 Власти Екатеринбурга начали сбор предложений по площадкам для храма | Новости из Германии о России | DW | 20.05.2019

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Россия

Власти Екатеринбурга начали сбор предложений по площадкам для храма

Сбор предложений по спорному строительству храма в Екатеринбурге продлится 10 дней. Сквер, против застройки которого выступают митингующие, также будет в списке, который представят на голосование.

Жители Екатеринбурга выступают против строительства храма на месте сквера (фото из архива)

Жители Екатеринбурга выступают против строительства храма на месте сквера (фото из архива)

Администрация Екатеринбурга в понедельник, 20 мая, объявила сбор предложений по возможным площадкам для сооружения храма святой Екатерины. Прием заявок начали после встречи депутатов гордумы с представителями Госдумы РФ, приехавшими для обсуждения проблемы в связи с протестами вокруг строительства храма.

В ходе обсуждения депутаты Госдумы подвергли критике действия локальной администрации. Так, парламентарий Николай Земцов сравнил строительство храма святой Екатерины с сооружением храма Минобороны, отметив, что для того "была проведена большая информационная кампания", цитирует слова депутата издание Znak.com. "У вас такого проведено не было. Люди будут голосовать, опираясь на негативные сообщения", - подчеркнул Земцов.

Депутат Госдумы: "Протест связан с далеко идущими политическим темами"

В свою очередь, депутат Госдумы Сергей Гаврилов настаивает, что в Екатеринбурге должен появиться "этот собор-музей". Он также считает, что для многих участников протест связан не со сквером, а с "далеко идущими политическими темами". В ответ депутат Гордумы Константин Киселев подчеркнул, что в сквер вышли обычные люди, которым "никто не платил, и нет никакой мировой закулисы".

Контекст

Почему акции протеста из столицы России перемещаются в провинцию? Для людей, лишенных других инструментов, - это единственный способ воздействовать на власть, считает Александр Плющев. (17.05.2019)

Строительные работы по возведению церкви в центре Екатеринбурга не будут вестись до окончания опроса населения, сообщил глава города Александр Высокинский. (16.05.2019)

В итоге администрация Екатеринбурга решила 24 мая провести расширенные депутатские слушания по строительству храма. Говоря о предложениях по площадкам, глава Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что в списке будет и сквер, против которого выступают митингующие. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объявил, что вечером 20 мая будут опубликованы первые предложения по строительству храма, а итоговый список появится через 10 дней.

Акции протеста в Екатеринбурге

Массовые акции протеста против строительства храма Святой Екатерины на Октябрьской площади Екатеринбурга начались 13 мая. После трех дней протестов, сопровождавшихся задержаниями и арестами демонстрантов, президент России Владимир Путин предложил провести опрос жителей Екатеринбурга по поводу строительства храма. До окончания опроса строительные работы в сквере приостановлены.

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    "Я специально приехала в Санкт-Петербург из города Великие Луки, у нас такие акции не проводятся. Потому что - кто, если не мы? Картинку, с которой я пришла на митинг, я нашла в интернете. Она очень ироничная, я называю ее "робоцарь". Я рассматриваю вариант отъезда за границу. Потому что в этой стране, с этим "царем" нет жизни для молодежи, и для взрослых - тоже".

  • Участник митинга Он нам не царь в Москве Дмитрий.

    Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге

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    "Я работаю в сфере образования. Пришел потому, что считаю, что выборы были нелегитимными. Это - неопасная форма выражения своего мнения, за что меня задерживать? Самое главное, что вышла молодежь. Это следствие технической революции".

  • Участница митинга Он нам не царь в Москве Дарья.

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    "Я - ветеринарный врач. Пришла потому, что считаю, что в этом государстве не соблюдаются мои права. Мне неприятно, что выйти на "собянинг" или "путинг" на Тверскую улицу можно, а мне почему-то поддержать Навального нельзя. Это - мой протест".

  • Участник митинга Он нам не царь в Санкт-Петербурге Андрей.

    Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге

    Андрей, 18 лет, Санкт-Петербург

    "Я - студент колледжа. Участвую в протестных акциях с марта 2017 года. На эту акцию я пришел потому, что я против вмешательства государства в интернет. Я не считаю эти выборы легитимными, так как главного конкурента Путина не допустили к участию, я имею в виду Алексея Навального. За границу уезжать не собираюсь, я считаю себя патриотом и хочу менять здесь ситуацию".

  • Участница митинга Он нам не царь в Москве Екатерина.

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    Екатерина, 23 года, Москва

    "Я пришла потому, что моего политического представительства на выборах президента не было. Мой плакат - небольшая отсылка к известной всем акции. Я считаю, что Путин и его окружение - коррупционеры".

  • Участник митинга Он нам не царь в Санкт-Петербурге Валентин.

    Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге

    Валентин, Санкт-Петербург

    "Я - пенсионер, в оппозиционных акциях участвую с 2012 года. То, что произошло в Армении - очень хороший пример. Но нам до этого далеко, народ совершенно пассивен, вокруг - болото. От наших действий мало что зависит, но мы должны ходить на эти акции и действовать. Так стыдно, что эта чекистская машина работает в нашей стране!"

  • Участник митинга Он нам не царь в Москве Виталий.

    Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге

    Виталий, 29 лет, Москва

    "Я - фрилансер. Безусловно, выборы 18 марта были более чем предсказуемыми. Я пришел сюда, чтобы высказать свое недовольство. Хотелось бы, чтобы у нас был мирный переворот. Как в Армении".

  • Участница митинга Он нам не царь в Москве Галина.

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    "Я работаю в турагентстве, на митинги хожу с 2012 года. Но потом перестала, поняла, что в России народ не готов к переменам. Если большинство не хочет, то насильно его не осчастливишь. Сегодня я пришла, потому что подумала, что, может быть, народ уже созрел. Но нет. Навального все равно поддерживаю".

  • Участник митинга Он нам не царь в Москве Денис.

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