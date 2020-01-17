Власти Балеарских островов решили бороться с пьянством туристов

Региональное правительство Балеарского архипелага в пятницу, 17 января, приняло решение о борьбе с так называемым "пьяным туризмом" гостей, прибывающих сюда на отдых как из других регионов Испании, так и многих европейских стран, включая Россию. Острова с их знаменитыми курортами ежегодно посещают более 16 млн человек, и многие используют свое пребывание для безмерного потребления алкоголя, поскольку здесь он дешевле, чем во многих других регионах. Пьянство, по мнению местной администрации, негативно влияет на криминогенную обстановку и в целом на престиж местных курортов, делает их менее привлекательными для семейного отдыха.



Алкогольные ограничения



Ограничения на продажу алкоголя, которые будут действовать в ближайшие 5 лет, вводятся на двух наиболее посещаемых островах - Мальорке и Ибисе (Ивисе), отмечается в пресс-релизе балеарского правительства, экземпляр которого имеется в распоряжении DW. На Мальорке речь идет о самых востребованных курортах - Плайя-де-Пальма, Эль-Ареналь и Магалуф. На Ибисе - о курорте Сант-Антони-де-Портмани7





Отныне запрещена реклама алкогольных напитков. В гостиницах, барах и ресторанах отменены "happy hours" - время, когда алкоголь предлагали по сниженным ценам. Его продажа в магазинах и питейных заведениях разрешена лишь с 8.00 до 21.30 (ранее алкоголь продавали круглосуточно. - Ред.). На всей территории архипелага строжайше запрещается так называемый "балконинг": модное, но чрезвычайно опасное развлечение подвыпившей публики - прыгать в гостиничный бассейн с балкона своего номера.

Продажа алкоголя запрещена не только тем, кто моложе 18 лет, но и беременным. Под запрет подпали и так называемые "пабкроулинг" - организованные экскурсии по питейным заведениям с неограниченной дегустацией. Не будут практиковаться и популярные "пати боутс" - морские прогулки с потреблением - как правило, неограниченным - алкоголя.



Штрафы - от 6000 до 60 тысяч евро



Любителей "балконинга" ждет немедленное выселение из гостиницы, уголовное преследование и штраф от 6000 до 60 тысяч евро. Такие же суммы придется заплатить и владельцам гостиницы, если они вовремя не предупредят постояльцев о недопустимости подобного развлечения. Аналогичные штрафы положены за рекламу алкоголя.



Что же касается подвыпивших дебоширов, то их, в зависимости от содеянного, могут подвергнуть относительно небольшому административному штрафу или возбудить против них уголовное дело с последующей выплатой до 60 тысяч евро. Нарушителям правил продажи алкоголя грозят штрафы от 60 до 600 тыс. евро. Теперь, как говорится в пресс-релизе балеарской администрации, "не у многих возникнет желание нарушать новые правила".



Смотрите также:

Здесь проводят отпуск жители Германии Мекленбург-Передняя Померания Немцы любят отдыхать на родине. Очередное подтверждение тому - итоги нового опроса, проведенного гамбургским фондом BAT по вопросам развития будущего. Согласно этим данным, в 2018 году 34 процента немцев провели свой основной отпуск в Германии. Большинство из них предпочли балтийское побережье федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания: Штральзунд, Висмар, Росток, Зеллин.

Здесь проводят отпуск жители Германии Бавария Второе место в рейгинге занимает Бавария - главный конкурент Мекленбурга-Передней Померании. В 2018 году лето выдалось жарким, поэтому отпускники предпочли горам Баварии пляжи Балтики. Главный же магнит для туристов в Баварии - романтический замок Нойшванштайн (на фото).

Здесь проводят отпуск жители Германии Баден-Вюртемберг На третьем месте по наплыву среди немецких туристов - Баден-Вюртемберг. А живописный горный и лесной массив Шварцвальд, простирающийся на юго-западе этой федеральной земли и славящийся удивительными по красоте ландшафтами и деревушками, вообще бьет рекорды.

Здесь проводят отпуск жители Германии Испания Более половины немцев (54,3 процента) провели прошлогодний отпуск в Европе. За пределами ФРГ бесспорным лидером в списке их предпочтений остается Испания. Особенно любимы Балеарские острова, где пляжный отдых можно отлично сочетать с занятиями спортом и клубными вечеринками.

Здесь проводят отпуск жители Германии Италия Второе место в рейтинге европейских направлений немцы в очередной раз отвели Италии - идеальной стране для тех, кто стремится совместить пляжный отдых с шопингом, вкусной едой и посещением музеев. В нынешнем году особенно привлечет туристов Матера: старинный городок на юге Италии объявлен культурной столицей Европы 2019 года.

Здесь проводят отпуск жители Германии Австрия Третью строчку в немецком рейтинге европейских топ-направлений занимает соседняя Австрия. Горнолыжные курорты, живописные альпийские луга, архитектура крупных городов, богатая культурная программа и превосходная кухня, - именно за это немцы так и любят Австрию.

Здесь проводят отпуск жители Германии Турция Бирюзовое море, синее небо, около 400 пляжей с отличной туристической инфраструктурой, первоклассные курорты, - все это предлагает Турция, занявшая четвертое место в списке популярных туристических направлений. Абсолютным фаворитом здесь остается так называемая "турецкая ривьера".

Здесь проводят отпуск жители Германии Скандинавия Скандинавия в туристическом рейтинге занимает пятое место. Бескрайние леса, множество рек и озер, сказочной красоты приморские ландшафты, - для любителей природы тут просто рай! Около 1500 оборудованных по всем правилам кемпингов насчитывается на территории Швеции, Норвегии, Финляндии и Дании. И они всегда востребованы.

Здесь проводят отпуск жители Германии Азия Впрочем, в 2018 году каждый восьмой отпускник из Германии выбрал для отдыха дальние страны. Особой популярностью пользовалась Азия. На снимке - бухта Халонг, объект всемирного наследия ЮНЕСКО в провинции Куангнинь во Вьетнаме.

Здесь проводят отпуск жители Германии Северная Америка Для немцев, предпочитающих проводить отпуск за пределами Европы, Северная Америка почти так же притягательна, как и Азия. В 2018 году 2,7 процента отпускников из Германии отправились в путешествие по США и Канаде. Автор: Анн Термеш, Наталия Королева



Смотреть видео 05:37 Поделиться "Сухой закон" на Майорке: за что оштрафуют туристов (22.06.2014) Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/1CNpH "Сухой закон" на Майорке: за что оштрафуют туристов



