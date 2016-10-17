Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Владимир Маркин

Defendants in the murder trial of Russian journalist and human rights activist Anna Politkovskaya, Rustam Makhmudov (L) and Sergei Khadzhikurbanov look at each other inside a glass-walled cage before a court hearing in Moscow, June 3, 2013. Politkovskaya was assassinated in October 2006. REUTERS/Maxim Shemetov (RUSSIA - Tags: CRIME LAW MEDIA)

От осужденного за убийство Политковской требовали показаний на Березовского 17.10.2016

Хаджикурбанова в колонии посетили неизвестные люди, которые потребовали, чтобы он назвал Березовского заказчиком убийства Политковской. Его адвокат предположил, что это были сотрудники ФСБ.
FILE - Spokesman of the Investigation Committee Vladimir Markin attends a news conference to inform journalists about the investigation of crash of Polish government airplane Tu-154, Moscow, Russia, 18 February 2011. Photo: EPA/SERGEI CHIRIKOV (zu dpa «Moskaus Ermittler halten «Zeugen» für MH17-Abschuss für glaubwürdig» vom 24.12.2014) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Путин подписал приказ об увольнении Маркина 07.10.2016

Официальный представитель СКР Владимир Маркин уволен указом президента.
FILE In this Sunday, Aug. 10, 2008 file photo, Alexander Bastrykin, head of the prosecutors' Investigative Committee, walks during a meeting in the Moscow Kremlin. Dmitry Muratov, the editor of Novaya Gazeta where Anna Politkovskaya worked before her 2006 murder, said Wednesday, June 13, 2012, in an open letter to Investigative Committee chief Alexander Bastrykin that he should offer security guarantees to reporter Sergei Sokolov. Muratov said that Bastrykin was angered by a Novaya Gazeta article that accused him of failing to punish the perpetrators of a 2010 killing of 12 people, including four children, by a gang in southern Russia. (Foto: RIA Novosti, Presidential Press Service, file/AP/dapd)

РБК: Глава СКР Бастыркин подал прошение об отставке 26.09.2016

Бастрыкин подал прошение об отставке на имя президента РФ 20 сентября, сообщают СМИ со ссылкой на документ. Пресс-секретарь президента Путина заявил, что ему об этом рапорте неизвестно.
FILE - Spokesman of the Investigation Committee Vladimir Markin attends a news conference to inform journalists about the investigation of crash of Polish government airplane Tu-154, Moscow, Russia, 18 February 2011. Photo: EPA/SERGEI CHIRIKOV (zu dpa «Moskaus Ermittler halten «Zeugen» für MH17-Abschuss für glaubwürdig» vom 24.12.2014) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Официальный представитель СК Маркин подал в отставку 21.09.2016

Владимир Маркин сообщил СМИ о том, что подал рапорт об отставке.
FILE - Spokesman of the Investigation Committee Vladimir Markin attends a news conference to inform journalists about the investigation of crash of Polish government airplane Tu-154, Moscow, Russia, 18 February 2011. Photo: EPA/SERGEI CHIRIKOV (zu dpa «Moskaus Ermittler halten «Zeugen» für MH17-Abschuss für glaubwürdig» vom 24.12.2014) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Агентству ТАСС подтвердили увольнение Маркина 14.09.2016

Сообщается, что Владимир Маркин меняет сферу деятельности, поскольку получил другое предложение. Ранее журналисты обвинили Маркина в использовании их текстов в написанной им книге без указания источников.
February 28, 2015. Moscow, Russia. Flowers and a picture at a murder scene of politician Boris Nemtsov, who was shot dead on Moscow's Moskvoretsky bridge in the early hours of February 27 /eingest. sc

Дело об убийстве Немцова направлено в суд 29.06.2016

Заместитель генпрокурора РФ утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Заура Дадаева, Анзора и Шадида Губашевых, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева.
KARELIA, RUSSIA - JUNE 19, 2016: A boat on the shore of Lake Syamozero in the Pryazhinsky District. At least 10 children from Moscow and one adult died in the early hours of June 19 as storm hit a tourist boat on Lake Syamozero. Igor Podgorny/TASS |

Трагедия в Карелии: в соцсетях всплыли нарушения в лагере, где погибли дети 20.06.2016

Гибель 14 школьников в лагере "Парк-отель "Сямозеро" вызвала широкий резонанс в соцсетях. Некоторые пользователи рассказали о нарушениях, которые допускало его руководство.
19.03.2016 *** ROSTOV-ON-DON, RUSSIA. MARCH 19, 2016. The crash site of the FlyDubai Boeing 737-800 at the Rostov-on-Don airport. The plane crashed during a second attempt to land in bad weather conditions killing all 55 passengers and 7 crew members aboard. Erik Romanenko/TASS © picture-alliance/dpa/Tass/E. Romanenko

Авиакатастрофа в Ростове-на-Дону: хроника событий 19 марта 19.03.2016

В результате крушения Boeing 737-800 в Ростове-на-Дону погибли 52 пассажира и 7 членов экипажа. DW следила за ходом событий 19 марта.
FILE - Spokesman of the Investigation Committee Vladimir Markin attends a news conference to inform journalists about the investigation of crash of Polish government airplane Tu-154, Moscow, Russia, 18 February 2011. Photo: EPA/SERGEI CHIRIKOV (zu dpa «Moskaus Ermittler halten «Zeugen» für MH17-Abschuss für glaubwürdig» vom 24.12.2014) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Официальный представитель СК России попал в реанимацию 20.11.2015

