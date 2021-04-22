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Владимир Ленин (Ульянов)

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Ленин".

Внимание: контент страницы генерируется автоматически на основании ключевых слов.

ARCHIV - 30.11.1917, Russland, Moskau: Der sowjetische Staatsgründer Wladimir Iljitsch Lenin, aufgenommen 1918 in Moskau. (zu dpa «Lenin lebt!» - Kommunisten feiern 150 Jahre Revolutionsführer) Foto: -/TASS/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Какого Ленина скрывали в СССР 22.04.2021

22-е апреля было во времена СССР очень важным днем. Тогда обожествляли каждую ленинскую строку. Но около 400 документов, под которыми стояла подпись вождя, не публиковались.
5205281 (9002126) Rosa LUXEMBURG, (05.03.1870 - 05.01.1919), deutsche Politikerin (SPD/Spartakusbund/KPD) , Portrait undatiert ca. 1900.

5 легенд о Розе Люксембург. Что из них правда? 05.03.2021

150 лет назад родилась Роза Люксембург - "великая коммунистка", как ее называл Ленин. Но была ли она вообще коммунисткой? Мы разбирались в этой и других легендах, связанных с ней.
1RD-234-F1918-2 Trotzkij spricht zu Rotarmisten / Foto Trotzkij, Leo Dawidowitsch russ. Revolutionaer und Politiker 1879-1940. - Leo Trotzkij spricht zu Rotarmisten (Buergerkrieg 1918-21 als Oberbefehlshaber der Roten Armee(?)). - Foto, undat. |

День защитника Отечества: кто кого победил? 23.02.2021

Надо ли отмечать 23 февраля? Вопрос не случаен, потому что в том, что произошло в этот день более 100 лет назад, ничего героического не было. Совсем наоборот.
Krim, November 1920. Russische Soldaten verlassen Krim. White Russian army exodus from Crimea 1920 Quelle: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/b/b5/White_Russian_army_exodus_from_Crimea_1920.jpg

Крымская эпопея: как эвакуировалась Белая армия 16.11.2020

100 лет назад из Крыма ушли в Константинополь последние пароходы с частями Белой армии и гражданскими лицами. Советские фильмы показывали панику и хаос... На самом деле все было не так.
GOOD BYE, LENIN! / 79 qm DDR D 2002 / Wolfgang Becker Alex (DANIEL BRÜHL) Regie: Wolfgang Becker aka. 79 qm DDR / GOOD BYE, LENIN! D 2002 *** Local Caption *** 00662867 | Verwendung weltweit

Гуд бай, ГДР: немецкие фильмы про штази, Траби и жизнь других 01.10.2020

30 лет назад Германия вновь стала единым государством. Узнать, что именно тогда произошло, можно из учебников. Или из фильмов и сериалов. Подборка DW: от шпионского боевика до мультика.
Zitadelle Spandau in Berlin. Ausstellung Enthüllt. Berlin und seine Denkmäler. Copyright: DW / Maksim Nelioubin. Mit schriftlicher Genehmigung von Bezirksamt Spandau ausschließlich für abgesprochen Berichterstattung.

Ленин, Дзержинский и другие демонтированные памятники в Берлине 20.07.2020

Постоянная экспозиция в цитадели Шпандау рассказывает историю политических памятников Берлина: от Прусского королевства - до времен ГДР.
Festakt zur Enthüllung der Lenin-Statue durch die MLPD in Gelsenkirchen DW, Olga Kapustina, 20. Juni 2020

Ленин поссорил немецкий город: "вождю пролетариата" установили статую в Германии 20.06.2020

В Гельзенкирхене установили первый на западе Германии памятник Ленину. Почему это произошло сейчас и что думают об этом в самом бедном немецком городе, - в репортаже DW.
ARCHIV - 13.04.2020, Slowakei, Poprad: Eine Büste des russischen Revolutionärs Wladimir Lenin wird in einem Geschäft ausgestellt, während sein Gesicht inmitten des Coronavirus-Ausbruchs mit einem Mundschutz dedeckt ist. (zu dpa ««Lenin lebt!» - Kommunisten feiern 150 Jahre Revolutionsführer») Foto: Oliver Ondr·ö/TASR/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Комментарий: Ленин тоже пострадал от коронавируса 22.04.2020

