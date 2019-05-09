 Власти Беларуси отказали во въезде двум участницам Pussy Riot | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 17.06.2019

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Беларусь

Власти Беларуси отказали во въезде двум участницам Pussy Riot

Ольге Курачевой и Веронике Никульшиной, известным по акции во время финального матча ЧМ-2018, запретили въезжать в Беларусь до мая 2020 года без объяснения причин.

Вероника Никульшина (слева) и Ольга Курачева (в центре) после задержания в июле 2018 года в Москве

Вероника Никульшина (слева) и Ольга Курачева (в центре) после задержания в июле 2018 года в Москве

Власти Беларуси запретили въезд в страну участницам группы Pussy Riot Ольге Курачевой и Веронике Никульшиной. Об этом сообщил в понедельник, 17 июня, издатель интернет-портала "Медиазона", участник Pussy Riot Петр Верзилов.

По его словам, Курачева и Никульшина летели в Киев с пересадкой в Минске. Там девушкам сообщили, что им запрещен въезд в Беларусь до мая 2020 года.

Контекст

Pussy Riot переиграли власть, проведя яркую акцию, когда сурово наказать их было бы неразумно. А ЕСПЧ напомнил, что и за акцию 2012 года наказание было чрезмерным, пишет Александр Плющев для DW. (18.07.2018)

К Евроиграм белорусские власти относятся как к спортивному событию всемирной важности - и как к политическому мероприятию. Подробности - в репортаже DW из Минска. (14.06.2019)

Сама Курачева заявила в Twitter, что им не объяснили причины решения, но в итоге пропустили в самолет, следовавший в Киев. Между тем белорусское Euroradio в своем аккаунте в Twitter предполагает, что отказ Никульшиной и Курачевой во въезде связан с начинающимися в ближайшие дни в Минске Европейскими играми и является мерой предосторожности.

Акция во время финала ЧМ-2018 в России

Курачева и Никульшина, как и Верзилов, были в числе четырех участников Pussy Riot, которые устроили акцию во время финального матча ЧМ-2018 по футболу между Францией и Хорватией. Активисты выбежали на поле московского стадиона "Лужники" в форме полицейских, после чего были задержаны.

Хамовнический суд Москвы 16 июля арестовал всех четырех на 15 суток за административное правонарушение и назначил штрафы по 1500 рублей за незаконное ношение полицейской формы. Сразу после выхода из спецприемников их вновь задержали, но освободили уже на следующий день после того, как суд отказался рассматривать материалы административных дел и вернул их полиции для устранения недочетов.

Акцией "Милиционер вступает в игру" в финале мирового первенства участники Pussy Riot символизировали требование к российским властям освободить политзаключенных, прекратить аресты на митингах и допустить политическую конкуренцию в стране.

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    Автор: Галина Петровская


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