Владимир Маркин играл в хоккей и получил перелом ноги после столкновения с соперником на льду, передают российские СМИ. Срочная операция прошла успешно.
Einem Studenten sind am Mittwoch (21.06.2006) von der Bereitschaftspolizei am Frankfurter Hauptbahnhof Handschellen angelegt worden. Nach Angaben der Polizei vor Ort hatten mehrere Studenten zuvor im Bereich des Hauptbahnhofs Müllcontainer auf die Gleise geschoben. Im Bereich Frankfurt hatten Studenten in den vergangenen Wochen wiederholt gegen Studiengebühren demonstriert. Foto: Jürgen Mahnke dpa/lhe +++(c) dpa - Report+++

Суд отправил под арест главу Республики Коми 20.09.2015

Вячеслав Гайзер во время следствия будет находиться в СИЗО "Лефорово". Суд также постановил арестовать зампреда правительства Коми Константина Ромаданова.
Einem Studenten sind am Mittwoch (21.06.2006) von der Bereitschaftspolizei am Frankfurter Hauptbahnhof Handschellen angelegt worden. Nach Angaben der Polizei vor Ort hatten mehrere Studenten zuvor im Bereich des Hauptbahnhofs Müllcontainer auf die Gleise geschoben. Im Bereich Frankfurt hatten Studenten in den vergangenen Wochen wiederholt gegen Studiengebühren demonstriert. Foto: Jürgen Mahnke dpa/lhe +++(c) dpa - Report+++

Арестован правозащитник Денис Солдатов 11.09.2015

Ранее в квартирах Солдатова и Владимира Осечкина были проведены обыски в рамках уголовного дела о мошенничестве.
FILE - Spokesman of the Investigation Committee Vladimir Markin attends a news conference to inform journalists about the investigation of crash of Polish government airplane Tu-154, Moscow, Russia, 18 February 2011. Photo: EPA/SERGEI CHIRIKOV (zu dpa «Moskaus Ermittler halten «Zeugen» für MH17-Abschuss für glaubwürdig» vom 24.12.2014) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Комментарий: Следственный комитет спешит на помощь 18.08.2015

Журналист Олег Кашин в специальном комментарии для DW о том, что происходит, если на призывы о помощи в восстановлении справедливости откликается российское силовое ведомство.
Freed Russian former oil tycoon Mikhail Khodorkovsky smiles as he visits an exhibition in the Museum Haus am Checkpoint Charlie in Berlin, December 22, 2013. Khodorkovsky, pardoned by Russian President Vladimir Putin after 10 years in jail, said in remarks published on Sunday that he would not go into politics or seek to regain assets of his former oil company, Yukos. REUTERS/Steffi Loos (GERMANY - Tags: POLITICS TPX IMAGES OF THE DAY)

СКР вновь заподозрил Ходорковского в причастности к убийству 30.06.2015

Заказчиком убийства мэра Нефтеюганска в 1998 году мог быть Михаил Ходорковский, заявил представитель СКР Владимир Маркин. Адвокат экс-главы ЮКОСа назвал такую версию фантазией и домыслами.
Law-enforcement officers checking passengers at the Rostov-on-Don airport. Security has been tightened in Russia after the terror attack at Moscow_s Domodedovo airport. Nach dem Selbstmordattentat auf dem internationalen Moskauer Flughafen Domodedowo ist die Zahl der Toten auf 35 gestiegen. Das teilte der Airport am Montag nach Angaben der Agentur Interfax mit. 46 Menschen seien verletzt worden, sagte die Pressesprecherin des Flughafens. Rettungskräfte berichteten hingegen von etwa 130 Verletzten. Die Lage war auch Stunden nach dem Blutbad unübersichtlich.

В отношении владельцев аэропорта Домодедово завели уголовное дело 08.06.2015

По версии следствия, действия владельцев Домодедово повлекли увеличение степени уязвимости аэропорта, в результате чего произошел теракт.
APRIL 17, 2015 MOSCOW, RUSSIA. APRIL 17, 2015. Former Ukrainian pilot Nadiya (Nadezhda) Savchenko (R back) charged with involvement in the murder of Russian journalists near Lugansk, Ukraine, attends a hearing into her appeal at Moscow s Basmanny District Court. In February, 2015, Russia s Investigations Committee turned down a bid by Savchenko s lawyers to end legal action against Savchenko. Vyacheslav Prokofyev/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS00065F Moscow Russia April 17 2015 Former Ukrainian Pilot Nadiya Nadezhda Savchenko r Back Charged With Involvement in The Murder of Russian Journalists Near Lugansk Ukraine Attends a Hearing into her Appeal AT Moscow S Basmanny District Court in February 2015 Russia S Investigations Committee turned Down a BID by Savchenko S Lawyers to End legal Action against Savchenko Vyacheslav Prokofyev TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS00065F

Следствие по делу Надежды Савченко завершено 28.05.2015

СК России уведомил Савченко об окончании следственных действий. Следователи приступают к ознакомлению с материалами дел потерпевших.
English: Roshen fine chocolate. Quelle: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chocolate_%28Roshen%29.jpg

Менеджмент липецкой фабрики концерна Roshen подозревают в мошенничестве 01.04.2015

Российские правоохранители подозревают, что руководство фабрики Roshen с помощью поддельных документов добилось незаконного возврата НДС на сумму в 180 миллионов рублей.
Показать еще