Не подумайте о нас плохо. Это не кликбейт. Ильич действительно пострадал от пандемии. Из-за карантина открытие нового памятника Ленину в Германии перенесено на неопределенный срок. Мнение Кристиана Триппе.
14.11.2016 *** The supermoon rises through the clouds over a statue of Soviet Union founder Vladimir Lenin at the Russian leased Baikonur cosmodrome, Kazakhstan, Monday, Nov. 14, 2016. (AP Photo/Dmitri Lovetsky) |

Ленин: каким он был 22.04.2020

Если бы Ильич был "добрым дедушкой" из детских книжек, большевики никогда не пришли бы к власти в 1917 году и не победили бы в Гражданской войне, уверен немецкий историк Хельмут Альтрихтер.
KRASNOYARSK, RUSSIA - APRIL 21, 2020: Utility workers washing a monument to Russian revolutionary Vladimir Lenin. Andrei Samsonov/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS0D67D0

Почему Путин Ленина не любит 21.04.2020

В интервью DW Борис Колоницкий, историк из Санкт-Петербурга, рассказал о том, как россияне воспринимают революцию 1917 года, и о том, как к ней относятся в Кремле.

Путин поворачивает на 360. Боевая магия Трампа. Роухани выбирает правду – "Заповедник", выпуск 106, 19.01.20 19.01.2020

Историческая зарисовка о контрреволюции: Путин-Ленин на броневике, улетающий вдаль Медведев и восхваляющий вождя Песков. Ведьмак Трамп путешествует по миру и борется с чудовищами в компании верного менестреля Помпео. Роухани попадает в следственный изолятор, где постоянные обитатели Путин, Шойгу и Лавров учат его, как правильно врать про сбитый самолет. Смотрите в 106-м выпуске "Заповедника"!
172409 03/01/1918 Vladimir Lenin (Ulyanov) (1870-1924), the leader of the Bolshevik revolution, the head of the Soviet government (1917-1924) Moses Nappelbaum/Sputnik |

Ленин, Ахматова, Ростропович: фотохроника советской эпохи 26.12.2019

26 декабря исполняется 150 лет со дня рождения Моисея Наппельбаума - выдающегося фотографа-портретиста. Работы этого мастера считаются классикой фотографии.

Жизнь вождя ЕР. Ария Рухани об Иране. Великое ограбление России - "Заповедник", выпуск 99, 24.11.19 24.11.2019

Путин, Песков, Сечин, Матвиенко, Медведев и Шойгу в мечтательной зарисовке о тусовках разных советских вождей на съездах партии. Рухани при поддержке Путина, Медведева и остальных исполняет арию о протестах в Иране. Вестерн об ограблении поезда с бюджетом РФ. В ролях: Путин, Володин, Рогозин и остальные жители Дикого Запада. Смотрите в 99-м выпуске "Заповедника"!
Indigenous leaders celebrates the announcement that the government cancelled an austerity package that triggered violent protests, in Quito, Ecuador, Sunday, Oct. 13, 2019. President Lenin Moreno and leaders of Ecuador's indigenous peoples sat down Sunday evening to a nationally broadcast negotiating session aimed at defusing nearly two weeks of protests that have paralyzed the economy and left seven dead and hundreds injured in clashes with police. (AP Photo/Fernando Vergara)

Протестующие в Эквадоре прекратили конфронтацию с властями 14.10.2019

Президент Эквадора Ленин Морено отозвал указ об отмене госсубсидий на бензин и дизельное топливо, из-за которого в стране две недели продолжались массовые беспорядки.
12.10.2019*** Smoke is seen coming out from a government building during a protest against Ecuador's President Lenin Moreno's austerity measures in Quito, Ecuador October 12, 2019. REUTERS/Carlos Garcia Rawlins

Протестующие в Эквадоре захватили правительственное здание 12.10.2019

В Кито введен комендантский час. В то же время представители коренных народов выразили готовность к диалогу с президентом Эквадора. Масштабные протесты продолжаются в стране уже 10-й день.
07.10.2019 Residents and demonstrators cheer the arrival of indigenous protesters to back the protests against Ecuador's President Lenin Moreno's government austerity measures, in Quito, Ecuador October 7, 2019. REUTERS/Daniel Tapia

Правительство Эквадора покинуло Кито 08.10.2019

Президент Эквадора Ленин Морено сообщил о переводе своего правительства в Гуаякиль. В столицу должен прибыть 20-тысячный протестный марш коренных народов.
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