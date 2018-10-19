 Власти Москвы запретил ″Мемориалу″ проводить акцию у Соловецкого камня | Новости из Германии о России | DW | 19.10.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Россия

Власти Москвы запретил "Мемориалу" проводить акцию у Соловецкого камня

Проведение традиционной акции "Возвращение имен" невозможно в связи с опасными ремонтно-строительными работами, сообщил заместитель префекта ЦАО Москвы.

Участники акции Возвращение имен в 2016 году

Во время акции "Возвращение имен" в 2016 году

Мэрия Москвы отозвала согласование традиционной акции "Возвращение имен", которая проводится ежегодно 29 октября у Соловецкого камня на Лубянской площади в Москве. В пятницу, 19 октября, правозащитный центр "Мемориал" сообщил, что ранее получил "все необходимые согласования от ФСО, МВД, префектуры ЦАО", но за десять дней до акции согласование было отозвано.

Контекст

В письме за подписью заместителя префекта ЦАО Москвы указывается на "вновь открывшиеся обстоятельства при проведении ремонтно-строительных работ, угрожающих безопасности жизнедеятельности".

"Возмутительное решение"

"На переговорах с участием московских властей с весны звучали обещания, что строительные работы не помешают проведению акции", - подчеркнули правозащитники, назвав действия властей "возмутительными". "Чиновники не сочли нужным хоть в какой-то форме принести извинения - не только, и даже не столько организаторам, сколько тысячам людей, которые поддерживают эту акцию и участвуют в ней", - указывается далее в заявлении "Мемориала".

Акция "Возвращение имен" должна была пройти 29 октября в двенадцатый раз подряд. Весь день, в течение 12 часов все желающие читают имена расстрелянных в Москве. "Возвращение имен" неразрывно связано с Соловецким камнем. Поэтому идея попытаться перенести акцию… на проспект Академика Сахарова представляется нам неприемлемой", - подчеркивается в заявлении.

Смотрите также:

  • Чехия: мемориал жертвам коммунизма

    Памятники жертвам коммунизма

    Чехия: мемориал жертвам коммунизма

    Семь бронзовых скульптур спускаются вниз по белой лестнице у подножия холма Петршин в Праге. Мемориал был открыт в 2002 году и является совместной работой чешского скульптора Олбрама Зубека и архитекторов Яна Керела и Зденека Хользела. Мемориал посвящен, как гласит надпись, не только тем, кто был "заключен в тюрьму или казнен, но и всем тем, чья жизнь была разрушена тоталитарным деспотизмом".

  • Германия: мемориал в Хоэншёнхаузене

    Памятники жертвам коммунизма

    Германия: мемориал в Хоэншёнхаузене

    С 1951 по 1989 годы в центральном следственном изоляторе министерства госбезопасности ГДР ("штази") находились в заключении более 11 000 человек. До того кирпичную постройку с подвальными помещениями в берлинском районе Хоэншёнхаузен использовали советские оккупационные власти в качестве специального лагеря для нацистов и предполагаемых врагов коммунистического режима.

  • Румыния: память о Сопротивлении

    Памятники жертвам коммунизма

    Румыния: память о Сопротивлении

    От гигантского памятника Ленину, установленного в 1960 году в Бухаресте на площади перед самым высоким зданием Румынии, построенным по типу "сталинских высоток", остался один пьедестал. По инициативе бывших политических заключенных с 2016 года на этом пьедестале стоит 20-метровой высоты обелиск работы скульптора Михая Букулея.

  • Албания: Дом листьев

    Памятники жертвам коммунизма

    Албания: "Дом листьев"

    Первый мемориал памяти жертв коммунистического режима в Тиране появился в 2017 году. Во время Второй мировой войны немецкие оккупанты использовали здание в качестве тюрьмы. После прихода к власти коммунистов в 1945 году здесь пытали и убивали инакомыслящих. Затем за фасадами "Дома листьев" разместилась штаб-квартира Сигурими, секретной службы Албании в эпоху коммунистического режима.

  • Россия: Соловецкий камень

    Памятники жертвам коммунизма

    Россия: Соловецкий камень

    В Москве памятник жертвам политических репрессий в СССР находится на Лубянской площади. Именно на Лубянке в годы советской диктатуры подписывались документы на массовые аресты людей, которых обвиняли в измене родине и в антикоммунизме. Гранитный валун привезли в Москву с Соловецких островов, из поселка Соловецкого, где в 1919-1933 годах был лагерь, а в 1937-1939 годах - тюрьма особого назначения.

  • Грузия: Музей советской оккупации

    Памятники жертвам коммунизма

    Грузия: Музей советской оккупации

    На родине Сталина в грузинском городе Гори советский диктатор до сих пор считается национальным героем, хотя и есть планы переделать постоянную экспозицию в посвященном ему музее. О политических репрессиях и жертвах советского режима рассказывает Музей советской оккупации, открывшийся в 2006 году при Национальном музее в Тбилиси.

