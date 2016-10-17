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Хаджикурбанова в колонии посетили неизвестные люди, которые потребовали, чтобы он назвал Березовского заказчиком убийства Политковской. Его адвокат предположил, что это были сотрудники ФСБ.
Официальный представитель СКР Владимир Маркин уволен указом президента.
Бастрыкин подал прошение об отставке на имя президента РФ 20 сентября, сообщают СМИ со ссылкой на документ. Пресс-секретарь президента Путина заявил, что ему об этом рапорте неизвестно.
Владимир Маркин сообщил СМИ о том, что подал рапорт об отставке.
Сообщается, что Владимир Маркин меняет сферу деятельности, поскольку получил другое предложение. Ранее журналисты обвинили Маркина в использовании их текстов в написанной им книге без указания источников.
Заместитель генпрокурора РФ утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Заура Дадаева, Анзора и Шадида Губашевых, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева.
Гибель 14 школьников в лагере "Парк-отель "Сямозеро" вызвала широкий резонанс в соцсетях. Некоторые пользователи рассказали о нарушениях, которые допускало его руководство.
В результате крушения Boeing 737-800 в Ростове-на-Дону погибли 52 пассажира и 7 членов экипажа. DW следила за ходом событий 19 марта.
Владимир Маркин играл в хоккей и получил перелом ноги после столкновения с соперником на льду, передают российские СМИ. Срочная операция прошла успешно.
Вячеслав Гайзер во время следствия будет находиться в СИЗО "Лефорово". Суд также постановил арестовать зампреда правительства Коми Константина Ромаданова.
Ранее в квартирах Солдатова и Владимира Осечкина были проведены обыски в рамках уголовного дела о мошенничестве.
Журналист Олег Кашин в специальном комментарии для DW о том, что происходит, если на призывы о помощи в восстановлении справедливости откликается российское силовое ведомство.
Заказчиком убийства мэра Нефтеюганска в 1998 году мог быть Михаил Ходорковский, заявил представитель СКР Владимир Маркин. Адвокат экс-главы ЮКОСа назвал такую версию фантазией и домыслами.
По версии следствия, действия владельцев Домодедово повлекли увеличение степени уязвимости аэропорта, в результате чего произошел теракт.
СК России уведомил Савченко об окончании следственных действий. Следователи приступают к ознакомлению с материалами дел потерпевших.
Российские правоохранители подозревают, что руководство фабрики Roshen с помощью поддельных документов добилось незаконного возврата НДС на сумму в 180 миллионов рублей.
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