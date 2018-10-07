 Власти Китая заподозрили экс-президента Интерпола в коррупции | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 08.10.2018

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Мир

Власти Китая заподозрили экс-президента Интерпола в коррупции

64-летний Мэн Хунвэй мог получать взятки и совершить ряд других преступлений, заявил член Госсовета КНР Чжао Кэчжи. Подробности обвинения он оставил в тайне.

Бывший глава Интерпола Мэн Хунвэй

Бывший глава Интерпола Мэн Хунвэй подозревается в Китае в получении взяток и "совершении других преступлений". Об этом заявил член Госсовета КНР и глава партийного комитета министерства общественной безопасности Китая Чжао Кэчжи в понедельник, 8 октября.

Контекст

Глава Международной организации уголовной полиции Мэн Хунвэй не выходил на связь с семьей с тех пор, как в конце сентября уехал из Франции в Китай. СМИ сообщают, что он находится под стражей в КНР. (05.10.2018)

Лю Сяобо, критик коммунистического режима Китая, не переставал вести мирную борьбу за права человека и демократию, даже находясь в тюрьме. Лауреат Нобелевской премии мира скончался 13 июля. (13.07.2017)

По словам Кэчжи, в отношении Хунвэя ведется проверка Государственного надзорного ведомства, подробностей обвинения он не сообщил. По информации источников газеты Le Parisien, экс-главу Интерпола, который также занимает должность замминистра общественной безопасности Китая, подозревают в содействии в получении контрактов одной из компаний в сфере кибербезопасности.

Борьба за влияние в Китае?

Супруга 64-летнего Мэна Хунвэя сообщила о его исчезновении 5 октября, он пропал сразу после того, как прилетел в конце сентября в Китай из Лиона, где находится  штаб-квартира Интерпола. Позднее власти Китая подтвердили расследование в отношении Хунвэя, а он сам подал заявление об отставке с поста главы этой организации.

Французская газета Le Monde ранее сообщала, что задержание Хунвэя может быть связано с борьбой за влияние в китайских правящих кругах. В марте высший законодательный орган Китая принял закон о создании Национальной наблюдательной комиссии для борьбы с коррупцией и злоупотреблениями должностных лиц. Комиссия может проводить расследования независимо от судебных органов, а также задерживать подозреваемых и помещать их под арест на срок до шести месяцев без решения суда.

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