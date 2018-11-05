Власти Ирана пообещали обойти санкции США

Несмотря на вступление в силу второго пакета санкций США против Тегерана, Иран продолжит торговать нефтью. Об этом заявил в телеобращении к согражданам в понедельник, 5 ноября, президент Ирана Хасан Роухани. "Америка хотела свести к нулю продажу нефти Ираном… однако мы продолжим торговать нефтью… чтобы прорвать санкции", - подчеркнул Роухани. "Мы оказались в ситуации экономической войны. Мы сталкиваемся с агрессией врага и должны отстаивать свою позицию, чтобы выиграть", - отметил президент. По его словам, в сложившейся ситуации главным объектом, против которого и направлены штрафные меры Вашингтона, стал иранский народ.



Москва может помочь Ирану



Ранее израильский онлайн-портал Mako сообщил со ссылкой на попавший в его распоряжение секретный документ МИД РФ, что Москва может помочь Тегерану обойти нефтяное эмбарго.

Согласно документу, иранская нефть будет переправляться через Каспийское море в Россию на нефтеперерабатывающие заводы, затем РФ будет перепродавать готовые нефтепродукты по всему миру, а Иран - получать прибыль от этих продаж.

Утверждается, что механизм обхода американских санкций был выработан в начале сентября на трехсторонней встрече президентов России, Ирана и Турции.

Второй пакет американских санкций, вступивший в силу 5 ноября, направлен против иранских нефтедобывающей и банковской отраслей.

Штрафные меры затрагивают компании из третьих стран, ведущие бизнес в Иране. Такие фирмы теперь будут лишены, в частности, доступа к финансовой системе США и не смогут заключать сделки в американских долларах.

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