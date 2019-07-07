Власти Мальты разрешили сойти на берег свыше 400 мигрантам

Правительство Мальты в ночь на воскресенье, 7 июня, разрешило сойти на берег 425 мигрантам и беженцам, свыше месяца проведшим на нескольких судах в непосредственной близости от территориальных вод страны. Премьер-министр Роберт Абела сообщил, что власти решили действовать, после того как команда одного из транспортных средств обратилась за помощью.

По словам Абелы, находившиеся на судне мигранты дали властям "полчаса, чтобы предпринять конкретные действия", в противном случае они угрожали "захватить членов команды".

По оценке правительства, на борту сложилась "очень серьезная" ситуация. В итоге было принято решение не проводить операцию по десантированию военных, чтобы не допустить ранения находившихся на судне. По данным местной телевизионной сети TVM, к тому моменту мигрантам и беженцам уже удалось оттеснить экипаж и охранников на огражденную часть палубы на верхних ярусах.

После получения разрешения властей суда пришвартовались в районе Сенглеи к северо-востоку от Валлетты. На данном этапе решается вопрос о размещении находившихся на них людей.

Правительство Мальты подчеркнуло, что не готово было "поставить под угрозу жизни мигрантов и членов команды из-за отсутствия солидарности между странами-членами ЕС". Ни одна другая европейская страна не дала согласия на прием спасенных при попытке пересечь Средиземное море.

Ряд мигрантов подобрали к северу от Ливии еще в апреле. Правительство Мальты настаивало, что не может позволить им сойти на берег, потому что все порты страны были закрыты с начала пандемии коронавируса.

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