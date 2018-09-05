Власти Минска запретили акцию солидарности с фигурантами "дела БелТА"

Мингорисполком ответил отказом на заявку активистов оппозиции на проведение 15 сентября марша солидарности с независимыми СМИ и профсоюзами, против которых в начале августа было возбуждено уголовное дело. Ответ ведомства был получен в четверг, 6 сентября.

"Заявка якобы не соответствует перечню разрешенных мест для проведения массовых мероприятий, " - заявил сопредседатель незарегистрированной партии "Белорусская христианская демократия" (БХД) Виталий Рымашевский, бывший одним из заявителей марша.

Он также сообщил, что акции солидарности с журналистами будут продолжены, однако в каком именно формате оргкомитет решит в начале следующей недели.

Помимо БХП, заявка на проведение марша была направлена от движения "За свободу" и Объединенной гражданской партии.

О "деле БелТА" и репрессиях профсоюзных лидеров

7-8 августа в офисе крупнейшего белорусского ресурса tut.by, информационного ресурса БелаПАН и ряда других СМИ прошли обыски. По данным Белорусской ассоциации журналистов, СК Беларуси задержал и допросил около 20 человек, в их числе оказался минский корреспондент русской редакции DW Павлюк Быковский

Быковский 10 августа был отпущен на свободу из изолятора временного содержания ГУВД Мингорисполкома. Его супруга Ольга, член совета движения "За свободу", убеждена, что "это дело против независимых журналистов", против "независимой журналистики в Беларуси". 27 августа фигурантам "дела "БелТА", в том числе Быковскому, запретили выезжать из страны.

Журналистов подозревают в незаконном доступе к платной информации государственного агентства "БелТА". Как утверждает МВД, в 2017 и 2018 годах без ведома и согласия госагентства совершено более 15 тысяч подключений к информации, хранящейся в его компьютерной системе.

Кроме то, 24 августа суд в Минске приговорил лидеров независимого профсоюза работников радиоэлектронной промышленности Геннадий Федынича и Игоря Комлика к четырем годам ограничения свободы. Им вменили в вину уклонение от уплаты налогов.

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