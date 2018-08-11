 Власти Марокко переместили сотни мигрантов вглубь страны | Новости из Германии о Европе | DW | 12.08.2018

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Европа

Власти Марокко переместили сотни мигрантов вглубь страны

По мнению правозащитников, перемещая мигрантов из прибрежных в центральные районы, власти Марокко надеются затруднить им попадание в Европу морским путем.

Марокканский врач помогает нелегальным мигрантам

Марокканский врач помогает нелегальным мигрантам

Службы безопасности Марокко переместили сотни мигрантов из северных прибрежных районов в центральные регионы страны. Об этом сообщил Марокканский союз по защите прав человека (AMDH) в воскресенье, 12 августа. По мнению правозащитников, данная мера направлена на то, чтобы затруднить беженцам попадание в Европу через Средиземное море. Представители властей, в свою очередь, утверждают, что просто перевели людей туда, "где лучше условия".

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С середины минувшей недели в городах Надор и Танжер на северном побережье Марокко проводятся полицейские рейды и незаконные задержания, указывают в AMDH. Перемещены от 1600 до 1800 мигрантов, передает агентство AFP со ссылкой на официальные органы. Некоторых из мигрантов доставили автобусами в Тизнит, неподалеку от Агадира на юго-западе страны.

По данным ООН, с начала этого года свыше 28 тыс. беженцев прибыли в Испанию из Марокко.

Фактически Испания сменила Италию в списке стран-лидеров по числу въезжающих нелегальных мигрантов. В ближайшие годы ЕС планирует выделить Марокко и Алжиру еще 55 млн субсидий на усиление пограничного контроля.

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    Автор: Ирина Филатова


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