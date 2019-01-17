 Власти Колумбии прекратили мирные переговоры с повстанцами из ELN | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 19.01.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Мир

Власти Колумбии прекратили мирные переговоры с повстанцами из ELN

Президент Колумбии выдал новые ордера на арест десяти переговорщиков из повстанческой группировки ELN. Правительство в Боготе возложило на нее ответственность за недавний крупный теракт.

Президент Колумбии Иван Дуке

Президент Колумбии Иван Дуке

Президент Колумбии Иван Дуке в пятницу, 18 января, объявил о прекращении мирных переговоров с повстанческой группировкой "Армия национального освобождения" (ELN). Он сообщил, что вновь выписал ордера на арест десяти представителей ELN, участвующих в переговорах на Кубе. Правительство Колумбии возложило на эту группировку ответственность за террористическое нападение на полицейскую академию в столице страны Боготе 17 января. В результате взрыва погиб как минимум 21 человек, 68 были ранены. Этот теракт стал крупнейшим в Боготе за последние 16 лет.

Контекст

Режим прекращения огня между Боготой и последней активной повстанческой группировкой ELN продлится до 9 января. За это время может быть согласовано его продление или полноценный мирный договор. (01.10.2017)

Представитель правой партии "Демократический центр" Иван Дуке планирует существенно изменить мирный договор между правительством Колумбии и повстанцами из FARC. (18.06.2018)

"Мы не успокоимся, пока все преступники и заказчики не будут привлечены к ответственности", - заявил Дуке. Непосредственный исполнитель преступления, многолетний член ELN и эксперт по взрывчатым веществам, погиб во время теракта. Еще один подозреваемый был задержан в Боготе.

После того как в августе 2017 года окончательно завершился полувековой конфликт колумбийских властей с крупнейшей организацией повстанцев FARC, ELN осталась последней активной повстанческой группировкой в стране. Она была основана в 1964 году на волне кубинской революции. Сегодня она насчитывает около 2000 человек. Боевики действуют в основном на востоке страны. Правоохранительные органы Колумбии считают ELN ответственной за тысячи преступлений, включая убийства, похищения людей и экологические правонарушения.

Смотрите также:

Смотреть видео 02:12
Now live
02:12 мин

Нобелевская премия за мир после полувековой войны

Смотреть видео 00:45
Now live
00:45 мин

Колумбийцы против мировой с повстанцами

 

Аудио- и видеофайлы по теме

Нобелевская премия за мир после полувековой войны  

Колумбийцы против мировой с повстанцами  

В Колумбии закончилась полувековая гражданская война  

Также по теме

Kolumbien ELN-Rebellen

Мирный процесс в Колумбии под угрозой из-за атак повстанцев 11.02.2018

Последняя активная повстанческая группировка Колумбии ELN устроила взрывы на севере страны. Переговоры о продлении перемирия отложены на неопределенный срок.

Kolumbien ELN Rebellen

В Колумбии вступило в силу перемирие с последней группировкой повстанцев 01.10.2017

Режим прекращения огня между Боготой и последней активной повстанческой группировкой ELN продлится до 9 января. За это время может быть согласовано его продление или полноценный мирный договор.

Реклама

Самые читаемые

Рейтинг доверия Путину упал до исторического минимума  

Почему антикитайские митинги сулят головную боль Бишкеку  

Немцы признали Грузию безопасной страной. Что это значит?  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно