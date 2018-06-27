 Власти Великобритании выкупят дом Скрипаля за 400 тыс. евро | Новости из Германии о Европе | DW | 25.06.2018

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Европа

Власти Великобритании выкупят дом Скрипаля за 400 тыс. евро

Британское правительство приобретет на деньги налогоплательщиков недвижимость Скрипаля и госпитализированного с симптомами отравления полицейского Ника Бейли.

Дом Сергея Скрипаля в Солсбери

Дом Сергея Скрипаля в Солсбери

Дома в Солсбери, где проживал бывший двойной агент Сергей Скрипаль и госпитализированный с симптомами отравления полицейский Ник Бейли, а также автомобиль экс-сотрудника ГРУ и другое имущество будут выкуплены правительством Великобритании за 1 млн фунтов (1,2 млн евро). Об этом в воскресенье, 24 июня, сообщила газета The Sunday Times со ссылкой на источник в правительственных кругах.

Недвижимость Скрипаля власти оценили в 350 тыс. фунтов (397 тыс. евро), Бейли - в 430 тыс. фунтов (488 тыс. евро). Как ожидается, на совершение финансовой операции пойдут средства налогоплательщиков. При этом собеседник издания не уточнил, что произойдет с имуществом после его перехода в федеральную собственность.

Между тем в британском министерстве охраны окружающей среды, продовольствия и сельхозразвития напомнили, что следствие по делу об отравлении бывшего агента пока не закончено: "В доме Скрипаля по-прежнему продолжаются следственные действия, санкций для его дезактивации пока не поступало".

Скрипали продолжают проходить лечение

Контекст

Пока власти Великобритании не предъявляют улики, свидетельствующие о причастности России к отравлению в Солсбери Сергея и Юлии Скрипалей, Москва усиливает свою активность в этом деле. (05.04.2018)

Британская газета The Times назвала место, где, по ее данным, был изготовлен яд, которым отправили Сергея и Юлию Скрипалей. Это Шиханы - центр создания химического оружия в СССР. (06.04.2018)

На данном этапе Сергей Скрипаль и его дочь Юлия выписаны из больницы, однако продолжают проходить лечение. Их местонахождение держится в секрете.

Ранее британская полиция пришла к выводу, что боевое отравляющее вещество было нанесено на дверную ручку в жилище экс-сотрудника ГРУ примерно за сутки до отравления.

По данным следствия, это произошло уже после того, как Юлия Скрипаль 3 марта приехала в дом отца, прилетев в Великобританию из России. Известно, что с этого момента вплоть до утра 4 марта они не выходили из дома. А в середине того же дня их обнаружили без сознания на лавочке в центре Солсбери. Определение временных рамок "позволило следователям сконцентрировать ресурсы на работе по выявлению ответственных" за это преступление.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 12 марта заявила в парламенте, что Сергей и Юлия Скрипали, вероятнее всего, были отравлены нервно-паралитическим веществом под кодовым названием "Новичок" (А-234), разработанным в России. 12 апреля эксперты ОЗХО подтвердили выводы Лондона о природе вещества, которым отравили Скипалей. В Москве решительно отвергают все обвинения.

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    В британском городке Солсбери неподалеку от Лондона 4 марта были обнаружены без сознания пожилой мужчина и женщина с признаками сильного отравления.

  • Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

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    Как выяснилось, жертвами отравления стали бывший двойной агент, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, живущий в Великобритании, и его дочь Юлия.

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    Юлия Скрипаль вышла из комы

    Сразу после того, как 4 марта Сергей и Юлия Скрипаль были обнаружены в бессознательном состоянии, их доставили в больницу города Солсбери. Там они до сих пор и находятся. Юлия, по сообщениям СМИ, пришла в себя и начала говорить и самостоятельно принимать пищу. По словам директора больницы, отец Юлии "остается в критическом, но стабильном состоянии после контакта с нервно-паралитическим веществом".

  • Сергей Скрипаль в зале суда

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    Обмен и британское гражданство

    В 2006 году отставной сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль был осужден в России за шпионаж в пользу британской разведки и приговорен к 13 годам лишения свободы. В июле 2010 году в рамках крупномасштабного обмена шпионами между США и Россией Скрипаль был помилован президентом России, перебрался в Лондон и получил британское гражданство и пенсию.

