяц Жуков оставался под стражей, однако затем его уголовное преследование по делу о массовых беспорядках было прекращено. Студента перевели под домашний арест - обвиняя в призывах к экстремизму.

  • Кирилл Жуков в суде

    "Московское дело": причины и следствия протестов

    Три года колонии за попытку поднять забрало шлема

    Кирилл Жуков получил три года колонии общего режима. По версии следствия, на акции протеста 27 июля он пытался поднять росгвардейцу забрало шлема, что расценили как насилие.

  • Данила Беглец в суде

    "Московское дело": причины и следствия протестов

    Признание вины не помогло избежать приговора

    25-летний предприниматель Данила Беглец, обвиненный в нападении на полицейского - а именно в том, что он схватил стража порядка за руку и одернул ее - признал в суде свою вину, надеясь вернуться к семье. Тем не менее суд, учтя все смягчающие обстоятельства, приговорил отца двух детей к двум годам колонии общего режима.

  • Иван Подкопаев на скамье подсудимых

    "Московское дело": причины и следствия протестов

    Распылил газовый баллончик - три года за насилие

    25-летнего Ивана Подкопаева суд приговорил к трем годам колонии. Технического сотрудника библиотеки признали виновным в применении насилия в отношении представителя власти. По утверждению следствия, скрыв лицо под балаклавой, он распылил газовый баллончик в сторону полицейских и нацгвардейцев.

  • Евгений Коваленко

    "Московское дело": причины и следствия протестов

    Отставной офицер вступился за митингующих

    Три с половиной года колонии получил офицер в отставке Евгений Коваленко, бросивший, по версии следствия, урну в сотрудника полицейского спецподразделения. Коваленко свою вину не признал, объяснив свой поступок жестом отчаяния и желанием оградить других митингующих от избиений со стороны полицейских.

  • Владислав Синица в суде

    "Московское дело": причины и следствия протестов

    Пять лет колонии за твит

    Блогер Владислав Синица, опубликовавший 31 июля спорный пост в Twitter, осужден на пять лет колонии общего режима за возбуждение "ненависти и вражды в отношении сотрудников правоохранительных органов" и призывы к насилию в отношении их детей.

  • Акция протеста 27 июня 2019 года

    "Московское дело": причины и следствия протестов

    Преследование пяти фигурантов прекращено

    СК прекратил уголовное преследование пяти фигурантов "московского дела" - по результатам расследования был сделан вывод, что в действиях Сергея Абаничева, Даниила Конона, Валерия Костенка, Владислава Барабанова и Дмитрия Васильева нет состава преступления. Меры пресечения, избранные им ранее, отменены.

    Автор: Григорий Аросев


Смотреть видео 01:51

Одиночные пикеты в Москве в поддержку осужденного Павла Устинова

Контекст

"Московское дело": причины и следствия протестов

Несогласованные акции протеста в июле-августе 2019 года привели к ряду уголовных дел, которые СМИ неофициально называют "московским делом". В фотогалерее DW - о том, как оно появилось и кто в нем фигурирует. (15.08.2019)  

Ссылки в интернете

Фотография документа о согласовании митинга 29 сентября

Аудио- и видеофайлы по теме

Одиночные пикеты в Москве в поддержку осужденного Павла Устинова  

Обыски в штабах Навального в десятках регионов России  

Выборы в Мосгордуму: "умное голосование" победило "Единую Россию"?  

Также по теме

Russland Moskau Demo zur Unterstützung des Journalisten Iwan Golunow

Мэрия Москвы согласовала митинг в поддержку фигурантов "московского дела" 19.09.2019

Ранее по заявке о митинге на проспекте Сахарова был получен отказ, однако власти пересмотрели свое решение, сообщил оппозиционер Светов. Акция пройдет 28 сентября.

Russland Kommunal- und Regionalwahlen in Moskau l

Как в Москве наблюдали за выборами в Мосгордуму 09.09.2019

Скандальная предвыборная кампания в Москве не обеспечила высокую явку, но привлекла сотни новых наблюдателей. О том, как они работали и какие нарушения фиксировали, - в репортаже DW.

Russland Alexei Nawalny, Oppositionspolitiker

Силовики пришли в офис ФБК, студию "Навальный Live" и штаб оппозиционера 05.09.2019

В штабе Навального в Москве задержали трех человек, включая посетителя лекции для наблюдателей. В студии люди в масках выломали дверь незадолго до прямого эфира политика и проводят обыск.

Реклама

Самые читаемые

Комментарий: Изгоняющий Путина - сигнал Кремлю  

О чем договорились Россия, Украина и ЕС на газовых переговорах  

Стрельба в Берлине: вынесен приговор чеченцам  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно