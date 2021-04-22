Владимир Ленин (Ульянов)

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Историческая зарисовка о контрреволюции: Путин-Ленин на броневике, улетающий вдаль Медведев и восхваляющий вождя Песков. Ведьмак Трамп путешествует по миру и борется с чудовищами в компании верного менестреля Помпео. Роухани попадает в следственный изолятор, где постоянные обитатели Путин, Шойгу и Лавров учат его, как правильно врать про сбитый самолет. Смотрите в 106-м выпуске "Заповедника"!
Путин, Песков, Сечин, Матвиенко, Медведев и Шойгу в мечтательной зарисовке о тусовках разных советских вождей на съездах партии. Рухани при поддержке Путина, Медведева и остальных исполняет арию о протестах в Иране. Вестерн об ограблении поезда с бюджетом РФ. В ролях: Путин, Володин, Рогозин и остальные жители Дикого Запада. Смотрите в 99-м выпуске "Заповедника"!