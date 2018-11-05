 Власти Ирана пообещали обойти санкции США | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 05.11.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Мир

Власти Ирана пообещали обойти санкции США

Иран оказался "в ситуации экономической войны", заявил президент страны Хасан Роухани. По данным СМИ, Москва может помочь Тегерану справиться с нефтяным эмбарго.

Хасан Роухани

Хасан Роухани

Несмотря на вступление в силу второго пакета санкций США против Тегерана, Иран продолжит торговать нефтью. Об этом заявил в телеобращении к согражданам в понедельник, 5 ноября, президент Ирана Хасан Роухани. "Америка хотела свести к нулю продажу нефти Ираном… однако мы продолжим торговать нефтью… чтобы прорвать санкции", - подчеркнул Роухани. "Мы оказались в ситуации экономической войны. Мы сталкиваемся с агрессией врага и должны отстаивать свою позицию, чтобы выиграть", - отметил президент. По его словам, в сложившейся ситуации главным объектом, против которого и направлены штрафные меры Вашингтона, стал иранский народ.

Москва может помочь Ирану

Ранее израильский онлайн-портал Mako сообщил со ссылкой на попавший в его распоряжение секретный документ МИД РФ, что Москва может помочь Тегерану обойти нефтяное эмбарго.

Контекст

Ситуация вокруг сирийского Идлиба обостряется. Асад готовится взять под контроль регион, хотя даже его ближайший союзник РФ предпочел бы не спешить с наступлением. В чем конфликт интересов? (30.08.2018)

Президент США надеется, что возобновление санкций против Ирана приведет к падению режима в Тегеране. Это крайне непродуманная и нереалистичная политика, считает немецкий эксперт Хеннинг Рике. (07.08.2018)

Согласно документу, иранская нефть будет переправляться через Каспийское море в Россию на нефтеперерабатывающие заводы, затем РФ будет перепродавать готовые нефтепродукты по всему миру, а Иран - получать прибыль от этих продаж.

Утверждается, что механизм обхода американских санкций был выработан в начале сентября на трехсторонней встрече президентов России, Ирана и Турции.

Второй пакет американских санкций, вступивший в силу 5 ноября, направлен против иранских нефтедобывающей и банковской отраслей.

Штрафные меры затрагивают компании из третьих стран, ведущие бизнес в Иране. Такие фирмы теперь будут лишены, в частности, доступа к финансовой системе США и не смогут заключать сделки в американских долларах. 

Смотритетакже:

  • Карикатура Сергея Елкина о том, в чем Трамп заподозрил Путина

    Политика Трампа в карикатурах

    В чем Дональд Трамп заподозрил Владимира Путина

    Дональд Трамп считает, что российский президент Владимир Путин может быть причастен к политическим убийствам и отравлениям. Карикатурист Сергей Елкин о заявлении главы Белого дома.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    Как Трамп Путину отмену санкций посулил

    Дональд Трамп заявил, что может подумать о снятии санкций с России, если Кремль согласится на сотрудничество с США по вопросам Сирии и Украины. Сергей Елкин сравнил слова Трампа с обещаниями гадалки.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    Трамп под ударом после встречи с Путиным

    Встреча Дональда Трампа и Владимира Путина не понравилась многим в Конгрессе. Особенно взъелись на президента США его соперники-демократы. Взгляд карикатуриста Сергея Елкина.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    Американцы готовят санкционный удар против России

    В Конгресс внесен законопроект о новых жестких санкциях в адрес Москвы из-за вмешательства России в выборы в США. Удастся ли Путину отразить атаку, и за кого болеет президент Трамп? Взгляд Сергея Елкина.

  • Путин говорит по телефону, что не надо запускать в сторону Вашингтона ракеты, т. к. он сам туда летит

    Политика Трампа в карикатурах

    Как Трамп американо-российские отношения улучшил

    Президент США Дональд Трамп решил пригласить своего российского коллегу Владимира Путина в Вашингтон. О возможной реакции хозяина Кремля - карикатурист Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергей Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    Что стало с НАТО после саммита с Трампом

    Саммит НАТО в Брюсселе стал шоу одного человека - президента США Дональда Трампа, чьи противоречивые заявления затмили другие события встречи. Взгляд карикатуриста Сергея Елкина.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    Заложница "Северного потока", или Как Трамп видит Германию

    На саммите НАТО в Брюсселе Дональд Трамп назвал Германию "заложницей" России, объяснив это строительством газопровода "Северный поток-2". Взгляд Сергея Елкина на заявление президента США.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    Ответ ЕС на пошлины США: если ты меня не любишь, то я тоже нет

    Евросоюз ответил на решение президента США Трампа обложить пошлинами европейские сталь и алюминий. Карикатурист Сергей Елкин так проиллюстрировал появление новых торговых барьеров.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    Трамп вносит раскол в G7

    Саммит G7 в Канаде проходит на фоне серьезных разногласий президента США Дональда Трампа с европейскими коллегами. Взгляд Сергея Елкина на встречу мировых лидеров в Квебеке.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    Сделка Трампа и Кима: безопасность в обмен на денуклеаризацию

    Ким Чен Ын пообещал полную денуклеаризацию Корейского полуострова. Трамп обязался предоставить Северной Корее гарантии безопасности. Сергей Елкин о "выходе" лидера КНДР из атомного бункера.

