Владислав Иноземцев: Путин лишает РФ перспективы легитимной смены власти

Около 130 российских правозащитников, юристов, экономистов и других представителей общественности 18 марта опубликовали открытое обращение к Совету Европы с призывом о срочном проведении правовой экспертизы поправок к Конституции РФ и процедуры их принятия. На момент публикации материала DW это обращение уже подписали в интернете почти 140 тысяч человек.

Доктор экономических наук, директор Центра исследований постиндустриального общества Владислав Иноземцев - один из авторов обращения. В интервью DW он рассказал о том, ради чего подавалась петиция в Совет Европы, почему народное голосование о поправках в Конституцию РФ нелегитимно и к чему может привести Россию обнуление президентских сроков Путина.

Deutsche Welle: Владислав Леонидович, в России и мире вы известны прежде всего как экономист. Почему правовая проблема изменения Конституции РФ привлекла ваше внимание настолько, что вы выступили инициатором обращения в Совет Европы?

Владислав Иноземцев

Владислав Иноземцев: Россия - это такая страна, в которой общество и экономика определяются состоянием власти и госуправления. Поэтому то, что произошло в связи с изменением конституции, затрагивает абсолютно всех. И если у кого-то возникает возможность как-то повлиять на этот процесс, например, своим именем, то это нужно делать, безусловно. Обращение в Совет Европы - это очень серьезный коллективный труд. Я не был одним из первых его инициаторов, но считаю, что остаться в стороне было бы совершенно неправильно.

- Оценка Венецианской комиссии (консультативный орган по конституционному праву, созданный при Совета Европы. - Ред.), которая должна будет рассмотреть поправки на предмет соответствия демократическим нормам, будет носить рекомендательный характер. Каков же тогда практический смысл петиции?

- Я прекрасно понимаю, что в современной ситуации на Россию и на решения Путина внешние силы не могут оказать какого-то серьезного влияния. Потому что человек настолько захвачен жаждой власти, что сам он, конечно, никогда не уйдет. Я абсолютно убежден, что мы сейчас идем в направлении отказа от любой нормальной избирательной демократии. Опрос, который будет осуществляться для легитимизации поправок, будет, как мы понимаем, не референдумом, а какой-то пародией на выборы - с дистанционным голосованием, интернетом и огромным количеством нарушений.

Мне кажется, что Россия переходит сейчас в состояние страны, где избирательного процесса как такового нет. Если население не имеет возможности влиять на власть через выборы, то я думаю, что выход из этой ситуации в итоге тоже будет не правовым. Это будет либо катастрофа режима, наподобие той, что постигла советский режим ввиду его экономической несостоятельности, либо какие-то другие логические события в отдаленном будущем.

- Например?

Далеко не все россияне поддерживают планирущиеся поправки в конституцию страны

- Мы видели многих разных ситуаций, начиная с Киева и заканчивая Тунисом. Мне кажется, что Путин лишает страну перспективы медленной, легитимной смены власти.

- Закон о поправках в конституцию уже подписан президентом. Можно ли предположить, что назначенное на 22 апреля народное голосование, по сути, стало излишним и его могут просто отменить, например, из-за коронавируса?

- У меня пока нет четкой позиции на этот счет. При этом я с самого начала говорил, что этот опрос был не нужен. Потому что вносимые сейчас изменения в конституцию - продление полномочий Путина, невозможность занятия поста президента лицом, имевшим иностранный вид на жительство, и т. д. - можно было провести так же, как это было сделано в 2008 году с изменением длительности президентских сроков.

Идея опроса изначально была пропагандистской: Путин хотел организовать референдум о доверии самому себе. Поэтому я не думаю, что народное голосование будет отменено вообще. Думаю, его проведут, но все будет сведено к какому-то декоративному действию, фарсу, в итоге которого Путин, естественно, объявит себя победителем.

- То есть вы считаете нелегитимной, в первую очередь, процедуру принятия поправок или их суть?

- Там нелегитимно абсолютно все. Сама по себе процедура утверждения поправок на всенародном голосовании не прописана в Конституции РФ. Поправки в конституцию утверждаются Госдумой. Процедура всенародного голосования предусмотрена только для отмены предыдущей конституции и принятия новой. Кроме того, нет такого понятия как рабочая группа по изменению конституции, есть понятие Конституционного совещания, которое созвано не было. Так что в самой процедуре есть десятки моментов, которые противоречат положениям, изложенным в самой Конституции России.

- Есть ли другие ключевые поправки, кроме обнуления сроков Путина, которые особенно важны для властей?

Если президентские сроки Владимира Путина обнулят, он сможет остаться главой страны до 2036 года

- Думаю, что нет. Единственный мотив принятия поправок - это превращение их в новую конституцию. Весь последний год мы видели, как Путин вертелся в поисках варианта изменения ситуации. Вся истерика, связанная с обсуждением транзита, преемников, рокировок, перехода к парламентской республике, объединения с Беларусью - вся эта тема вертелась вокруг того, как оставить Путина во власти после 2024 года. Его намерение остаться пожизненным руководителем страны очевидно.

- Некоторые оппозиционеры, в том числе Алексей Навальный, утверждают, что конституцию в стране и так не уважают, поэтому не стоит ее защищать. А как считаете вы?

- Я согласен с Алексеем Алексеевичем в том, что конституцию в России никто не уважает, и в этом плане Путин мог бы остаться у власти, даже особо ее не меняя. Мы прекрасно видели, как в 2004 году были устранены губернаторские выборы без особых изменений в конституцию. В 1993 году конституция писалась фактически под диктаторские полномочия президента, но это уже вопрос не к Путину, а к тем, кто ее писал.

Мне вообще кажется, что путинизм идет еще с тех времен - с 1993 года, расстрела парламента, украденных президентских выборов 1996 года, "голосования сердцем" и так далее. Так что перелом в истории России произошел не в 2000 году, а в 1991-м, между президентством Горбачева, вполне цивилизованного человека, и президентствами Ельцина и Путина. Но если вернуться к вопросу о том, нужно ли защищать такую конституцию, то думаю, проблема здесь не в ней самой, а в правилах и праве. Если какой-то документ объявлен законом, он может быть плох, но его нужно соблюдать.

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