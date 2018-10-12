 Власти Ингушетии не согласовали продление митинга на запрашиваемый срок | Новости из Германии о России | DW | 13.10.2018

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Россия

Власти Ингушетии не согласовали продление митинга на запрашиваемый срок

Правительство Ингушетии связало отказ активистам с тем, что с 18 октября в республике, в том числе в Магасе, запланировано проведение ряда спортивных мероприятий.

Митинг против изменения границ Ингушетии

Митинг против изменения границ Ингушетии

Правительство Ингушетии согласовало продление митинга в городе Магас против соглашения о границах с Чечней лишь на два дня - 16 и 17 октября, а не на десять - до 25 октября - как просили организаторы. Об этом в субботу, 13 октября, сообщил представитель пресс-службы республиканского кабинета министров. 

Проходить акция должна с 07.00 до 22.00 по местному времени (совпадает с московским). Уведомление о проведении публичного мероприятия направляло региональное общественное движение Ингушетии "Совет тейпов ингушского народа".

По версии властей, отказ связан с тем, что с 18 октября в Ингушетии, в том числе в Магасе, запланировано проведение "ряда крупных массовых мероприятий спортивного и культурного характера". "Ожидается прибытие в Ингушетию многочисленных делегаций из разных регионов страны и Москвы. Органы власти обязаны обеспечить… беспрепятственное передвижение участников мероприятий и их безопасность", - утверждают в правительстве.

О каких именно мероприятиях идет речь, не уточняется.

Консультации по поводу соглашения 

Между тем представитель местных властей отметил, что по поводу соглашения на различных уровнях проводятся консультации и встречи, в том числе с участием полномочного представителя президента в Северо-Кавказском федеральном округе Александра Матовникова.

Контекст

Пока в Москве игнорируют многотысячные митинги в Ингушетии, а федеральные каналы замалчивают конфликт, активисты решили сами приехать в столицу. С ними встретилась корреспондент DW. (11.10.2018)

Депутат народного собрания Ингушетии Закри Мамилов, голосовавший против новых границ с Чечней, удивлен молчанию Москвы. Продолжатся ли в республике акции протеста, он рассказал DW. (12.10.2018)

Главы Чечни и Ингушетии Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров 6 сентября подписали соглашение о закреплении границы между регионами, предусматривающее обмен нежилыми территориями. В частности, Чечне передана часть Надтеречного района Ингушетии - горная и лесистая местность, а Ингушетия получит взамен "равносильную территорию на границе с Малгобекским районом".

Протесты в Магасе

После того как парламент Ингушетии одобрил это соглашение, в Магасе вспыхнули протесты с требованием провести референдум по вопросу о границе. Часть митингующих выступает за отставку главы республики Евкурова. В СМИ появились сообщения, что он оказывал давление на депутатов в день голосования по договору с Чечней.

Парламент Ингушетии 4 октября принял закон о ратификации договора, в тот же день его подписал Юнус-Бек Евкуров.

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    Начало протестов

    Жители Ингушетии с 26 сентября проводят акцию протеста против соглашения о новой административной границе с Чечней. После разделения Чечено-Ингушской автономной республики в 1992 году граница между ними формально не была определена. Ингуши опасаются, что обмен территориями между Ингушетией и Чечней будет неравноценным.

  • Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров

    Протесты в Ингушетии против новой административной границы с Чечней

    Тайно подготовленный документ

    26 сентября руководитель Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и глава Чечни Рамзан Кадыров подписали соглашение о закреплении границы между регионами, предусматривающее обмен нежилыми территориями. Оно было подготовлено за закрытыми дверями без консультаций с жителями обеих республик. В Ингушетии известие о подписании документа вызвало массовые протесты.

  • Участники акции протеста в Магасе

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    Ратификация соглашения парламентом Ингушетии и его подписание Евкуровым 4 октября прошли на фоне многотысячной акции протеста в Магасе. Ее участники обвинили депутатов в предательстве национальных интересов и потребовали от Евкурова уйти в отставку, а вопрос о границе с Чечней вынести на всенародный референдум.

  • Владимир Путин и Юнус-Бек Евкуров

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    Плата за назначение Евкурова на третий срок?

    9 сентября 2018 года Юнус-Бек Евкуров был назначен президентом РФ Владимром Путиным на третий срок на пост главы Ингушетии. По словам руководителя местного отделения партии "Яблоко" Руслана Муцольгова, люди в республике считают, что согласие Евкурова подписать соглашение с Чечней стало платой за его очередное назначение на пост главы республики.

  • Инфографика - административная граница Чечни и Ингушетии

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    Что изменится после соглашения

    Между Ингушетией и Чечней проведен равноценный обмен нежилыми территориями Надтеречного района Ингушетии и Малгобекского района Чечни, говорится в официальных сообщениях. Так, Чечне передана часть Надтеречного района Ингушетии - горная и лесистая местность, а Ингушетия получает от Чечни "равносильную территорию на границе с Малгобекским районом".

  • Башенные комплексы - памятники ингушской архитектуры 13-17 веков.

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    Ингушетия потеряет памятники архитектуры

    Часть Сунженского района Ингушетии, которая также должна отойти Чечне, в настоящее время не заселена. Это заповедная зона, на территории которой находятся четыре башенных комплекса - памятники ингушской архитектуры 13-17 веков.

  • Плакат в Магасе с надписью Не позволим протв передачи земель Чечне

    Протесты в Ингушетии против новой административной границы с Чечней

    "Не позволим!"

    Правительство Ингушетии только 8 октября разрешило проведение начавшейся 26 сентября акции против соглашения о границе. Если до этого ингуши собирались без наглядной агитации, то теперь в Магасе можно увидеть плакаты, на которых они выражают свое несогласие с решением властей.

  • Магас

    Протесты в Ингушетии против новой административной границы с Чечней

    К вопросу ратификации соглашения вернуться не удалось

    Голосование по поводу признания недействительной ратификации соглашения 10 октября не состоялось. На заседание парламента Ингушетии пришли только 12 депутатов, тогда как для кворума необходимо присутствие 17-ти. По другим данным, на заседание явились 18 депутатов, но после его начала пять из них встали и покинули зал.

  • Пожилые мужчины сидят на центральной площади Магаса

    Протесты в Ингушетии против новой административной границы с Чечней

    Протесты в Магасе не прекращаются

    Бессрочная акция протеста стихийно началась в день подписания соглашения 26 сентября. Власти разрешили ее проведение только 8 октября на период до 15 октября. Однако организаторы планируют добиться нового согласования до начала ноября. На фото: участники акции на центральной площади Магаса вечером 11 октября.

  • Празднование 20-летия образования республики в Магасе в 2012 году

    Протесты в Ингушетии против новой административной границы с Чечней

    Самый маленький субъект РФ

    Ингушетия как отдельная республика появилась на карте России только в июне 1992 года. Это самый маленький субъект РФ. По этим причинам ингуши очень болезненно реагируют на возможную потерю части территории региона, опасаясь за сохранение недавно обретенной субъектности. На фото: празднование 20-летия образования республики в Магасе в 2012 году.

  • Карта Ингушетии, Чечни и Северной Осетии

    Протесты в Ингушетии против новой административной границы с Чечней

    Ингушско-осетинский конфликт

    После сталинской депортации 1944 года ингуши потеряли большую часть территории традиционного проживания - Пригородный район, переданный Северной Осетии. Закон о реабилитации репрессированных народов 1991 года предполагает возвращение этой территории ингушам, но они ее так и не получили. В 1992 году между осетинами и ингушами вспыхнул вооруженный конфликт за эти земли, не изменивший статус-кво.

    Автор: Сергей Гуща


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Ингуши в Москве тоже против передачи земель Чечне

Контекст

Протесты в Ингушетии против новой административной границы с Чечней

Жители Ингушетии в Магасе проводят акцию против соглашения с Чечней о новой границе. Ингуши опасаются, что в результате обмена территориями республика потеряет часть своих земель. (12.10.2018)  

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Ингуши в Москве тоже против передачи земель Чечне  

Где проходит "новая" граница между Чечней и Ингушетией  

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