  • Телефонный разговор Трампа и Путина

    Политика Трампа в карикатурах

    Как Дональд Трамп пригласил Владимира Путина в гости

    Президент США Дональд Трамп по телефону обсудил с Владимиром Путиным их предстоящую встречу, которая может пройти в Вашингтоне. Вот как увидел этот разговор карикатурист Сергей Елкин.

  • Трамп и Ким Чен Ын тянут руки для рукопожатия, в другой руке у каждого - ядерная боеголовка

    Политика Трампа в карикатурах

    Встреча Ким Чен Ына и Трампа: с ракетой за пазухой?

    Лидеры США и КНДР согласились встретиться - сенсация, учитывая их недавние угрозы в адрес друг друга. Карикатурист Сергей Елкин о "тайных" аргументах, которыми Ким Чен Ын и Дональд Трамп будут оперировать при встрече.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    Дональд Трамп и Ким Чен Ын: чья… кнопка больше?

    Перепалку между президентом США и лидером Северной Корее о мощи ядерных потенциалов двух стран карикатурист Сергей Елкин расценил как спор детей в песочнице.

  • Статуя Свободы с русским самоваром

    Политика Трампа в карикатурах

    Российский след в американской политике

    В США продолжается расследование возможного вмешательства Кремля в президентские выборы. Вашингтон готов выделить миллиарды на противодействие Москве. Карикатурист Сергей Елкин о меняющихся реалиях.

  • Боеголовки ракет с прическами Трампа и Ким Чен Ына

    Политика Трампа в карикатурах

    Дональд Трамп и Ким Чен Ын столкнулись лбами

    КНДР и США продолжают обмениваться угрозами. Пентагон заявляет о планах превентивного удара по КНДР, Пхеньян грозит нанести удар по авиабазе США на Гуаме. Взгляд Сергея Елкина.

  • Дональд Трамп опубликовал видео, на котором он избивает человека с логотипом CNN вместо лица.

    Политика Трампа в карикатурах

    Дональд Трамп против CNN

    Дональд Трамп опубликовал видео, на котором он "избивает" человека с логотипом CNN вместо лица. Мировые СМИ уже осудили его действия.

  • Путину официант приносит блюдо, на котором написано Санкции

    Политика Трампа в карикатурах

    Санкции от Трампа, или "Мы это не заказывали!"

    США заявили, что санкции в отношении России из-за аннексии Крыма остаются в силе. Такой "подарок" от Дональда Трампа вряд ли придется по вкусу Владимиру Путину, уверен карикатурист Сергей Елкин.

  • Трамп в виде монстра вструпает на землю Европы

    Политика Трампа в карикатурах

    Что думают о Трампе в Европе

    Непредсказуемость политики президента США Дональда Трампа вызывает беспокойство многих политиков в Европе. Карикатурист Сергей Елкин визуализировал страхи европейцев.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    "Твиттер" Трампа - не воробей

    Президент США Дональд Трамп то и дело постит неоднозначные заявления в своем аккаунте в Twitter. Карикатурист Сергей Елкин о том, чем это может для него обернуться.

  • карикатура Елкина о Трампе

    Политика Трампа в карикатурах

    А был ли компромат?

    Накануне вступления Трампа в должность президента появились сообщения о том, что российские спецслужбы якобы могут обладать компроматом на него. Американский лидер все отрицал, Путин рассказал, что в РФ самые лучшие "девушки с социально пониженной ответственностью", но они все же не приглянулись Трампу. В итоге никто так и не понял, что это было. Может, время компромата просто еще не пришло?

    Автор: Илья Коваль


Смотреть видео 02:25
Now live
02:25 мин

Осуществит ли Трамп военные угрозы против Ирана?

Контекст

Политика Трампа в карикатурах

Действия Дональда Трампа не оставляют равнодушными и часто вызывают негодование многих. Фотогалерея DW о том, каким видит президента США и его решения карикатурист Сергей Елкин. (01.02.2017)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Осуществит ли Трамп военные угрозы против Ирана?  

Трамп высаживает Рухани - "Заповедник", выпуск 28, сюжет 3  

Каковы последствия решения Трампа по Ирану  

Также по теме

Persischer Golf Ölplattform

Все, что нужно знать о санкциях США в отношении Ирана 04.11.2018

5 ноября вступают силу новые санкции США в отношении Ирана. DW собрала основные факты о том, как это отразится на международной полтике и экономике Ирана.

Iran Urananreicherungsanlage Isfahan

В ЕС сожалеют о новых санкциях США в отношении Ирана 03.11.2018

Европейские политики считают ядерный договор с Ираном ключевым элементом в мировой системе безопасности. В ЕС недовольны новыми санкциями США против Ирана, которые должны вступить в силу 5 ноября.

USA Trump Yellowstone International Airport

Новые санкции США против Ирана вступили в силу 05.11.2018

Второй пакет американских санкций направлен против иранских нефтедобывающей и банковской отраслей. Штрафные меры затрагивают компании из третьих стран, ведущие бизнес в Иране.

Реклама

Самые читаемые

"Русал" намерен зарегистрироваться в России  

Масену грозит отставка после критики в адрес правительства ФРГ  

Почему и куда из Германии уезжают немцы?  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно