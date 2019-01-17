Власти Колумбии прекратили мирные переговоры с повстанцами из ELN

Президент Колумбии Иван Дуке в пятницу, 18 января, объявил о прекращении мирных переговоров с повстанческой группировкой "Армия национального освобождения" (ELN). Он сообщил, что вновь выписал ордера на арест десяти представителей ELN, участвующих в переговорах на Кубе. Правительство Колумбии возложило на эту группировку ответственность за террористическое нападение на полицейскую академию в столице страны Боготе 17 января. В результате взрыва погиб как минимум 21 человек, 68 были ранены. Этот теракт стал крупнейшим в Боготе за последние 16 лет.

"Мы не успокоимся, пока все преступники и заказчики не будут привлечены к ответственности", - заявил Дуке. Непосредственный исполнитель преступления, многолетний член ELN и эксперт по взрывчатым веществам, погиб во время теракта. Еще один подозреваемый был задержан в Боготе.

После того как в августе 2017 года окончательно завершился полувековой конфликт колумбийских властей с крупнейшей организацией повстанцев FARC, ELN осталась последней активной повстанческой группировкой в стране. Она была основана в 1964 году на волне кубинской революции. Сегодня она насчитывает около 2000 человек. Боевики действуют в основном на востоке страны. Правоохранительные органы Колумбии считают ELN ответственной за тысячи преступлений, включая убийства, похищения людей и экологические правонарушения.

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