  • Казахстан: памятник жертвам голода

    Памятники жертвам коммунизма

    Казахстан: памятник жертвам голода

    Около 1,5 миллиона казахов погибли в результате катастрофического голода, вызванного принудительной коллективизацией в 1932/33 годы. Память жертв казахского голодомора чтит монументальная скульптурно-художественная композиция в Астане, открытая 31 мая 2012 года в национальный день памяти жертв политических репрессий.

  • Украина: памятник у Тюрьмы на Лонцкого

    Памятники жертвам коммунизма

    Украина: памятник у "Тюрьмы на Лонцкого"

    Памятник жертвам коммунистических преступлений во Львове открыли в 1997 году. Место, где он установлен, символично - напротив бывшей тюрьмы на Лонцкого, в здании которой располагались, в частности, управление НКВД и следственная тюрьма гестапо. С 2009 года здесь работает национальный Музей памяти жертв оккупационных режимов.

  • Латвия: памятник Свободы

    Памятники жертвам коммунизма

    Латвия: памятник Свободы

    Милда - так называют латыши женскую фигуру на 19-метровом пилоне памятника Свободы в Риге. Монумент был возведен в 1935 году в память о павших борцах за независимость Латвии и пережил советское время благодаря протекции архитектора Мухиной, уроженки Риги. Памятник является одним из неофициальных символов Латвии и выражает стремление к самоопределению, волю к протесту и сопротивлению.

  • Монголия: мемориал в Музее памяти жертв политических репрессий

    Памятники жертвам коммунизма

    Монголия: мемориал в Музее памяти жертв политических репрессий

    Зажатая между Россией и Китаем страна почти весь 20-й век провела под игом иностранного господства. Политически и экономически Монголия дольше всего зависела от СССР. В 1996 году в Улан-Баторе был открыт Музей памяти жертв политических преследований, а через год был добавлен мемориал.

  • Корея: Мост свободы

    Памятники жертвам коммунизма

    Корея: "Мост свободы"

    Мост через реку Имджинган, протекающую по территориям КНДР и Республики Кореи, был построен еще в начале 20-го века. Расположенный в демилитаризованной зоне, он является единственным связующим звеном между частями разделенной земли. Мост играл важную роль в Корейской войне 1950-1953 годов. Южная сторона моста стала своего рода мемориалом, где люди оставляют флаги и личные послания.

  • Камбоджа: память о жертвах красных кхмеров

    Памятники жертвам коммунизма

    Камбоджа: память о жертвах "красных кхмеров"

    Террористический режим "красных кхмеров" уничтожил более двух миллионов камбоджийцев - почти половину населения страны. В 1978 году войска также коммунистического Вьетнама заняли Камбоджу. Кости и черепа жертв массовых репрессий были выставлены публично как свидетельство геноцида.

  • США: Катынское преступление

    Памятники жертвам коммунизма

    США: Катынское преступление

    Весной 1940 года в Катынском лесу в Смоленской области советская власть расстреляла около 4400 польских военнопленных, в основном офицеров. Катынский расстрел является синонимом массового уничтожения польских граждан, содержавшихся в разных лагерях и тюрьмах НКВД СССР. Мемориал в Нью-Джерси, посвященный всем жертвам советского коммунизма, была возведен по инициативе польских эмигрантов в США.

    Автор: Марсель Фюрстенау, Элла Володина


Смотреть видео 02:41
Now live
02:41 мин

Как прошел день памяти жертв политических репрессий в Москве

Контекст

Памятники жертвам коммунизма

Память о жертвах политических репрессий коммунистической эпохи хранят мемориалы во всем мире. (23.08.2018)  

Ссылки в интернете

Заявление "Мемориала"

Аудио- и видеофайлы по теме

Как прошел день памяти жертв политических репрессий в Москве  

В Москве прошла акция "Возвращение имен" в память о репрессированных  

Дмитрий Врубель и Виктория Тимофеева в программе "Немцова.Интервью": первая выставка после Путина должна быть на Лубянке  

Также по теме

В Москве прошла акция "Возвращение имен" в память о репрессированных (29.10.2017) 29.10.2017

Многие люди по три часа стояли в очереди у Соловецкого камня, чтобы зачитать имена жертв сталинских репрессий. В этом году также говорили про находящегося под следствием сотрудника "Мемориала" Юрия Дмитриева и украинцев, осужденных в России по политическим мотивам.

Russland Moskau Gedenken an die Opfer des Stalinismus

Дипломаты из 25 стран приняли участие в "Возвращении имен" в Москве 29.10.2017

В Москве у Соловецкого камня состоялась традиционная акция памяти жертв сталинских репрессий. В этом году ее участники также говорили о политзаключенных современной России.

Russland Gedenken an Ermordung Boris Nemtsows

Комментарий: Имя Бориса Немцова в Москве увековечат в ответ Америке? 27.02.2018

Спустя три года после убийства Немцова российские власти согласились увековечить его память. Видимо, повлияло решение Вашингтона назвать именем политика площадь перед посольством РФ, считает Александр Плющев.

Реклама

Самые читаемые

Комментарий: Кремль готовит распад страны?  

Финский суд вынес приговор по делу прокремлевских троллей  

Как немецкие СМИ сообщают о нападении на колледж в Керчи  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно