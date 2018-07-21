 Власти в России будут отслеживать жалобы в соцсетях | Новости из Германии о России | DW | 23.07.2018

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Россия

Власти в России будут отслеживать жалобы в соцсетях

В Кремле запуск системы мониторинга в соцсетях объяснили необходимостью "отслеживания реакции региональных властей" на недовольство населения, сообщили источники РБК.

Название социальной сети Facebook

Кремль инициировал использование программы "Инцидент менеджмент", разработанной российской компанией "Медиалогия" и предназначенной для отслеживания жалоб населения в пяти социальных сетях. Об этом сообщило в понедельник, 23 июля, агентство РБК со ссылкой на источники, близкие к администрации президента РФ. В компании поставку программы в регионы подтвердили.

В Кремле запуск системы мониторинга объясняют необходимостью "отслеживания реакции региональных властей" на недовольство и "информационные поводы" в Facebook, Twitter, Instagram, "В контакте" и "Одноклассники". Пробное использование программы уже начато в двух регионах. К 2019 году ее действие должно распространиться на всю страну.

Контекст

Как отмечает The Guardian, алгоритмы для адресной рекламы могли сделать пользователей из России уязвимыми для возможных репрессий со стороны властей. (12.07.2018)

Благодаря информатору Кристоферу Уайли стало известно о крупной утечке личных данных из сети Facebook. В деле замешан и социолог из Кэмбриджа со связями в России. (20.03.2018)

Как пояснил собеседник агентства, речь идет о "браузерной системе", при этом "на рабочий компьютер ничего не устанавливается, все находится на серверах". Мониторинг идет по ключевым словам. Его результаты получает региональный администратор.

При этом посты по одной теме в разных соцсетях объединяются в один блок, за которым закрепляется название "инцидент". По всем отработанным и необработанным "инцидентам" ведется статистика. В режиме реального времени ее могут наблюдать сотрудники муниципальных и региональных администраций, а также администрации президента.

Инициатива Кириенко

Источник, близкий к Кремлю, назвал "акцент на соцсети" инициативой первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко.

Необходимость активнее реагировать на негативные для власти сообщения в соцсетях возникла после большого числа комментариев из-за трагедии в кемеровском торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня". В результате крупного пожара 25 марта погибли 60 человек, в том числе множество детей. Некоторые жители города не верили в официальные данные, считая, что число жертв существенно занижено, и активно писали об этом в соцсетях.

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    Автор: Илья Коваль


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