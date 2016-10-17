Владимир Маркин

От осужденного за убийство Политковской требовали показаний на Березовского

Хаджикурбанова в колонии посетили неизвестные люди, которые потребовали, чтобы он назвал Березовского заказчиком убийства Политковской. Его адвокат предположил, что это были сотрудники ФСБ.