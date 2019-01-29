Власти Венесуэлы запретили лидеру оппозиции Гуайдо покидать страну

Лидер оппозиции и глава парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо, провозгласивший себя временно исполняющим обязанности президента, не вправе покидать страну. Такое решение вынес во вторник, 29 января, верховный суд Венесуэлы, удовлетворив запрос генерального прокурора Тарека Уильяма Сааба. В отношении Гайдо начато расследование по подозрению в том, что он незаконно объявил себя президентом. "Единственным ответом режима является преследование и подавление", - прокомментировал эти решения Гуайдо. Он добавил, что не исключает своего ареста.

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон предостерег президента Венесуэлы Николаса Мадуро от насильственных действий в отношении Гуайдо, заявив в микроблоге Twitter, что они повлекут за собой "серьезные последствия".

Ранее Гуайдо призвал граждан Венесуэлы к массовым протестам с целью усилить давление на президента Мадуро и побудить военных к переходу на сторону оппозиции. Демонстрации запланированы на середину дня в среду, 30 января. Еще одна акция протеста намечена на 2 февраля. В ходе столкновений демонстрантов с полицией и военными на прошлой неделе, по данным ООН, погибло 40 и было задержано около 850 человек.

Гуайдо призвал Европу усилить давление на Мадуро

3 февраля истекает ультиматум, который выдвинули Николасу Мадуро несколько стран Евросоюза, включая Германию. От Мадуро потребовали в течение 8 дней объявить о проведении новых выборов, в противном случае страны ЕС признают Гуайдо временным президентом Венесуэлы. В интервью газете Bild от 30 января глава венесуэльской оппозиции призвал европейские страны привести ультиматум в действие. "Мы живем в условиях диктатуры, на которую необходимо оказать давление. Погибает все больше людей. Кроме того, не вызывает сомнений, что режим полностью коррумпирован", - заявил Гуайдо.

Политический кризис в Венесуэле

В мае 2018 года в Венесуэле состоялись президентские выборы. По данным ЦИК страны, на них победил действующий глава государства Мадуро, набрав около 70 процентов голосов. Его инаугурация прошла 10 января 2019 года. 22 января в Каракасе и других городах страны начались акции протеста против Мадуро. Спустя сутки председатель оппозиционной Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента.

Временным главой Венесуэлы Хуана Гуайдо признали США, Организация американских государств (ОАГ), многие страны Латинской Америки, Канада и Австралия. Чтобы усилить давление на Мадуро, США 28 января ввели санкции против нефтяного сектора Венесуэлы. В частности, под санкции подпадает государственный нефтяной концерн PdVSA. Венесуэла по-прежнему сможет продавать нефть на мировом рынке, но вырученные средства перечислят на заблокированные счета, доступа к которым у властей страны во главе с Мадуро не будет. США также не исключают военного ответа на события в Венесуэле.

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