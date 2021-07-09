 Власти Гаити просят ООН направить войска в страну | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 10.07.2021

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Мир

Власти Гаити просят ООН направить войска в страну

Гаити рассчитывает на помощь ООН и США в поддержании безопасности и расследовании убийства президента. После нападения на резиденцию Жовенеля Моиза в стране ввели военное положение.

Полицейская машина в Гаити

Полицейская машина в Гаити

Премьер-министр Гаити Клод Жозеф попросил ООН направить в его страну войска, чтобы помочь обеспечить безопасность на ее территории после убийства президента Жовенеля Моиза. Об этом в субботу, 10 июля, сообщает агентство Reuters со ссылкой на письмо политика.

Жозеф просит ООН поддержать усилия полиции, которая восстанавливает общественный порядок в стране и охраняет ключевые объекты инфраструктуры. Организация может отправить миротворческие силы только после того, как это решение одобрит Совет Безопасности ООН, отмечает агентство.

Ранее власти Гаити обратились с похожей просьбой и к США, они рассчитывали, что Вашингтон сможет прислать около 500 военных. В администрации Соединенных Штатов заявили, что делать этого сейчас не планируют.

Президент Гаити Жовенель Моиз был смертельно ранен во время нападения на его резиденцию в ночь на 7 июля. Его жену - Мартин Моиз доставили с ранениями в больницу в США, сейчас ее состояние стабильное. К нападению причастны по меньшей мере 28 человек, большинство из них задержаны, заявил 8 июля глава полиции страны Леон Чарльз. Власти Гаити также обратились к США и ООН с просьбой помочь в расследовании убийства президента.

В стране на 15 дней ввели военное положение. Жозеф призвал сограждан сохранять спокойствие, заявив, что полиция и вооруженные силы контролируют ситуацию.

Сенат Гаити 10 июля решил, что временно исполнять обязанности президента должен его глава Джозеф Ламберт, сообщает Reuters. Этот шаг может усугубить политический кризис в стране. Министр по делам голосования и межпартийных отношений Гаити Матиас Пьер настаивает на том, чтобы Клод Жозеф управлял страной до проведения выборов 26 сентября.

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