  • Скамейка, на которой обнаружили Скрипаля и его дочь

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    Здесь нашли жертв отравления

    Лавка, на которой обнаружили Скрипаля и его дочь в бессознательном состоянии, накрыта палаткой. Сержанта криминальной полиции Ника Бейли, первым оказавшегося рядом с жертвами, после интенсивной терапии выписали из больницы 22 марта.

  • Полиция в защитных костюмах и противогазах изучает место обнаружения Сергея Скрипаля и его дочери

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    Полицейские в защитных костюмах

    Поскольку поначалу не было известно, чем именно отравились Сергей Скрипаль и его дочь, полиция изучала место их обнаружения в защитных костюмах и противогазах.

  • Полицейский на мотоцикле и военный грузовик

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Британские военные в Солсбери

    После того, как пострадавших доставили в клинику, власти вызвали военных, которые эвакуировали несколько автомобилей из-за опасений, что на них попало ядовитое вещество.

  • Пиццерия Zizzi, в которой обедал Сергей Скрипаль и его дочь Юлия

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Отец и дочь обедали в пиццерии Zizzi

    В центре инцидента невольно оказались два заведения - пиццерия Zizzi, в которой отец и дочь обедали перед тем, как были найдены в парке, и расположенный неподалеку на берегу реки паб The Mill. Оба заведения закрыты. В них полиция проводит следственные мероприятия.

  • Тереза Мэй выступает в парламенте Великобритании

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Тереза Мэй обвинила Россию

    Британские власти утверждают, что Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом. По словам премьер-министра Терезы Мэй, Россия ответственна за это. 14 марта в парламенте она объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов. 17 марта МИД РФ заявил об ответных мерах - высылке 23 дипломатов из посольства Великобритании в Москве и закрытии Британского совета в России.

  • Заседание Совета Безопасности ООН

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Совет Безопасности ООН обсудил отравление Скрипаля

    По требованию Лондона 14 марта отравление бывшего двойного агента обсудил Совет Безопасности ООН. Великобритания и США обвинили Россию в атаке на двух человек с использованием нервно-паралитического вещества и в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия. Москва все обвинения решительно отвергла.

  • Здание МИД России

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Взаимные высылки диломатов

    26 марта администрация президента США Трампа объявила о решении выслать из страны в связи с делом Скрипаля 60 российских дипломатов. О высылке дипломатов из РФ заявили также еще 27 стран. 29 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил о принятии зеркальных мер в отношении стран, выславших российских дипломатов.

  • Борис Джонсон дает интервью Жанне Немцовой

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Споры о стране происхождения яда

    Глава МИД Великобритании Борис Джонсон в интервью DW выразил уверенность в российском происхождения яда "Новичок", которым, как считают в Лондоне, отравили Скрипалей. Британские военные химики из лаборатории "Портон-Даун", идентифицировав "Новичок, не подтвердили его российское происхождение, т.к. это не было их задачей. Британский МИД, в отличие от Москвы, не нашел в этих заявлениях противоречий.

  • Юлия Скрипаль

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Юлия Скрипаль вышла из больницы

    Между тем Юлия Скрипаль 9 апреля покинула клинику в Солсбери. Об этом сообщила Кристин Бланшар, замглавы клиники. По ее словам, Юлия "исключительно хорошо" отреагировала на лечение, но оно еще не завершено. Через 2 дня Скрипаль отказалась от поддержки посольства РФ в Великобритании. "Сейчас я не хочу прибегать к их услугам", - сказано в заявлении, опубликованном Скотленд-Ярдом от ее имени.

    Автор: Сергей Гуща, Владимир Дорохов


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Отравление Скрипалей: в МИД РФ подозревают Лондон в синтезе "Новичка" - DW Новости

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Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

В Солсбери 4 марта нашли без сознания экс-двойного агента Скрипаля и его дочь. Вину за их отравление Лондон возложил на Москву. Кремль отвергает все обвинения. О деле Скрипаля - в галерее DW. (15.03.2018)  

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Отравляющее вещество было нанесено на дверную ручку примерно за сутки до покушения на Сергея Скрипаля, уже после того, как его дочь Юлия, прилетевшая из России в Лондон, прибыла в дом своего отца.

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